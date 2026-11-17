Norway U19 1-3 Netherlands U18: Netherlands U18 giành chiến thắng Norway U19 chơi rất tốt trên sân nhà và đó là lợi thế đáng kể trước Netherlands U18 trong trận đấu lúc 18:00 ngày 17/11/2026, khi cả hai có phong độ giằng co.

Norway U19 1 - 3 Netherlands U18 Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Norway U19 tiếp đón Netherlands U18.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

KT Kết thúc: Norway U19 1-3 Netherlands U18 Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 3.

Cập nhật lúc 20:38 17/11/2026

Norway U19 chơi rất tốt trên sân nhà, và đó là điểm tựa lớn nhất của đội chủ nhà khi tiếp Netherlands U18 lúc 18:00 ngày 17/11/2026. Trong một cặp đấu mà phong độ hai bên khá cân bằng, yếu tố sân nhà có thể tạo ra khác biệt.

Sân nhà giúp Norway U19 tự tin

Norway U19 bước vào trận với tâm thế của đội chủ nhà quen thuộc với không khí thi đấu và điều kiện sân bãi. Khi được thi đấu trước khán giả của mình, lối chơi của đội thường thoải mái và chủ động hơn, nhất là ở khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Điểm tựa ấy càng quan trọng khi nhìn vào chuỗi kết quả gần đây. Đội chủ nhà cần một nền tảng vững để biến lợi thế sân nhà thành kết quả cụ thể.

Phong độ gần đây: Norway U19 thăng trầm

Trong 5 trận gần nhất, Norway U19 thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Đội vừa có trận hòa gần nhất, trước đó là một chiến thắng, rồi hai thất bại liên tiếp.

Chuỗi kết quả này cho thấy Norway U19 chưa thật sự ổn định. Tuy nhiên, việc kết thúc chuỗi trận gần đây bằng một trận hòa và một trận thắng là tín hiệu tích cực, cho thấy đội đã dần thoát khỏi giai đoạn khó khăn.

Netherlands U18 giữ được sự bền bỉ

Ở chiều ngược lại, Netherlands U18 cũng thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận trong 5 trận gần nhất. Đội khách vừa có trận hòa gần nhất, trước đó thua một trận, hòa một trận rồi thắng liên tiếp hai trận ở giai đoạn sớm hơn.

Xét về con số, Netherlands U18 có phong độ nhỉnh hơn một chút nhờ số trận thắng nhiều hơn và ít trận thua hơn. Tuy nhiên, họ đang phải thi đấu xa nhà, điều thường khiến đội khách khó giữ được nhịp độ như mong muốn.

Lần gặp gần nhất không có người thắng

Hai đội từng gặp nhau một lần gần đây và kết quả là hòa. Norway U19 không thắng, Netherlands U18 cũng không thắng. Điều này cho thấy cuộc chạm trán giữa hai bên có xu hướng cân bằng.

Điểm then chốt của trận đấu

Trận đấu nhiều khả năng xoay quanh khả năng tận dụng lợi thế sân nhà của Norway U19 và sự chắc chắn của Netherlands U18. Nếu đội chủ nhà duy trì được sự tự tin vốn có, họ hoàn toàn có thể gây áp lực lên đối thủ ngay từ những phút đầu.

Ngược lại, Netherlands U18 sẽ cần giữ sự kỷ luật và tận dụng tốt cơ hội, bởi phong độ gần đây của họ cho thấy đội có khả năng cạnh tranh sòng phẳng với đối thủ.

Nhận định

Nhìn chung, đây là trận đấu có nhiều yếu tố cân bằng: phong độ giằng co, lần gặp gần nhất kết thúc với tỷ lệ hòa. Chính vì vậy, lợi thế sân nhà có thể là yếu tố nghiêng cán cân nhẹ về phía Norway U19, dù Netherlands U18 vẫn là đối thủ đủ sức gây khó khăn.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Norway U19 · 0 thắng 1 hòa Netherlands U18 · 0 thắng Norway U19 2 - 2 Netherlands U18 Hòa

Norway U19 5 trận gần nhất H T B B H 13 Trận 6-1-6 T-H-B 27 Ghi (TB 2.1) 20 Thủng lưới Netherlands U18 5 trận gần nhất H B H T T 5 Trận 2-1-2 T-H-B 8 Ghi (TB 1.6) 8 Thủng lưới