Về Báo Hà Tĩnh

Nottingham Forest 0-1 Coventry: Coventry giành chiến thắng

Văn Thể19/09/2026 18:39

Nottingham Forest đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi tiếp đón Coventry tại City Ground lúc 23h30 ngày 19/09, mở ra cơ hội tích lũy điểm số quan trọng.

Nottingham Forest0 - 1CoventryKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Nottingham Forest tiếp đón Coventry.

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Nottingham Forest 47% - 53% Coventry, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 0 - 1.

  • 25'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Nottingham Forest 45% - 55% Coventry, dứt điểm 5 - 3 (trúng đích 2 - 1); phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 1 - 2.

  • 37'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Nottingham Forest 49% - 51% Coventry, dứt điểm 9 - 6 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 0 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 1 - 2.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Coventry): Loum Tchaouna vào sân thay Ephron Mason-Clark.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 50'Nottingham Forest ép sân

    Cầm bóng: Nottingham Forest 54% - 46% Coventry, dứt điểm 16 - 6 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 3 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 7 - 5, cứu thua 1 - 2.

  • 55'BÀN THẮNG! Coventry (0-1)

    Phút 55': Jay Dasilva (Coventry) lập công (kiến tạo: Carl Rushworth). Tỷ số: 0 - 1.

  • 59'Thẻ vàng

    Phút 59': Liam Delap (Nottingham Forest) nhận thẻ vàng (Argument).

  • 59'Thay người

    Phút 59' (Nottingham Forest): Igor Jesus vào sân thay Dan Ndoye.

  • 62'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Nottingham Forest 52% - 48% Coventry, dứt điểm 17 - 9 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 4 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 9 - 7, cứu thua 2 - 2.

  • 73'Thay người

    Phút 73' (Nottingham Forest): Chris Wood vào sân thay Ousmane Diomande.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (Coventry): Ellis Simms vào sân thay Jack Rudoni.

  • 75'Nottingham Forest ép sân

    Cầm bóng: Nottingham Forest 57% - 43% Coventry, dứt điểm 19 - 9 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 5 - 2; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 9 - 9, cứu thua 2 - 2.

  • 83'Thay người

    Phút 83' (Nottingham Forest): Luca Netz vào sân thay Daniel Muñoz.

  • 83'Thay người

    Phút 83' (Nottingham Forest): Ibrahim Sangaré vào sân thay James Mcatee.

  • 88'VAR

    Phút 88': Bàn thắng không được công nhận — Igor Jesus (Nottingham Forest).

  • 88'Nottingham Forest ép sân

    Cầm bóng: Nottingham Forest 61% - 39% Coventry, dứt điểm 24 - 10 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 5 - 2; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 10 - 9, cứu thua 2 - 2.

  • 90+1'Thay người

    Phút 90+1' (Coventry): Joel Latibeaudiere vào sân thay Caleb Yirenkyi.

  • 90+4'Thẻ vàng

    Phút 90+4': Jair Cunha (Nottingham Forest) nhận thẻ vàng (Foul).

  • KTKết thúc: Nottingham Forest 0-1 Coventry

    Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

Cập nhật lúc 01:24 20/09/2026

Đội hình chính thức
Nottingham Forest
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV O. Glasner
Coventry
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV F. Lampard
26
M. Sels
23
Jair
2
O. Diomande
5
Murillo
27
D. Muñoz
21
X. Schlager
24
J. McAtee
3
N. Williams
14
D. Ndoye
10
Gibbs-White
19
L. Delap
19
C. Rushworth
2
E. Pinnock
4
B. Thomas
12
S. Mfuni
16
F. Onyeka
8
Caleb Marfo Yirenkyi
6
M. Grimes
3
J. Dasilva
5
J. Rudoni
10
Mason-Clark
23
Thomas-Asante
Dự bị
Nottingham Forest
11 Igor Jesus9 C. Wood22 R. Yates8 N. Domínguez7 Hudson-Odoi6 I. Sangaré34 O. Aina25 L. Netz12 John
Coventry
49 S. Cherif34 Y. Gboho9 E. Simms38 G. Hamer29 V. Torp17 L. Tchaouna7 T. Sakamoto22 Latibeaudiere25 D. Bentley
Cập nhật đội hình lúc 23:04 19/09/2026
Nottingham ForestThống kêCoventry
63%
Kiểm soát bóng
37%
24
Dứt điểm
10
3
Trúng đích
3
6
Phạt góc
2
12
Phạm lỗi
10
2
Việt vị
2
2
Thủ môn cứu thua
2
Cầu thủ nổi bật
J. Dasilva
J. Dasilva
Coventry
1 bàn
C. Rushworth
C. Rushworth
Coventry
1 kiến tạo · điểm 6.9
B. Thomas
B. Thomas
Coventry
Điểm 7.65
Murillo
Murillo
Nottingham Forest
Điểm 7.62
E. Pinnock
E. Pinnock
Coventry
Điểm 7.29
E. Mason-Clark
Mason-Clark
Coventry
Điểm 7.2

Nottingham Forest đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi bước vào cuộc tiếp đón Coventry trên sân nhà City Ground vào lúc 23h30 ngày 19/09/2026. Với vị trí hiện tại trên bảng xếp hạng, đội chủ nhà đang hướng đến việc duy trì sự hiện diện ở nửa trên và tiếp tục bám đuổi các mục tiêu phía trước.

Bối cảnh trận đấu và vị trí trên bảng xếp hạng

Trận so tài tại City Ground mang ý nghĩa rõ nét đối với mục tiêu của cả hai câu lạc bộ ở giai đoạn này. Nottingham Forest bước vào vòng đấu với vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng cùng 5 điểm đã tích lũy được. Khoảng cách điểm số giúp họ duy trì áp lực lên các vị trí phía trên nhằm tiếp tục cạnh tranh nhóm tham dự cúp châu lục.

Ở chiều ngược lại, Coventry đang trải qua quãng thời gian khó khăn khi đứng ở vị trí thứ 20 trên bảng xếp hạng và chưa giành được điểm số nào sau những lượt trận đã qua. Chuyến làm khách lần này đặt ra thử thách lớn cho đội khách trong nỗ lực tìm kiếm những điểm số đầu tiên.

Phong độ thi đấu của hai đội

Xét về phong độ gần đây, Nottingham Forest trải qua chuỗi 4 trận đấu với kết quả gồm 1 trận thắng, 2 trận hòa và 1 trận thua ở lần ra sân gần nhất. Dù vừa nhận một thất bại, khả năng tích lũy điểm số ở những trận trước đó vẫn giúp đội chủ sân City Ground giữ được nhịp độ thi đấu tương đối ổn định.

Trong khi đó, Coventry đang đối diện với chuỗi phong độ kém tích cực khi nhận thất bại ở cả 4 trận đấu gần nhất. Việc để thua liên tiếp 4 trận khiến đội khách chưa thể cải thiện thành tích điểm số cũng như thứ hạng tại giải đấu.

Tương quan đối đầu

Lịch sử chạm trán gần đây chứng kiến sự nhỉnh hơn của đội chủ nhà. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai bên, Nottingham Forest giành được 3 chiến thắng, không có trận hòa nào, trong khi Coventry có 2 lần ca khúc khải hoàn. Thống kê này cho thấy các cuộc chạm trán giữa hai câu lạc bộ thường diễn ra với kết quả phân định thắng bại rõ ràng.

Nhận định thế trận

Với lợi thế sân nhà City Ground cùng thứ hạng tốt hơn, Nottingham Forest có cơ sở để chủ động triển khai thế trận nhằm tìm kiếm bàn thắng và củng cố vị thế bám sát nhóm dự cúp châu lục. Về phần Coventry, việc chưa có điểm sau chuỗi trận thua liên tiếp đòi hỏi họ phải chơi thận trọng và tập trung tối đa ở khâu phòng ngự nếu muốn tạo nên bất ngờ trên sân khách.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Nottingham Forest · 3 thắng0 hòaCoventry · 2 thắng
08/07/2022
Nottingham Forest
1 - 3
Coventry
COV
07/04/2022
Nottingham Forest
2 - 0
Coventry
NF
08/08/2021
Coventry
2 - 1
Nottingham Forest
COV
03/02/2021
Coventry
1 - 2
Nottingham Forest
NF
05/11/2020
Nottingham Forest
2 - 1
Coventry
NF
Nottingham Forest
5 trận gần nhất
THHBB
4
Trận
1-2-1
T-H-B
4
Ghi (TB 1.0)
4
Thủng lưới
Coventry
5 trận gần nhất
BBBBT
4
Trận
0-0-4
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
10
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Arsenal4400+712TTTT
2Manchester City4400+612TTTT
3Brentford5230+69THHHT
10Ipswich4202-36TBBT
11Nottingham Forest412105THHB
12Newcastle4121-15BHTH
19Aston Villa4013-61BHBB
20Coventry4004-100BBBB
Tình hình lực lượng
Nottingham Forest
N. Milenkovic (Muscle Injury)
N. Savona (Knee Injury)
Cunha (Muscle Injury)
N. Milenkovic (Muscle Injury)
N. Savona (Knee Injury)
Cunha (Muscle Injury)
Coventry
A. Amenda (Calf Injury)
T. Awoniyi (Red Card)
J. Eccles (Injury)
K. Kesler-Hayden (Muscle Injury)
L. Woolfenden (Knee Injury)
H. Wright (Muscle Injury)
A. Amenda (Calf Injury)
T. Awoniyi (Red Card)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Thể thao
        Nottingham Forest 0-1 Coventry: Coventry giành chiến thắng
        • Mặc định

        Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

        Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

        QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

        Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

        © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

        Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO