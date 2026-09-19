Nottingham Forest 0-1 Coventry: Coventry giành chiến thắng Nottingham Forest đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi tiếp đón Coventry tại City Ground lúc 23h30 ngày 19/09, mở ra cơ hội tích lũy điểm số quan trọng.

Nottingham Forest 0 - 1 Coventry Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Nottingham Forest tiếp đón Coventry.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Nottingham Forest 47% - 53% Coventry, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 0 - 1.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Nottingham Forest 45% - 55% Coventry, dứt điểm 5 - 3 (trúng đích 2 - 1); phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 1 - 2.

37' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Nottingham Forest 49% - 51% Coventry, dứt điểm 9 - 6 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 0 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 1 - 2.

45' Thay người Phút 45' (Coventry): Loum Tchaouna vào sân thay Ephron Mason-Clark.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' Nottingham Forest ép sân Cầm bóng: Nottingham Forest 54% - 46% Coventry, dứt điểm 16 - 6 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 3 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 7 - 5, cứu thua 1 - 2.

55' BÀN THẮNG! Coventry (0-1) Phút 55': Jay Dasilva (Coventry) lập công (kiến tạo: Carl Rushworth). Tỷ số: 0 - 1.

59' Thẻ vàng Phút 59': Liam Delap (Nottingham Forest) nhận thẻ vàng (Argument).

59' Thay người Phút 59' (Nottingham Forest): Igor Jesus vào sân thay Dan Ndoye.

62' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Nottingham Forest 52% - 48% Coventry, dứt điểm 17 - 9 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 4 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 9 - 7, cứu thua 2 - 2.

73' Thay người Phút 73' (Nottingham Forest): Chris Wood vào sân thay Ousmane Diomande.

74' Thay người Phút 74' (Coventry): Ellis Simms vào sân thay Jack Rudoni.

75' Nottingham Forest ép sân Cầm bóng: Nottingham Forest 57% - 43% Coventry, dứt điểm 19 - 9 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 5 - 2; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 9 - 9, cứu thua 2 - 2.

83' Thay người Phút 83' (Nottingham Forest): Luca Netz vào sân thay Daniel Muñoz.

83' Thay người Phút 83' (Nottingham Forest): Ibrahim Sangaré vào sân thay James Mcatee.

88' VAR Phút 88': Bàn thắng không được công nhận — Igor Jesus (Nottingham Forest).

88' Nottingham Forest ép sân Cầm bóng: Nottingham Forest 61% - 39% Coventry, dứt điểm 24 - 10 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 5 - 2; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 10 - 9, cứu thua 2 - 2.

90+1' Thay người Phút 90+1' (Coventry): Joel Latibeaudiere vào sân thay Caleb Yirenkyi.

90+4' Thẻ vàng Phút 90+4': Jair Cunha (Nottingham Forest) nhận thẻ vàng (Foul).

KT Kết thúc: Nottingham Forest 0-1 Coventry Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

Cập nhật lúc 01:24 20/09/2026

Đội hình chính thức Nottingham Forest Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV O. Glasner Coventry Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV F. Lampard 26 M. Sels 23 Jair 2 O. Diomande 5 Murillo 27 D. Muñoz 21 X. Schlager 24 J. McAtee 3 N. Williams 14 D. Ndoye 10 Gibbs-White 19 L. Delap 19 C. Rushworth 2 E. Pinnock 4 B. Thomas 12 S. Mfuni 16 F. Onyeka 8 Caleb Marfo Yirenkyi 6 M. Grimes 3 J. Dasilva 5 J. Rudoni 10 Mason-Clark 23 Thomas-Asante Dự bị Nottingham Forest 11 Igor Jesus 9 C. Wood 22 R. Yates 8 N. Domínguez 7 Hudson-Odoi 6 I. Sangaré 34 O. Aina 25 L. Netz 12 John Coventry 49 S. Cherif 34 Y. Gboho 9 E. Simms 38 G. Hamer 29 V. Torp 17 L. Tchaouna 7 T. Sakamoto 22 Latibeaudiere 25 D. Bentley Cập nhật đội hình lúc 23:04 19/09/2026

Nottingham Forest Thống kê Coventry 63% Kiểm soát bóng 37% 24 Dứt điểm 10 3 Trúng đích 3 6 Phạt góc 2 12 Phạm lỗi 10 2 Việt vị 2 2 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật J. Dasilva Coventry 1 bàn C. Rushworth Coventry 1 kiến tạo · điểm 6.9 B. Thomas Coventry Điểm 7.65 Murillo Nottingham Forest Điểm 7.62 E. Pinnock Coventry Điểm 7.29 Mason-Clark Coventry Điểm 7.2

Nottingham Forest đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi bước vào cuộc tiếp đón Coventry trên sân nhà City Ground vào lúc 23h30 ngày 19/09/2026. Với vị trí hiện tại trên bảng xếp hạng, đội chủ nhà đang hướng đến việc duy trì sự hiện diện ở nửa trên và tiếp tục bám đuổi các mục tiêu phía trước.

Bối cảnh trận đấu và vị trí trên bảng xếp hạng

Trận so tài tại City Ground mang ý nghĩa rõ nét đối với mục tiêu của cả hai câu lạc bộ ở giai đoạn này. Nottingham Forest bước vào vòng đấu với vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng cùng 5 điểm đã tích lũy được. Khoảng cách điểm số giúp họ duy trì áp lực lên các vị trí phía trên nhằm tiếp tục cạnh tranh nhóm tham dự cúp châu lục.

Ở chiều ngược lại, Coventry đang trải qua quãng thời gian khó khăn khi đứng ở vị trí thứ 20 trên bảng xếp hạng và chưa giành được điểm số nào sau những lượt trận đã qua. Chuyến làm khách lần này đặt ra thử thách lớn cho đội khách trong nỗ lực tìm kiếm những điểm số đầu tiên.

Phong độ thi đấu của hai đội

Xét về phong độ gần đây, Nottingham Forest trải qua chuỗi 4 trận đấu với kết quả gồm 1 trận thắng, 2 trận hòa và 1 trận thua ở lần ra sân gần nhất. Dù vừa nhận một thất bại, khả năng tích lũy điểm số ở những trận trước đó vẫn giúp đội chủ sân City Ground giữ được nhịp độ thi đấu tương đối ổn định.

Trong khi đó, Coventry đang đối diện với chuỗi phong độ kém tích cực khi nhận thất bại ở cả 4 trận đấu gần nhất. Việc để thua liên tiếp 4 trận khiến đội khách chưa thể cải thiện thành tích điểm số cũng như thứ hạng tại giải đấu.

Tương quan đối đầu

Lịch sử chạm trán gần đây chứng kiến sự nhỉnh hơn của đội chủ nhà. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai bên, Nottingham Forest giành được 3 chiến thắng, không có trận hòa nào, trong khi Coventry có 2 lần ca khúc khải hoàn. Thống kê này cho thấy các cuộc chạm trán giữa hai câu lạc bộ thường diễn ra với kết quả phân định thắng bại rõ ràng.

Nhận định thế trận

Với lợi thế sân nhà City Ground cùng thứ hạng tốt hơn, Nottingham Forest có cơ sở để chủ động triển khai thế trận nhằm tìm kiếm bàn thắng và củng cố vị thế bám sát nhóm dự cúp châu lục. Về phần Coventry, việc chưa có điểm sau chuỗi trận thua liên tiếp đòi hỏi họ phải chơi thận trọng và tập trung tối đa ở khâu phòng ngự nếu muốn tạo nên bất ngờ trên sân khách.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Nottingham Forest · 3 thắng 0 hòa Coventry · 2 thắng Nottingham Forest 1 - 3 Coventry COV Nottingham Forest 2 - 0 Coventry NF Coventry 2 - 1 Nottingham Forest COV Coventry 1 - 2 Nottingham Forest NF Nottingham Forest 2 - 1 Coventry NF

Nottingham Forest 5 trận gần nhất T H H B B 4 Trận 1-2-1 T-H-B 4 Ghi (TB 1.0) 4 Thủng lưới Coventry 5 trận gần nhất B B B B T 4 Trận 0-0-4 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 10 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Arsenal 4 4 0 0 +7 12 T T T T 2 Manchester City 4 4 0 0 +6 12 T T T T 3 Brentford 5 2 3 0 +6 9 T H H H T … 10 Ipswich 4 2 0 2 -3 6 T B B T 11 Nottingham Forest 4 1 2 1 0 5 T H H B 12 Newcastle 4 1 2 1 -1 5 B H T H … 19 Aston Villa 4 0 1 3 -6 1 B H B B 20 Coventry 4 0 0 4 -10 0 B B B B

Tình hình lực lượng Nottingham Forest ✚ N. Milenkovic (Muscle Injury) ✚ N. Savona (Knee Injury) ✚ Cunha (Muscle Injury) ✚ N. Milenkovic (Muscle Injury) ✚ N. Savona (Knee Injury) ✚ Cunha (Muscle Injury) Coventry ✚ A. Amenda (Calf Injury) ✚ T. Awoniyi (Red Card) ✚ J. Eccles (Injury) ✚ K. Kesler-Hayden (Muscle Injury) ✚ L. Woolfenden (Knee Injury) ✚ H. Wright (Muscle Injury) ✚ A. Amenda (Calf Injury) ✚ T. Awoniyi (Red Card)