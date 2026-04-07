Nokia ra mắt 4 điện thoại phổ thông mới tích hợp nút bấm AI chuyên dụng và cổng USB-C HMD Global vừa trình làng bộ tứ Nokia 210 4G, 235 4G, 215 4G và 200 4G với điểm nhấn là nút kích hoạt trợ lý ảo Sikey AI, pin 1.450 mAh và hỗ trợ các dịch vụ đám mây.

HMD Global vừa âm thầm bổ sung vào danh mục điện thoại phổ thông (feature phone) của mình 4 mẫu máy mới bao gồm: Nokia 210 4G, Nokia 235 4G (thế hệ 2), Nokia 215 4G (thế hệ 2) và Nokia 200 4G. Điểm đột phá lớn nhất trên dòng sản phẩm này chính là sự xuất hiện của một nút bấm vật lý chuyên dụng để kích hoạt trợ lý ảo AI, một tính năng vốn chỉ thường thấy trên các dòng smartphone hiện đại.

HMD Global chính thức phát hành các mẫu điện thoại phổ thông Nokia 210 4G, Nokia 235 4G thế hệ 2, Nokia 215 4G thế hệ 2 và Nokia 200 4G.

Trợ lý ảo Sikey AI: Linh hồn mới trên thiết bị phổ thông

Khác với các dòng điện thoại "cục gạch" truyền thống, bộ tứ Nokia mới được trang bị trợ lý ảo Sikey AI. Người dùng có thể truy cập trực tiếp tính năng này thông qua một nút bấm vật lý trên thân máy. Sikey AI cho phép điều khiển các chức năng cơ bản bằng giọng nói như: bật đèn pin, mở camera sau, thiết lập lời nhắc, báo thức hoặc thực hiện cuộc gọi.

Bên cạnh đó, trợ lý ảo này còn có khả năng trả lời các câu hỏi truy vấn cơ bản từ người dùng. Tuy nhiên, dịch vụ này không hoàn toàn miễn phí trọn đời. Theo thông tin từ HMD, người dùng sẽ được trải nghiệm miễn phí Sikey AI trong 180 ngày đầu tiên. Sau thời gian dùng thử, một gói đăng ký trả phí sẽ được áp dụng để tiếp tục duy trì dịch vụ.

Các mẫu điện thoại phổ thông mới nhất của HMD đi kèm với nút trợ lý AI chuyên dụng.

Thông số kỹ thuật và những khác biệt chính

Cả 4 mẫu máy đều duy trì ngôn ngữ thiết kế cổ điển đặc trưng của Nokia nhưng được tinh chỉnh với khung kim loại bao quanh khu vực camera và loa thoại, tạo cảm giác chắc chắn và hiện đại hơn. Dù có nhiều điểm tương đồng như hệ điều hành S30+ và viên pin dung lượng 1.450 mAh, các model vẫn có sự phân cấp rõ rệt về màn hình và camera.

Thông số Nokia 215 4G & 235 4G (Gen 2) Nokia 210 4G & 200 4G Màn hình 2.8 inch IPS, QVGA 2.4 inch, QVGA Camera sau VGA 2.0 MP Pin 1.450 mAh 1.450 mAh Cổng sạc USB-C USB-C

Nokia 200 4G có sẵn các màu đen, xanh dương và vàng.

Tiện ích đám mây và khả năng kết nối

Một điểm đáng chú ý khác là việc tích hợp dịch vụ điện thoại đám mây (Cloud phone service). Tính năng này cho phép người dùng xem các video mới nhất, cập nhật dự báo thời tiết, tin tức thể thao và nhiều nội dung trực tuyến khác mà không làm tiêu tốn bộ nhớ trong vốn hạn hẹp của thiết bị.

Về kết nối, cả 4 sản phẩm đều hỗ trợ mạng 4G, trang bị cổng sạc USB-C hiện đại thay thế cho chuẩn micro-USB cũ kỹ. Ngoài ra, các tiện ích quen thuộc như giắc cắm tai nghe 3.5 mm, đài FM và tính năng gọi video Xpress Chat vẫn được duy trì để đáp ứng nhu cầu liên lạc cơ bản.

HMD Nokia 215 4G thế hệ thứ 2 phiên bản màu đỏ.

Hiện tại, HMD Global vẫn chưa công bố mức giá chính thức cũng như thời điểm mở bán cụ thể cho từng thị trường. Việc đưa AI vào điện thoại phổ thông cho thấy nỗ lực của hãng trong việc làm mới phân khúc thiết bị giá rẻ, hướng tới nhóm khách hàng cần sự đơn giản nhưng vẫn muốn tiếp cận các tiện ích công nghệ mới.