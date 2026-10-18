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Nottingham Forest 0-1 Arsenal: Arsenal giành chiến thắng

Văn Thể18/10/2026 17:45

Arsenal hành quân đến City Ground với thành tích đáng nể: hạng 2, 15 điểm, thắng 4 trong 5 trận gần nhất. Nottingham Forest tiếp đón họ lúc 22h30 ngày 18/10/2026.

Nottingham Forest0 - 1ArsenalKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Nottingham Forest tiếp đón Arsenal.

  • 13'Arsenal ép sân

    Cầm bóng: Nottingham Forest 21% - 79% Arsenal; phạm lỗi 2 - 1.

  • 17'Thẻ vàng

    Phút 17': Neco Williams (Nottingham Forest) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 25'Arsenal ép sân

    Cầm bóng: Nottingham Forest 25% - 75% Arsenal, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 1.

  • 37'Arsenal ép sân

    Cầm bóng: Nottingham Forest 27% - 73% Arsenal, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 9 - 2.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Arsenal): Noni Madueke vào sân thay Eberechi Eze.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 49'Arsenal ép sân

    Cầm bóng: Nottingham Forest 26% - 74% Arsenal, dứt điểm 7 - 3 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 3 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 10 - 4.

  • 53'Thẻ vàng

    Phút 53': Noni Madueke (Arsenal) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 61'Arsenal ép sân

    Cầm bóng: Nottingham Forest 28% - 72% Arsenal, dứt điểm 9 - 4 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 6 - 3; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 10 - 6, cứu thua 0 - 1.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (Arsenal): Jurriën Timber vào sân thay Ben White.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (Arsenal): Viktor Gyökeres vào sân thay Kai Havertz.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (Arsenal): Mikel Merino vào sân thay Bruno Guimarães.

  • 73'Thay người

    Phút 73' (Nottingham Forest): Arnaud Kalimuendo vào sân thay Dan Ndoye.

  • 73'Arsenal ép sân

    Cầm bóng: Nottingham Forest 27% - 73% Arsenal, dứt điểm 11 - 6 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 7 - 6; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 10 - 6, cứu thua 0 - 2.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (Nottingham Forest): Ibrahim Sangaré vào sân thay Nicolás Domínguez.

  • 80'BÀN THẮNG! Arsenal (0-1)

    Phút 80': Noni Madueke (Arsenal) lập công (kiến tạo: Declan Rice). Tỷ số: 0 - 1.

  • 85'Thay người

    Phút 85' (Nottingham Forest): Chris Wood vào sân thay Jair Cunha.

  • 85'Thay người

    Phút 85' (Nottingham Forest): Callum Hudson-Odoi vào sân thay James Mcatee.

  • 85'Arsenal ép sân

    Cầm bóng: Nottingham Forest 26% - 74% Arsenal, dứt điểm 11 - 9 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 7 - 6; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 11 - 8, cứu thua 0 - 2.

  • KTKết thúc: Nottingham Forest 0-1 Arsenal

    Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

Cập nhật lúc 00:25 19/10/2026

Đội hình chính thức
Nottingham Forest
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV O. Glasner
Arsenal
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Mikel Arteta
26
M. Sels
23
Jair
2
O. Diomande
5
Murillo
27
D. Muñoz
21
X. Schlager
8
N. Domínguez
3
N. Williams
24
J. McAtee
14
D. Ndoye
19
L. Delap
1
David Raya
4
B. White
15
E. Konsa
6
Gabriel Magalhães
33
R. Calafiori
41
D. Rice
39
Bruno Guimarães
7
B. Saka
8
M. Ødegaard
10
E. Eze
29
K. Havertz
Dự bị
Nottingham Forest
7 Hudson-Odoi22 R. Yates15 A. Kalimuendo9 C. Wood12 John25 L. Netz31 N. Milenković34 O. Aina6 I. Sangaré
Arsenal
3 Cristhian Mosquera12 J. Timber49 Lewis-Skelly23 Mikel Merino56 M. Dowman36 Martín Zubimendi14 V. Gyökeres30 I. Meslier20 N. Madueke
Cập nhật đội hình lúc 22:02 18/10/2026
Nottingham ForestThống kêArsenal
26%
Kiểm soát bóng
74%
14
Dứt điểm
9
2
Trúng đích
1
8
Phạt góc
6
14
Phạm lỗi
8
2
Việt vị
1
0
Thủ môn cứu thua
2
Cầu thủ nổi bật
N. Madueke
N. Madueke
Arsenal
1 bàn
D. Rice
D. Rice
Arsenal
1 kiến tạo · điểm 7.7
Murillo
Murillo
Nottingham Forest
Điểm 7.57
Gabriel Magalhães
Gabriel Magalhães
Arsenal
Điểm 7.53
E. Konsa
E. Konsa
Arsenal
Điểm 7.43
B. White
B. White
Arsenal
Điểm 7.25

Arsenal đến City Ground với thành tích đáng nể và vị thế của đội đứng thứ hai trên bảng xếp hạng. Họ sẽ phải chứng tỏ bản lĩnh trên sân khách trước Nottingham Forest, đội chủ nhà đang chật vật ở nhóm cuối bảng. Trận đấu diễn ra lúc 22h30 ngày 18/10/2026.

Arsenal mang bản lĩnh của ứng viên hàng đầu

Arsenal hiện đứng hạng 2 với 15 điểm. Đây là vị trí phản ánh sự ổn định của một tập thể biết cách tích lũy điểm số đều đặn. Với đội bóng ở nhóm đầu, mỗi chuyến làm khách đều là phép thử về sự chín chắn, và City Ground sẽ là một bài kiểm tra như vậy.

Phong độ gần đây củng cố thêm hình ảnh đó. Trong 5 trận gần nhất, Arsenal thắng 4 trận và thua 1 trận. Điểm đáng chú ý là trận thua duy nhất nằm ở giữa chuỗi, còn hai trận gần nhất và hai trận cũ nhất đều kết thúc bằng chiến thắng. Điều này cho thấy khả năng phục hồi nhanh sau thất bại.

Nottingham Forest tìm điểm tựa trên sân nhà

Ở chiều ngược lại, Nottingham Forest đang đứng hạng 17 với 5 điểm. Khoảng cách 10 điểm so với Arsenal cho thấy hai đội đang ở những vị trí rất khác nhau trên bảng xếp hạng.

Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Đáng lưu ý, hai trận thua nằm ở những vòng đấu mới nhất, trong khi 2 trận hòa và 1 trận thắng đến từ giai đoạn trước đó. Nottingham Forest vì thế cần một kết quả tích cực để chặn đà đi xuống.

Thế đối đầu nghiêng về Arsenal

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Arsenal thắng 3 lần, hòa 2 lần, còn Nottingham Forest chưa thắng lần nào. Xu hướng này cho thấy đội khách đang chiếm ưu thế tâm lý khi gặp đối thủ quen thuộc.

Tuy vậy, hai kết quả hòa cũng là lời nhắc rằng Nottingham Forest không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Chủ nhà từng giữ được điểm trước Arsenal, nên họ có lý do để tin vào khả năng làm khó đội khách.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với đội khách, thử thách lớn nhất là giữ sự kiên nhẫn và kỷ luật trước một đối thủ cần điểm số. Đội đang ở thế khó thường chơi với tinh thần quyết liệt trên sân nhà, và Arsenal cần kiểm soát nhịp độ ngay từ những phút đầu để tránh bị cuốn vào thế trận hỗn loạn.

Với Nottingham Forest, bài toán là tìm lại sự chắc chắn sau hai trận thua gần nhất. Một khởi đầu thận trọng, hạn chế sai sót và tận dụng lợi thế sân nhà có thể là con đường để họ gây khó khăn cho đội khách có vị thế cao hơn.

Nhận định

Xét về phong độ, vị trí trên bảng xếp hạng và thế đối đầu, Arsenal đang được đánh giá cao hơn. Họ có chuỗi kết quả tốt hơn, điểm số vượt trội và lợi thế tâm lý từ các lần gặp gần đây.

Dù vậy, bóng đá luôn có chỗ cho bất ngờ, nhất là khi đội chủ nhà cần điểm để thoát khỏi vị trí khó khăn. Trận đấu tại City Ground vì thế sẽ là phép thử bản lĩnh thực sự với Arsenal: liệu họ có giữ được sự ổn định khi rời sân nhà hay không.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Nottingham Forest · 0 thắng2 hòaArsenal · 3 thắng
18/01/2026
Nottingham Forest
0 - 0
Arsenal
Hòa
13/09/2025
Arsenal
3 - 0
Nottingham Forest
ARS
27/02/2025
Nottingham Forest
0 - 0
Arsenal
Hòa
23/11/2024
Arsenal
3 - 0
Nottingham Forest
ARS
31/01/2024
Nottingham Forest
1 - 2
Arsenal
ARS
Nottingham Forest
5 trận gần nhất
BBTHH
6
Trận
1-2-3
T-H-B
5
Ghi (TB 0.8)
8
Thủng lưới
Arsenal
5 trận gần nhất
TTBTT
6
Trận
5-0-1
T-H-B
10
Ghi (TB 1.7)
5
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Manchester City7700+1221TTTTT
2Arsenal6501+515TBTTT
3Brighton6411+1313TTTHB
16Fulham7124-35TBHHB
17Nottingham Forest6123-35BBTHH
18Sunderland6114-64BBBHT
Tình hình lực lượng
Nottingham Forest
Igor Jesus (Calf Injury)
N. Savona (Knee Injury)
M. Gibbs-White (Injury)
N. Milenkovic (Knee Injury)
Igor Jesus (Calf Injury)
N. Savona (Knee Injury)
M. Gibbs-White (Injury)
N. Milenkovic (Knee Injury)
Arsenal
P. Hincapie (Ankle Injury)
W. Saliba (Back Injury)
C. Tzolis (Hamstring Injury)
M. Zubimendi (Ankle Injury)
P. Hincapie (Ankle Injury)
W. Saliba (Back Injury)
C. Tzolis (Hamstring Injury)
M. Zubimendi (Ankle Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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