Nitecore HLB2500: Khối pin 2.500 mAh hoạt động ở -40 độ C không cần sưởi Nitecore ra mắt khối pin HLB2500 với công thức Lithium chịu thời tiết đặc biệt, duy trì 80% dung lượng ở môi trường -40 độ C mà không tốn năng lượng làm ấm.

Nitecore vừa chính thức giới thiệu khối pin HLB2500 với khả năng vận hành ổn định trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt xuống tới -40°C. Điểm đáng chú ý nhất của sản phẩm là việc ứng dụng công thức hóa học Lithium đặc biệt, cho phép xả điện bình thường ở nhiệt độ âm sâu mà không cần trang bị hệ thống sưởi ấm chủ động tiêu tốn năng lượng.

Nitecore's HLB2500.

Nguyên lý vận hành và thông số kỹ thuật của Nitecore HLB2500

Thông thường, các dòng pin Lithium-ion truyền thống gặp rất nhiều rào cản khi hoạt động ở nhiệt độ thấp do sự suy giảm hiệu suất hóa học. Nitecore đã giải quyết vấn đề này trên HLB2500 bằng một cấu trúc hợp chất Lithium có khả năng chống chịu thời tiết cao. Theo công bố từ nhà sản xuất, khối pin có thể duy trì ít nhất 80% dung lượng ban đầu ngay cả ở mức nhiệt -40°C.

Về mặt thông số, HLB2500 sở hữu dung lượng định mức 2.500 mAh cùng điện áp vận hành 3,8V, tạo ra mức năng lượng tổng thể 9,5 Wh (cao hơn mức 9,25 Wh của các dòng pin tiêu chuẩn cùng dung lượng). Việc không phải chia sẻ nguồn điện cho các linh kiện sưởi giúp tối ưu hóa toàn bộ năng lượng phục vụ cho thiết bị đầu ra.

Nitecore's HLB2500: Use cases.

Khả năng ứng dụng thực tế và những điểm đổi lại về kỹ thuật

Khối pin HLB2500 được thiết kế chuyên biệt để cấp nguồn cho các dòng đèn đội đầu như Nitecore HA29 UHE và HA27 UHE. Các thiết bị này hướng tới những hoạt động leo núi khốc liệt hoặc thám hiểm ở độ cao lên tới 10.000 m, nơi nhiệt độ môi trường luôn ở mức đóng băng.

Tuy nhiên, việc vận hành liên tục trong môi trường cực lạnh cũng tạo ra những giới hạn về mặt độ bền. Ở điều kiện nhiệt độ phòng, pin có tuổi thọ trung bình khoảng 500 chu kỳ sạc/xả. Khi hoạt động ở -40°C, vòng đời của HLB2500 giảm xuống còn 300 chu kỳ trước khi xuất hiện sự suy giảm dung lượng rõ rệt.

Nitecore's HLB2500: Cylces.

So sánh giải pháp công nghệ và chi phí sở hữu

Trước đây, Nitecore từng cung cấp dòng pin dự phòng Summit series dành cho môi trường lạnh, nhưng các sản phẩm này phải tích hợp bộ phận sưởi điện chủ động để duy trì nhiệt độ hoạt động, dẫn đến giá thành cao và tiêu hao một phần năng lượng lưu trữ.

Tiêu chí Nitecore HLB2500 Dòng Nitecore Summit Mức giá Khoảng 20 USD 120 - 150 USD Cơ chế chịu lạnh Công thức Lithium đặc biệt Bộ phận sưởi ấm tích hợp Mục đích sử dụng Đèn đội đầu chuyên dụng Sạc dự phòng đa năng

Với mức giá chỉ khoảng 20 USD, HLB2500 tiếp cận dễ dàng hơn nhiều so với mức giá 120 - 150 USD của dòng Summit. Mặc dù hiện tại sản phẩm mới chỉ tối ưu cho đèn đội đầu, công nghệ hợp chất Lithium mới này mở ra triển vọng phát triển các dòng sạc dự phòng chịu lạnh thế hệ tiếp theo mà không cần giải pháp sưởi tốn kém.