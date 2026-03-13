Nottingham Forest 0-1 Midtjylland: Canh bạc Europa League đắt giá của Vitor Pereira Thất bại 0-1 ngay tại City Ground không chỉ khiến Nottingham Forest gặp khó tại Europa League mà còn để lại hệ lụy nghiêm trọng về lực lượng cho cuộc đua trụ hạng.

Thất bại tối thiểu 0-1 trước đại diện Đan Mạch FC Midtjylland ngay tại City Ground đã đẩy Nottingham Forest vào một kịch bản tồi tệ. Kết quả này không chỉ khiến tham vọng tiến xa tại Europa League của thầy trò HLV Vitor Pereira trở nên mong manh, mà còn giáng một đòn mạnh vào quá trình chuẩn bị cho cuộc chiến trụ hạng khốc liệt tại Ngoại hạng Anh.

Nottingham không chỉ thua mà còn phải nhận thêm những ca chấn thương tai hại.

Sự phung phí và nỗi ám ảnh nơi hàng công

Trận đấu tại vòng 16 đội Europa League một lần nữa phơi bày căn bệnh trầm kha của Nottingham Forest: khả năng dứt điểm. Dưới cơn mưa nặng hạt tại thánh địa City Ground, đội chủ nhà đã làm chủ hoàn toàn thế trận và áp đảo đối thủ về mọi thông số kỹ thuật. Tuy nhiên, sự hiệu quả lại là điều xa xỉ đối với các chân sút của HLV Vitor Pereira.

Thống kê cho thấy Nottingham đã tung ra tới 22 cú sút trong suốt 90 phút, nhưng bàn thắng vẫn ngoảnh mặt với họ. Đáng báo động hơn, trong 4 trận sân nhà gần nhất, Forest đã thực hiện tổng cộng 88 pha dứt điểm nhưng chỉ thu về vỏn vẹn một pha lập công. Những nỗ lực từ xa của Omari Hutchinson hay Elliot Anderson đều không thắng được thủ thành đối phương, trong khi Igor Jesus lại bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi đưa bóng đi chệch cột dọc.

Cái giá đắt từ sự hiệu quả của đối thủ

Trong bóng đá đỉnh cao, sự phung phí luôn đi kèm với những cái giá đắt đỏ. Trái ngược với sức ép liên hồi của đội chủ nhà, FC Midtjylland lại thể hiện bản lĩnh lì lợm và sự thực dụng đáng nể. Dù chỉ tung ra vỏn vẹn 6 pha dứt điểm suốt trận đấu, nhưng đại diện Đan Mạch đã biết cách tung ra đòn kết liễu vào thời điểm quan trọng nhất.

Nottingham thất thủ ngay trên sân nhà.

Phút 80, từ một tình huống phối hợp sắc nét, Ousmane Diao thực hiện đường tạt bóng chuẩn xác để tiền đạo vào thay người Cho Gue Sung băng cắt thông minh. Chân sút người Hàn Quốc dễ dàng vượt mặt Ola Aina để đánh đầu tung lưới đội chủ nhà, ấn định tỷ số 1-0. Bàn thua ở những phút cuối buộc Forest phải dồn toàn lực cho trận tái đấu lượt về, ngay trước thềm cuộc đối đầu quan trọng với Tottenham tại giải quốc nội.

Khủng hoảng lực lượng và áp lực thượng tầng

Bên cạnh kết quả bất lợi, điều khiến HLV Vitor Pereira lo lắng hơn cả là tình trạng thể lực và chấn thương của các trụ cột. Ngay từ phút thứ 10, Jair Cunha đã phải rời sân tập tễnh. Sau đó, hàng loạt ngôi sao như Morgan Gibbs-White, Elliot Anderson và Callum Hudson-Odoi liên tục nằm sân sau những pha va chạm quyết liệt của đối thủ. Sự căng thẳng thậm chí còn lan ra ngoài đường biên khi HLV Pereira và người đồng nghiệp Mike Tullberg có những tranh cãi nảy lửa.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha thừa nhận áp lực từ ông chủ Evangelos Marinakis – người luôn khao khát danh hiệu châu lục – đã khiến ông không thể xoay tua đội hình như dự kiến. Việc phải giữ các trụ cột như Gibbs-White hay Igor Jesus thi đấu trọn vẹn 90 phút trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt chắc chắn sẽ để lại hệ lụy lớn về thể lực khi họ chuẩn bị đối đầu với Fulham vào cuối tuần.

Nottingham Forest đang tự đưa mình vào thế chân tường. Với một đội hình sở hữu nhiều ngôi sao, việc phải vật lộn giữa hai mặt trận với lực lượng sứt mẻ là một thử thách cực đại. Nếu không sớm cải thiện bản lĩnh ở những thời khắc quyết định, tham vọng Europa League có thể sẽ trở thành gánh nặng kéo sụp cả mùa giải của đội bóng vùng Nottingham.