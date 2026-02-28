Nothing ra mắt tai nghe Headphone (a): Pin kỷ lục và thiết kế màu vàng độc đáo Nothing xác nhận trình làng tai nghe Headphone (a) vào ngày 5/3 với thời lượng pin hứa hẹn dài nhất lịch sử hãng, đi kèm thiết kế đặc trưng và tùy chọn màu vàng mới.

Nothing chuẩn bị tổ chức sự kiện "Built Different" vào ngày 5/3 tới tại London để giới thiệu mẫu tai nghe mới mang tên Nothing Headphone (a). Đây là sản phẩm âm thanh tiếp theo của hãng sau thành công của Nothing Headphone (1) và dòng giá rẻ từ thương hiệu con CMF, hứa hẹn mang lại sự cân bằng giữa hiệu năng và giá thành.

Thời lượng pin vượt trội nhất trong dải sản phẩm Nothing

Điểm nhấn lớn nhất trên Nothing Headphone (a) chính là dung lượng pin. Nhà sản xuất khẳng định đây sẽ là mẫu tai nghe có thời lượng sử dụng dài nhất trong tất cả các sản phẩm âm thanh của hãng từ trước đến nay. Thông điệp "Danh sách phát nhạc của bạn sẽ kết thúc, nhưng âm thanh thì không" đã minh chứng cho khả năng hoạt động bền bỉ của thiết bị này.

Trước đó, Nothing Headphone (1) từng đạt mốc 80 giờ sử dụng khi tắt tính năng khử tiếng ồn chủ động (ANC). Trong khi đó, mẫu CMF Headphone Pro của thương hiệu con sở hữu con số ấn tượng lên tới 100 giờ. Việc Nothing tuyên bố Headphone (a) sẽ phá vỡ các kỷ lục cũ cho thấy người dùng có thể kỳ vọng vào mức pin ngang bằng hoặc vượt qua cột mốc 100 giờ.

Nothing chia sẻ thông tin về tai nghe Nothing Headphone (a)

Thiết kế "squircle" và tùy chọn màu sắc táo bạo

Dựa trên những hình ảnh rò rỉ và teaser chính thức, Nothing Headphone (a) vẫn giữ phong cách thiết kế đặc trưng với phần housing dạng "squircle" (hình vuông bo tròn). Lớp vỏ nhựa bên ngoài có độ trong suốt nhất định, tạo nên vẻ đẹp công nghệ vốn đã làm nên thương hiệu của Nothing trên thị trường thiết bị đeo.

Đáng chú ý, mẫu tai nghe mới sẽ có phiên bản màu vàng đậm bắt mắt, bên cạnh màu bạc xám truyền thống. Nothing hé lộ rằng mẫu tai nghe này sẽ sở hữu những phối màu táo bạo, và phiên bản màu vàng chỉ là một trong số những lựa chọn sẽ xuất hiện tại sự kiện ra mắt sắp tới.

Tai nghe mới của Nothing có tùy chọn màu vàng bắt mắt

Định vị phân khúc và thời điểm ra mắt

Nothing Headphone (a) được dự đoán sẽ nằm ở phân khúc giữa Nothing Headphone (1) cao cấp và CMF Headphone Pro giá rẻ. Sự kiện ra mắt sẽ được phát trực tiếp từ London vào thứ Năm, ngày 5/3. Đây được xem là bước đi chiến lược của Nothing nhằm mở rộng tệp khách hàng, mang thiết kế đặc trưng của hãng đến với nhiều phân khúc người dùng hơn.