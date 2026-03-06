Nothing Phone (4a) và Phone (4a) Pro ra mắt: Camera tiềm vọng và thiết kế Glyph thế hệ mới Bộ đôi Nothing Phone (4a) Series vừa trình làng với những nâng cấp mạnh mẽ về camera tiềm vọng 50MP, màn hình OLED độ sáng lên tới 5,000 nits và hệ thống đèn LED độc bản.

Nothing đã chính thức giới thiệu thế hệ smartphone tầm trung mới nhất bao gồm Nothing Phone (4a) và Phone (4a) Pro. Sự kiện ra mắt lần này đánh dấu bước đi táo bạo của hãng khi đưa ống kính tiềm vọng xuống phân khúc tầm trung, kết hợp với ngôn ngữ thiết kế Glyph đặc trưng và những cải tiến đáng kể về hiệu năng xử lý AI.

Nothing Phone (4a) và (4a) Pro ra mắt

Nothing Phone (4a): Thiết kế Glyph Bar tối giản và màn hình siêu sáng

Nothing Phone (4a) phiên bản tiêu chuẩn duy trì phong cách thiết kế từ thế hệ tiền nhiệm nhưng được tinh chỉnh ở hệ thống chiếu sáng. Thay vì giao diện phức tạp, máy sử dụng Glyph Bar - một dải đèn LED thẳng chia thành 6 đoạn với tổng cộng 63 bóng LED. Hệ thống này có khả năng đạt độ sáng 3,500 nits, tăng 40% so với trước đây, hỗ trợ các thông báo và trạng thái ghi âm bằng đèn báo đỏ.

Nothing Phone (4a) có thiết kế không thay đổi nhiều so với thế hệ trước

Về mặt kỹ thuật, Phone (4a) được trang bị chipset Snapdragon 7s Gen 4, cho hiệu năng cải thiện 7% so với Snapdragon 7s Gen 3. Máy sở hữu màn hình OLED 6.78 inch, độ phân giải 1,224 x 2,720 pixel và tần số quét 120Hz. Đáng chú ý, độ sáng tối đa của tấm nền này đạt mức 4,500 nits, được bảo vệ bởi kính cường lực Gorilla Glass 7i.

Các tùy chọn màu sắc của điện thoại

Nothing Phone (4a) Pro: Đẳng cấp kim loại nguyên khối và màn hình 144Hz

Phiên bản Pro mang đến sự thay đổi toàn diện từ chất liệu đến tính năng. Nothing đã thay thế khung nhựa bằng thiết kế kim loại nguyên khối chắc chắn nhưng vẫn giữ được độ mỏng ấn tượng 7.95mm. Điểm nhấn ở mặt lưng là Glyph Matrix - một vòng tròn LED lớn gồm 137 bóng, cung cấp độ sáng 3,000 nits để tối ưu hóa trải nghiệm tương tác trực quan.

Nothing Phone (4a) Pro có giao diện Glyph Matrix độc đáo ở mặt lưng

Sức mạnh của Phone (4a) Pro đến từ vi xử lý Snapdragon 7 Gen 4. Theo công bố, con chip này giúp CPU nhanh hơn 27%, GPU mạnh hơn 30% và đặc biệt là khả năng xử lý AI tăng vọt 65% so với thế hệ trước. Để duy trì hiệu suất, hãng trang bị hệ thống tản nhiệt buồng hơi lớn với diện tích 5,300mm².

Nothing Phone (4a) Pro có cấu hình mạnh mẽ

Nâng cấp hệ thống camera: Sự xuất hiện của ống kính tiềm vọng

Cả hai thiết bị đều sở hữu hệ thống ba camera sau với sự góp mặt của ống kính tiềm vọng 50MP (Samsung JN5), hỗ trợ zoom quang học 3.5x. Trên bản Pro, công nghệ zoom trong cảm biến cho phép mở rộng khả năng thu phóng lên tới 7x mà vẫn giữ được chi tiết sắc nét.

Sự khác biệt nằm ở cảm biến chính: Phone (4a) dùng Samsung GN9 50MP, trong khi Phone (4a) Pro được ưu ái sử dụng Sony Lytia 700C 50MP cao cấp hơn, cả hai đều hỗ trợ chống rung quang học OIS. Camera góc siêu rộng 8MP và camera selfie 32MP là những thông số chung trên cả hai dòng máy.

Bảng so sánh thông số kỹ thuật chi tiết

Thông số Nothing Phone (4a) Nothing Phone (4a) Pro Vi xử lý Snapdragon 7s Gen 4 Snapdragon 7 Gen 4 Màn hình 6.78 inch, 120Hz, 4,500 nits 6.83 inch, 144Hz, 5,000 nits Camera chính 50MP (Samsung GN9) 50MP (Sony Lytia 700C) Camera tiềm vọng 50MP (3.5x quang học) 50MP (3.5x - 7x zoom) Chất liệu khung Nhựa Kim loại nguyên khối Chống nước IP64 IP65 Pin/Sạc 5,080mAh, 50W 5,080mAh, 50W

Giá bán và tùy chọn phiên bản

Dòng Nothing Phone (4a) Series được định giá cạnh tranh tại thị trường Ấn Độ, cụ thể:

Nothing Phone (4a): Giá từ 32,000 INR (khoảng 9.15 triệu đồng) cho bản 8GB/128GB.

Giá từ 32,000 INR (khoảng 9.15 triệu đồng) cho bản 8GB/128GB. Nothing Phone (4a) Pro: Giá từ 40,000 INR (khoảng 11.44 triệu đồng) cho bản 8GB/128GB.

Dòng Nothing Phone (4a) có giá khá phải chăng

Với việc kết hợp giữa thiết kế mang tính biểu tượng và những trang bị phần cứng vốn thường thấy trên phân khúc cận cao cấp như camera tiềm vọng, Nothing Phone (4a) Series hứa hẹn sẽ là đối thủ nặng ký trong phân khúc smartphone tầm trung thời gian tới.