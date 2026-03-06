Nothing Headphone (a) trình làng: Pin 5 ngày, hỗ trợ LDAC và chống ồn ANC thích ứng Mẫu tai nghe chụp tai Headphone (a) mới của Nothing gây ấn tượng với thời lượng pin lên đến 120 giờ, thiết kế tối giản đạt chuẩn IP52 và chất lượng âm thanh Hi-Res cao cấp.

Đột phá mới trong hệ sinh thái âm thanh của Nothing

Bên cạnh việc ra mắt dòng điện thoại Phone (4a), thương hiệu công nghệ Nothing đã chính thức trình làng mẫu tai nghe chụp tai đầu tiên mang tên Headphone (a). Đây là sản phẩm chiến lược nhằm mang các tính năng âm thanh cao cấp như codec LDAC và chống ồn chủ động (ANC) thích ứng xuống phân khúc giá dễ tiếp cận hơn.

Thiết kế tối ưu cho sự thoải mái và bền bỉ

Nothing Headphone (a) sở hữu ngôn ngữ thiết kế tối giản với 4 tùy chọn màu sắc trẻ trung gồm vàng, hồng, đen và trắng. Dù là dòng tai nghe over-ear, thiết bị vẫn giữ được trọng lượng lý tưởng ở mức 310 gram. Phần đệm tai được cấu tạo từ mút hoạt tính, giúp giảm áp lực và tạo cảm giác thoải mái trong suốt các phiên nghe nhạc kéo dài.

Nothing Headphone (a) ra mắt với nhiều tùy chọn màu bắt mắt

Đáng chú ý, mẫu tai nghe này đạt tiêu chuẩn kháng nước và bụi IP52. Đây là một điểm cộng lớn đối với tai nghe chụp tai, giúp người dùng yên tâm hơn khi sử dụng trong các điều kiện môi trường khác nhau hoặc khi vận động nhẹ.

Công nghệ màng loa phủ titan và âm thanh Hi-Res

Về mặt kỹ thuật, Headphone (a) được trang bị củ loa đường kính 40mm với màng loa phủ titan. Việc sử dụng vật liệu titan giúp tăng cường độ cứng cho cấu trúc loa, từ đó giảm thiểu hiện tượng méo tiếng và mang lại chất âm trong trẻo, sắc nét hơn. Thiết bị hỗ trợ chuẩn âm thanh không dây độ phân giải cao (Hi-Resolution Audio Wireless) thông qua codec LDAC cao cấp.

Tai nghe mới của Nothing có chất lượng âm thanh tuyệt vời

Người dùng có thể tinh chỉnh sâu trải nghiệm nghe nhạc thông qua ứng dụng Nothing X. Khác với các thanh trượt đơn giản, ứng dụng này cung cấp bộ cân bằng (Equalizer) tám dải tần, cho phép can thiệp chính xác vào từng tần số âm thanh theo sở thích cá nhân.

Chống ồn chủ động ANC và hệ thống micrô AI

Sản phẩm tích hợp tính năng khử tiếng ồn chủ động (ANC) với khả năng thích ứng linh hoạt. Người dùng có thể lựa chọn giữa ba mức độ lọc ồn: thấp, trung bình và cao tùy vào môi trường xung quanh. Bên cạnh đó, chế độ xuyên thấu giúp người dùng nghe rõ âm thanh bên ngoài mà không cần tháo tai nghe.

Nothing Headphone (a) cho khả năng khử tiếng ồn ấn tượng

Đối với nhu cầu đàm thoại, Nothing trang bị hệ thống AI ba micrô có khả năng phân tích và tách biệt giọng nói khỏi tiếng ồn môi trường. Hệ thống điều khiển vật lý bao gồm con lăn, cần gạt và các nút bấm tích hợp trực tiếp trên chụp tai, giúp thao tác trở nên trực quan và chính xác hơn.

Thời lượng pin vượt trội lên đến 5 ngày

Điểm mạnh nhất của Headphone (a) nằm ở hiệu suất năng lượng. Thiết bị có thể hoạt động liên tục lên đến 5 ngày chỉ với một lần sạc đầy. Công nghệ sạc nhanh tích hợp cho phép người dùng có thêm 5 giờ nghe nhạc chỉ sau 5 phút cắm sạc, đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển liên tục.

Tai nghe mới của Nothing cho thời gian sử dụng tuyệt vời

Ngoài ra, tính năng Channel Hop hoàn toàn mới cho phép chuyển đổi nhanh giữa các ứng dụng hoặc chức năng chỉ bằng một nút bấm. Nút này cũng có thể tùy biến để trở thành phím điều khiển chụp ảnh từ xa cho điện thoại thông minh kết nối.

Giá bán và thông số kỹ thuật chính

Nothing Headphone (a) được niêm yết với mức giá 199 USD (tương đương khoảng 5.21 triệu đồng). Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật tóm tắt của sản phẩm: