Nottingham Forest 0-1 Arsenal: Arsenal giành chiến thắng Arsenal hành quân đến City Ground với thành tích đáng nể: hạng 2, 15 điểm, thắng 4 trong 5 trận gần nhất. Nottingham Forest tiếp đón họ lúc 22h30 ngày 18/10/2026.

Nottingham Forest 0 - 1 Arsenal Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Nottingham Forest tiếp đón Arsenal.

13' Arsenal ép sân Cầm bóng: Nottingham Forest 21% - 79% Arsenal; phạm lỗi 2 - 1.

17' Thẻ vàng Phút 17': Neco Williams (Nottingham Forest) nhận thẻ vàng (Foul).

25' Arsenal ép sân Cầm bóng: Nottingham Forest 25% - 75% Arsenal, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 1.

37' Arsenal ép sân Cầm bóng: Nottingham Forest 27% - 73% Arsenal, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 9 - 2.

45' Thay người Phút 45' (Arsenal): Noni Madueke vào sân thay Eberechi Eze.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Arsenal ép sân Cầm bóng: Nottingham Forest 26% - 74% Arsenal, dứt điểm 7 - 3 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 3 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 10 - 4.

53' Thẻ vàng Phút 53': Noni Madueke (Arsenal) nhận thẻ vàng (Foul).

61' Arsenal ép sân Cầm bóng: Nottingham Forest 28% - 72% Arsenal, dứt điểm 9 - 4 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 6 - 3; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 10 - 6, cứu thua 0 - 1.

66' Thay người Phút 66' (Arsenal): Jurriën Timber vào sân thay Ben White.

66' Thay người Phút 66' (Arsenal): Viktor Gyökeres vào sân thay Kai Havertz.

66' Thay người Phút 66' (Arsenal): Mikel Merino vào sân thay Bruno Guimarães.

73' Thay người Phút 73' (Nottingham Forest): Arnaud Kalimuendo vào sân thay Dan Ndoye.

73' Arsenal ép sân Cầm bóng: Nottingham Forest 27% - 73% Arsenal, dứt điểm 11 - 6 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 7 - 6; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 10 - 6, cứu thua 0 - 2.

74' Thay người Phút 74' (Nottingham Forest): Ibrahim Sangaré vào sân thay Nicolás Domínguez.

80' BÀN THẮNG! Arsenal (0-1) Phút 80': Noni Madueke (Arsenal) lập công (kiến tạo: Declan Rice). Tỷ số: 0 - 1.

85' Thay người Phút 85' (Nottingham Forest): Chris Wood vào sân thay Jair Cunha.

85' Thay người Phút 85' (Nottingham Forest): Callum Hudson-Odoi vào sân thay James Mcatee.

85' Arsenal ép sân Cầm bóng: Nottingham Forest 26% - 74% Arsenal, dứt điểm 11 - 9 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 7 - 6; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 11 - 8, cứu thua 0 - 2.

KT Kết thúc: Nottingham Forest 0-1 Arsenal Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

Cập nhật lúc 00:25 19/10/2026

Đội hình chính thức Nottingham Forest Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV O. Glasner Arsenal Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Mikel Arteta 26 M. Sels 23 Jair 2 O. Diomande 5 Murillo 27 D. Muñoz 21 X. Schlager 8 N. Domínguez 3 N. Williams 24 J. McAtee 14 D. Ndoye 19 L. Delap 1 David Raya 4 B. White 15 E. Konsa 6 Gabriel Magalhães 33 R. Calafiori 41 D. Rice 39 Bruno Guimarães 7 B. Saka 8 M. Ødegaard 10 E. Eze 29 K. Havertz Dự bị Nottingham Forest 7 Hudson-Odoi 22 R. Yates 15 A. Kalimuendo 9 C. Wood 12 John 25 L. Netz 31 N. Milenković 34 O. Aina 6 I. Sangaré Arsenal 3 Cristhian Mosquera 12 J. Timber 49 Lewis-Skelly 23 Mikel Merino 56 M. Dowman 36 Martín Zubimendi 14 V. Gyökeres 30 I. Meslier 20 N. Madueke Cập nhật đội hình lúc 22:02 18/10/2026

Nottingham Forest Thống kê Arsenal 26% Kiểm soát bóng 74% 14 Dứt điểm 9 2 Trúng đích 1 8 Phạt góc 6 14 Phạm lỗi 8 2 Việt vị 1 0 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật N. Madueke Arsenal 1 bàn D. Rice Arsenal 1 kiến tạo · điểm 7.7 Murillo Nottingham Forest Điểm 7.57 Gabriel Magalhães Arsenal Điểm 7.53 E. Konsa Arsenal Điểm 7.43 B. White Arsenal Điểm 7.25

Arsenal đến City Ground với thành tích đáng nể và vị thế của đội đứng thứ hai trên bảng xếp hạng. Họ sẽ phải chứng tỏ bản lĩnh trên sân khách trước Nottingham Forest, đội chủ nhà đang chật vật ở nhóm cuối bảng. Trận đấu diễn ra lúc 22h30 ngày 18/10/2026.

Arsenal mang bản lĩnh của ứng viên hàng đầu

Arsenal hiện đứng hạng 2 với 15 điểm. Đây là vị trí phản ánh sự ổn định của một tập thể biết cách tích lũy điểm số đều đặn. Với đội bóng ở nhóm đầu, mỗi chuyến làm khách đều là phép thử về sự chín chắn, và City Ground sẽ là một bài kiểm tra như vậy.

Phong độ gần đây củng cố thêm hình ảnh đó. Trong 5 trận gần nhất, Arsenal thắng 4 trận và thua 1 trận. Điểm đáng chú ý là trận thua duy nhất nằm ở giữa chuỗi, còn hai trận gần nhất và hai trận cũ nhất đều kết thúc bằng chiến thắng. Điều này cho thấy khả năng phục hồi nhanh sau thất bại.

Nottingham Forest tìm điểm tựa trên sân nhà

Ở chiều ngược lại, Nottingham Forest đang đứng hạng 17 với 5 điểm. Khoảng cách 10 điểm so với Arsenal cho thấy hai đội đang ở những vị trí rất khác nhau trên bảng xếp hạng.

Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Đáng lưu ý, hai trận thua nằm ở những vòng đấu mới nhất, trong khi 2 trận hòa và 1 trận thắng đến từ giai đoạn trước đó. Nottingham Forest vì thế cần một kết quả tích cực để chặn đà đi xuống.

Thế đối đầu nghiêng về Arsenal

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Arsenal thắng 3 lần, hòa 2 lần, còn Nottingham Forest chưa thắng lần nào. Xu hướng này cho thấy đội khách đang chiếm ưu thế tâm lý khi gặp đối thủ quen thuộc.

Tuy vậy, hai kết quả hòa cũng là lời nhắc rằng Nottingham Forest không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Chủ nhà từng giữ được điểm trước Arsenal, nên họ có lý do để tin vào khả năng làm khó đội khách.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với đội khách, thử thách lớn nhất là giữ sự kiên nhẫn và kỷ luật trước một đối thủ cần điểm số. Đội đang ở thế khó thường chơi với tinh thần quyết liệt trên sân nhà, và Arsenal cần kiểm soát nhịp độ ngay từ những phút đầu để tránh bị cuốn vào thế trận hỗn loạn.

Với Nottingham Forest, bài toán là tìm lại sự chắc chắn sau hai trận thua gần nhất. Một khởi đầu thận trọng, hạn chế sai sót và tận dụng lợi thế sân nhà có thể là con đường để họ gây khó khăn cho đội khách có vị thế cao hơn.

Nhận định

Xét về phong độ, vị trí trên bảng xếp hạng và thế đối đầu, Arsenal đang được đánh giá cao hơn. Họ có chuỗi kết quả tốt hơn, điểm số vượt trội và lợi thế tâm lý từ các lần gặp gần đây.

Dù vậy, bóng đá luôn có chỗ cho bất ngờ, nhất là khi đội chủ nhà cần điểm để thoát khỏi vị trí khó khăn. Trận đấu tại City Ground vì thế sẽ là phép thử bản lĩnh thực sự với Arsenal: liệu họ có giữ được sự ổn định khi rời sân nhà hay không.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Nottingham Forest · 0 thắng 2 hòa Arsenal · 3 thắng Nottingham Forest 0 - 0 Arsenal Hòa Arsenal 3 - 0 Nottingham Forest ARS Nottingham Forest 0 - 0 Arsenal Hòa Arsenal 3 - 0 Nottingham Forest ARS Nottingham Forest 1 - 2 Arsenal ARS

Nottingham Forest 5 trận gần nhất B B T H H 6 Trận 1-2-3 T-H-B 5 Ghi (TB 0.8) 8 Thủng lưới Arsenal 5 trận gần nhất T T B T T 6 Trận 5-0-1 T-H-B 10 Ghi (TB 1.7) 5 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Manchester City 7 7 0 0 +12 21 T T T T T 2 Arsenal 6 5 0 1 +5 15 T B T T T 3 Brighton 6 4 1 1 +13 13 T T T H B … 16 Fulham 7 1 2 4 -3 5 T B H H B 17 Nottingham Forest 6 1 2 3 -3 5 B B T H H 18 Sunderland 6 1 1 4 -6 4 B B B H T …

Tình hình lực lượng Nottingham Forest ✚ Igor Jesus (Calf Injury) ✚ N. Savona (Knee Injury) ✚ M. Gibbs-White (Injury) ✚ N. Milenkovic (Knee Injury) ✚ Igor Jesus (Calf Injury) ✚ N. Savona (Knee Injury) ✚ M. Gibbs-White (Injury) ✚ N. Milenkovic (Knee Injury) Arsenal ✚ P. Hincapie (Ankle Injury) ✚ W. Saliba (Back Injury) ✚ C. Tzolis (Hamstring Injury) ✚ M. Zubimendi (Ankle Injury) ✚ P. Hincapie (Ankle Injury) ✚ W. Saliba (Back Injury) ✚ C. Tzolis (Hamstring Injury) ✚ M. Zubimendi (Ankle Injury)