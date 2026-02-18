Noni Madueke: "Hung thần" của Wolves sẵn sàng giúp Arsenal củng cố ngôi đầu Với phong độ thăng hoa và cái duyên ghi bàn đặc biệt vào lưới Wolves, Noni Madueke trở thành niềm hy vọng lớn nhất của Arsenal trong bối cảnh khủng hoảng nhân sự hàng tiền vệ.

Trận đối đầu giữa Wolves và Arsenal tại vòng 27 Ngoại hạng Anh không chỉ là cuộc chạm trán giữa hai đầu bảng xếp hạng mà còn là phép thử quan trọng cho bản lĩnh của Pháo thủ. Arsenal hiện đang ngự trị trên đỉnh bảng với 57 điểm, tạo nên khoảng cách mênh mông với một Wolves đang đứng cuối bảng khi chỉ giành được vỏn vẹn 9 điểm sau 26 vòng đấu.

Madueke là mũi nhọn quan trọng của Arsenal trước Wolves.

Trong khi Arsenal vừa có màn phô diễn sức mạnh bằng chiến thắng 4-0 trước Wigan, đội chủ nhà Wolves lại lún sâu vào khủng hoảng với chuỗi 5 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng. Tuy nhiên, thử thách lớn nhất dành cho HLV Mikel Arteta lúc này không đến từ đối thủ, mà đến từ chính lực lượng nội tại khi cơn bão chấn thương đang quét qua sân Emirates.

Biến động chiến thuật từ cơn khủng hoảng nhân sự

Dù đón chào sự trở lại của Riccardo Calafiori và Ben White để củng cố hàng thủ, Arsenal lại mất đi những quân bài quan trọng nhất ở tuyến giữa và hàng công. Việc Martin Odegaard, Kai Havertz và Mikel Merino đồng loạt vắng mặt buộc ban huấn luyện phải đưa ra những điều chỉnh táo bạo về mặt sơ đồ chiến thuật.

Nhiều khả năng Bukayo Saka sẽ được đẩy vào trung lộ để đảm nhận vai trò số 10, tổ chức lối chơi thay cho Odegaard. Sự thay đổi này vô tình mở ra hành lang cánh phải rộng thênh thang cho Noni Madueke, người đang có điểm rơi phong độ cực tốt sau khi bình phục chấn thương đầu gối. Bản hợp đồng trị giá 48.5 triệu bảng này đang dần chứng minh giá trị của mình trong đội hình của Arteta.

"Sát thủ" có duyên đặc biệt với Wolves

Các con số thống kê chỉ ra rằng Madueke đang trải qua giai đoạn bùng nổ nhất sự nghiệp. Anh đã góp dấu giày vào 9 bàn thắng trên mọi đấu trường mùa này. Đáng chú ý hơn, trong 5 trận gần nhất, cầu thủ 23 tuổi này đã có 4 lần đóng góp trực tiếp vào bàn thắng, bao gồm các pha lập công vào lưới Leeds, Brentford và Wigan.

Madueke rất có duyên mỗi khi đối đầu Wolves.

Quan trọng hơn, Wolves chính là đối thủ ưa thích nhất của chân sút người Anh. Trong 2 lần chạm trán gần nhất với đại diện vùng Midlands, Madueke đã ghi tới 4 bàn thắng, trong đó có cú hat-trick rực cháy ngay tại sân Molineux mùa trước. Tốc độ và khả năng đi bóng lắt léo của anh hứa hẹn sẽ khai thác triệt để những lỗ hổng trong hệ thống phòng ngự lỏng lẻo của đội chủ nhà.

Điểm tựa hỏa lực từ những vệ tinh xung quanh

Bên cạnh sự đột biến từ Madueke, Arsenal vẫn sở hữu những họng pháo sẵn sàng khai hỏa. Tân binh Viktor Gyokeres đang duy trì hiệu suất săn bàn đáng nể trong năm 2026 với 6 bàn thắng và 2 đường kiến tạo. Trong khi đó, Leandro Trossard vẫn luôn là khắc tinh của "Bầy sói" với thành tích ghi dấu giày vào 7 bàn thắng sau 13 lần đối đầu.

Tại trận lượt đi vào tháng 12/2025, khi thiếu vắng Madueke, Arsenal đã phải rất vất vả mới giành được chiến thắng 2-1. Với sự trở lại của "hung thần" Madueke cùng phong độ hủy diệt của hàng công, đoàn quân của Mikel Arteta hoàn toàn tự tin vào mục tiêu giành trọn 3 điểm để bảo vệ vị thế dẫn đầu tại Ngoại hạng Anh.