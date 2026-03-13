Nottingham Forest 0-1 Midtjylland: Phung phí 21 cú sút, đại diện Anh nhận đòn hồi mã thương Dù kiểm soát thế trận và tung ra tới 21 pha dứt điểm, Nottingham Forest vẫn phải nếm trái đắng ngay tại City Ground sau khoảnh khắc tỏa sáng của Gue-Sung Cho.

Trong đêm mưa nặng hạt tại City Ground, Nottingham Forest đã phải nhận một bài học đắt giá về sự hiệu quả trong bóng đá. Dù áp đảo hoàn toàn về các chỉ số thống kê và tạo ra hàng loạt cơ hội ngon ăn, đoàn quân của HLV Vitor Pereira vẫn phải chịu thất bại tối thiểu 0-1 trước Midtjylland trong khuôn khổ lượt đi vòng 1/8 Europa League.

Forest gặp nhiều khó khăn trước .

Sự vô duyên kỳ lạ của hàng công Nottingham Forest

Bước vào trận đấu với tâm thế của đội cửa trên, Nottingham Forest nhanh chóng áp đặt lối chơi ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sơ đồ chiến thuật của HLV Vitor Pereira giúp đội chủ nhà kiểm soát hoàn toàn khu trung tuyến, đẩy Midtjylland phải lùi sâu phòng ngự. Tuy nhiên, sự hưng phấn từ chiến tích loại Fenerbahce trước đó dường như đã biến thành áp lực đè nặng lên đôi chân của các chân sút chủ nhà.

Chỉ trong hiệp một, Forest đã tung ra hàng loạt pha dứt điểm hiểm hóc. Phút 21, Omari Hutchinson khiến cả khán đài City Ground phải trầm trồ với cú sút xa sấm sét, nhưng sự xuất sắc của thủ thành Elias Olafsson đã khước từ bàn thắng. Ngay trước khi hiệp 1 khép lại, Morgan Gibbs-White có cơ hội không thể thuận lợi hơn để mở tỷ số, nhưng cú dứt điểm cận thành của anh lại không chiến thắng được sự lăn xả của đội trưởng Mads Bech bên phía đội khách.

Thống kê cho thấy Forest đã sút tới 21 lần trong cả trận, trong đó có 6 cú dứt điểm trúng đích. Tuy nhiên, chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) cao không thể giúp họ tìm thấy mành lưới đối phương khi sự vô duyên của Elliot Anderson hay Nicolas Dominguez liên tục lặp lại.

Nhát kiếm chí mạng của Gue-Sung Cho

Kịch bản nghiệt ngã nhất của bóng đá đã xảy ra khi Nottingham Forest tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng. Phút 80, trong một tình huống phản công hiếm hoi, Midtjylland đã chứng minh tại sao họ là "kẻ ngáng đường" khó chịu nhất tại giải đấu năm nay.

Từ quả tạt chính xác của trung vệ Ousmane Diao bên hành lang cánh phải, tiền đạo Gue-Sung Cho — người chỉ vừa vào sân từ băng ghế dự bị — đã có pha di chuyển thông minh. Anh tận dụng tối đa sự thiếu tập trung của Ola Aina để thực hiện cú đánh đầu hiểm hóc vào góc thấp, khiến thủ môn Matz Sels hoàn toàn bó tay.

Gue-Sung Cho ghi bàn duy nhất của trận đấu.

Bàn thua ở những phút cuối trận khiến tâm lý các cầu thủ Forest sụp đổ. Những nỗ lực đẩy cao đội hình sau đó chỉ mang lại sự nôn nóng và thiếu chính xác. Hàng thủ kỷ luật và tổ chức tốt của đại diện Đan Mạch đã bảo toàn thành công lợi thế mong manh cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Bài toán nan giải cho HLV Vitor Pereira

Thất bại này phơi bày điểm yếu cốt lõi của Nottingham Forest: thiếu một "sát thủ" vòng cấm thực thụ. Sự mờ nhạt của Igor Jesus và Lorenzo Lucca khiến những nỗ lực kiến tạo của Gibbs-White trở nên vô nghĩa. Ngược lại, Midtjylland đã thể hiện bản lĩnh của một đội bóng chơi phòng ngự phản công mẫu mực, biết nhẫn nhịn để tung ra nhát kiếm quyết định.

Trận thua 0-1 ngay trên sân nhà đặt Forest vào thế dựa lưng tường. Ở trận lượt về tại Đan Mạch, họ buộc phải thắng trên sân khách — nơi Midtjylland đang sở hữu mạch bất bại ấn tượng ở mùa giải năm nay. Đây chắc chắn là một thử thách cực đại cho tham vọng tiến sâu tại đấu trường châu lục của đại diện Premier League.

Thông số trận đấu

Thống kê Nottingham Forest Midtjylland Tỷ số 0 1 Số cú sút 21 5 Sút trúng đích 6 2 Bàn thắng - Gue-Sung Cho (80')