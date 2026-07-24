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NK Varazdin 3-2 FK Jablonec: NK Varazdin giành chiến thắng

Văn Thể24/07/2026 01:25

NK Varazdin gặp FK Jablonec tại UEFA Europa Conference League lúc 01:00 ngày 24/07/2026 trên sân Gradski stadion Varazdin.

NK Varazdin3 - 2FK JablonecKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    NK Varazdin tiếp đón FK Jablonec.

  • 5'Thẻ vàng

    Phút 5': A. Latkovic (NK Varazdin) nhận thẻ vàng (Holding).

  • 15'Thẻ vàng

    Phút 15': L. Skaricic (NK Varazdin) nhận thẻ vàng (Holding).

  • 24'BÀN THẮNG! NK Varazdin (1-0)

    Phút 24': I. Tavares (NK Varazdin) lập công (kiến tạo: I. Canjuga). Tỷ số: 1 - 0.

  • 27'BÀN THẮNG! FK Jablonec (1-1)

    Phút 27': M. Cedidla (FK Jablonec) lập công (kiến tạo: F. Zorvan). Tỷ số: 1 - 1.

  • 37'Thay người

    Phút 37' (NK Varazdin): N. Tepsic vào sân thay E. Durakovic.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (FK Jablonec): A. Rusek vào sân thay H. Ahl.

  • 56'BÀN THẮNG! FK Jablonec (1-2)

    Phút 56': N. Tekijaski (FK Jablonec) lập công (kiến tạo: F. Novak). Tỷ số: 1 - 2.

  • 61'Thay người

    Phút 61' (NK Varazdin): M. Vuk vào sân thay A. Latkovic.

  • 61'Thay người

    Phút 61' (NK Varazdin): S. Lesjak vào sân thay L. Skaricic.

  • 68'BÀN THẮNG! NK Varazdin (2-2)

    Phút 68': I. Mamut (NK Varazdin) lập công (kiến tạo: I. Canjuga). Tỷ số: 2 - 2.

  • 73'Thay người

    Phút 73' (FK Jablonec): J. Chramosta vào sân thay L. Jawo.

  • 73'Thay người

    Phút 73' (FK Jablonec): S. Nebyla vào sân thay F. Zorvan.

  • 79'Thẻ vàng

    Phút 79': V. Chanturishvili (FK Jablonec) nhận thẻ vàng (Tripping).

  • 82'BÀN THẮNG! NK Varazdin (3-2)

    Phút 82': L. Mamic (NK Varazdin) lập công (kiến tạo: F. Maglica). Tỷ số: 3 - 2.

  • 83'Thay người

    Phút 83' (FK Jablonec): J. Slama vào sân thay E. Sobol.

  • 86'Thay người

    Phút 86' (NK Varazdin): M. Marina vào sân thay T. Duvnjak.

  • 86'Thay người

    Phút 86' (NK Varazdin): I. Posavec vào sân thay I. Tavares.

  • 90'Thay người

    Phút 90' (FK Jablonec): D. Soucek vào sân thay V. Chanturishvili.

  • 90+1'Thẻ vàng

    Phút 90+1': J. Silic (NK Varazdin) nhận thẻ vàng (Delay of game).

  • 90+3'Thẻ vàng

    Phút 90+3': I. Mamut (NK Varazdin) nhận thẻ vàng (Tripping).

  • KTKết thúc: NK Varazdin 3-2 FK Jablonec

    Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 2.

Cập nhật lúc 02:58 24/07/2026

NK Varazdin sẽ đối đầu FK Jablonec tại UEFA Europa Conference League lúc 01:00 ngày 24/07/2026. Trận đấu diễn ra trên sân Gradski stadion Varazdin, nhưng hiện chưa có thêm dữ liệu về phong độ, lực lượng hoặc đội hình dự kiến của hai đội.

Thông tin trận đấu

Đây là cuộc chạm trán giữa NK Varazdin và FK Jablonec trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Thời gian thi đấu được xác định là 01:00 ngày 24/07/2026.

  • Trận đấu: NK Varazdin vs FK Jablonec
  • Thời gian: 01:00 ngày 24/07/2026
  • Sân vận động: Gradski stadion Varazdin

Nhận định trước trận

Với những thông tin hiện có, chưa thể đánh giá chính xác tương quan phong độ, cách vận hành chiến thuật hay các điểm nóng nhân sự của NK Varazdin và FK Jablonec. Vì vậy, nhận định trước trận chỉ có thể tập trung vào việc xác định cặp đấu, giải đấu và địa điểm tổ chức.

Thông tin về đội hình dự kiến, cầu thủ vắng mặt và xu hướng đối đầu chưa được cung cấp. Do đó, chưa có cơ sở để đưa ra kết luận cụ thể về thế trận hoặc kết quả trận đấu.

Đánh giá thận trọng

Trận đấu tại Gradski stadion Varazdin sẽ là màn so tài giữa NK Varazdin và FK Jablonec. Những dữ liệu bổ sung về phong độ gần đây, lực lượng và chiến thuật sẽ cần thiết để xây dựng nhận định chuyên sâu hơn trước giờ bóng lăn.

NK Varazdin
5 trận gần nhất
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0-0-0
T-H-B
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Ghi (TB 0.0)
0
Thủng lưới
FK Jablonec
0
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T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
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Thủng lưới

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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