Nothing Phone 4b lộ diện cấu hình Chip Snapdragon 6 Gen 4 cùng mức giá hấp dẫn Nothing Phone 4b dự kiến ra mắt vào ngày 7/7/2026, trang bị chip Snapdragon 6 Gen 4 và RAM 8GB, mang đến lựa chọn smartphone hiệu năng ổn định với mức giá rẻ hơn.

Sau sự xuất hiện của Phone (4a) và Phone (4a) Pro vào tháng 3/2026, Nothing đã chính thức xác nhận việc ra mắt thành viên tiếp theo trong hệ sinh thái smartphone của mình mang tên Nothing Phone (4b). Theo các thông tin rò rỉ mới nhất từ dữ liệu Geekbench, thiết bị này hứa hẹn sẽ là một phiên bản rút gọn về cấu hình để mang lại mức giá dễ tiếp cận hơn cho người dùng.

The Nothing Phone (4a).

Sức mạnh từ vi xử lý Snapdragon 6 Gen 4 mới

Mặc dù Nothing chưa công bố thông số kỹ thuật chi tiết, một thiết bị mới với mã hiệu "A009P" đã xuất hiện trên hệ thống đo điểm chuẩn Geekbench, được cho chính là Nothing Phone (4b). Dữ liệu này tiết lộ máy sẽ được trang bị vi xử lý Snapdragon 6 Gen 4 của Qualcomm.

Đây là chipset được sản xuất trên tiến trình 4nm hiện đại, bao gồm 8 nhân xử lý và đi kèm chip đồ họa Adreno 810. Với cấu hình này, Nothing Phone (4b) có khả năng xử lý tốt các tác vụ hàng ngày và chơi game ở mức thiết lập trung bình. Phiên bản xuất hiện trên Geekbench sở hữu dung lượng RAM 8GB, đảm bảo khả năng đa nhiệm mượt mà trên nền tảng Nothing OS.

Phân tích hiệu năng so với phiên bản tiền nhiệm

Dựa trên kết quả thử nghiệm, Nothing Phone (4b) đạt 1.088 điểm trong bài kiểm tra đơn nhân và 3.155 điểm trong bài kiểm tra đa nhân. Khi đặt lên bàn cân so sánh với Nothing Phone (4a) – thiết bị sử dụng chip Snapdragon 7s Gen 4, chúng ta có thể thấy sự phân cấp rõ rệt về hiệu suất.

Thông số Nothing Phone (4b) (Rò rỉ) Nothing Phone (4a) Chipset Snapdragon 6 Gen 4 Snapdragon 7s Gen 4 Điểm đơn nhân 1.088 1.259 Điểm đa nhân 3.155 3.339 GPU Adreno 810 Adreno (Dòng cao hơn)

Mặc dù điểm số của Phone (4b) thấp hơn khoảng 13% ở khả năng xử lý đơn nhân và 5% ở đa nhân so với Phone (4a), nhưng đây vẫn là những con số ấn tượng trong phân khúc tầm trung giá rẻ, đủ sức đáp ứng nhu cầu của đại đa số người dùng phổ thông.

Geekbench listing of the expected Nothing Phone (4b).

Chiến lược giá bán và ngày ra mắt

Bên cạnh cấu hình, thông tin về giá bán của Nothing Phone (4b) cũng đang thu hút sự chú ý lớn. Theo chuyên gia tin đồn @heyitsyogesh, mẫu máy này có thể được định giá thấp hơn từ 3.000 đến 5.000 INR (tương đương khoảng 31 đến 53 USD) so với phiên bản Phone (4a).

Tại thị trường India, Nothing Phone (4a) hiện đang có mức giá khởi điểm là 37.999 INR (khoảng 403 USD). Như vậy, Nothing Phone (4b) có thể sẽ lên kệ với mức giá dao động trong khoảng 33.000 đến 35.000 INR. Với mức giá này, Nothing đang muốn gia tăng sức cạnh tranh trong phân khúc smartphone cận cao cấp và tầm trung, nơi người dùng luôn tìm kiếm sự cân bằng giữa thiết kế độc đáo và hiệu năng ổn định.

Sự kiện ra mắt chính thức của Nothing Phone (4b) đã được ấn định vào ngày 7/7/2026. Đây sẽ là thời điểm hãng công bố đầy đủ các tính năng đặc trưng như hệ thống đèn Glyph hay các cải tiến về camera để khẳng định vị thế của mình trên thị trường công nghệ.