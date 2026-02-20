Nottingham Forest đè bẹp Fenerbahce 3-0: Kỷ nguyên mới đầy hứa hẹn của Vitor Pereira Nottingham Forest đánh dấu sự lột xác dưới thời HLV Vitor Pereira bằng chiến thắng 3-0 áp đảo trước Fenerbahce, chấm dứt chuỗi 22 trận bất bại của đại diện Thổ Nhĩ Kỳ.

Nottingham Forest vừa tạo nên một cú sốc lớn tại Europa League khi đánh bại Fenerbahce với tỷ số 3-0 ngay trên thánh địa Sukru Saracoglu. Kết quả này không chỉ mang lại lợi thế khổng lồ trước trận lượt về tại City Ground mà còn là lời khẳng định đanh thép cho sự chuyển giao quyền lực thành công từ Sean Dyche sang Vitor Pereira. Đội bóng vùng East Midlands đã trình diễn một lối chơi hoàn toàn khác biệt: sắc sảo, kỷ luật và đầy tính toán chiến thuật.

Nottingham thắng thuyết phục Fenerbahce.

Sự tương phản rạch ròi giữa hai triều đại

Để thấy rõ giá trị chiến thắng của Vitor Pereira, cần nhìn lại những gì Sean Dyche đã để lại. Dù Dyche từng có khởi đầu suôn sẻ tại đấu trường châu lục với trận thắng Porto 2-0, nhưng Nottingham Forest dưới thời ông thường xuyên bị chỉ trích vì lối chơi thực dụng và thiếu ý tưởng tấn công. Ngược lại, chiến thắng tại Istanbul của Pereira mang một sắc thái hoàn toàn khác biệt về cả vị thế lẫn phong cách thi đấu.

Đáng chú ý, Forest phải hành quân đến sân khách đối đầu với một Fenerbahce đang sở hữu chuỗi 22 trận bất bại trên mọi đấu trường. Trong bầu không khí rực lửa tại Thổ Nhĩ Kỳ, đội quân của Pereira không hề nao núng. Ba bàn thắng được ghi bởi Murillo, Igor Jesus và Morgan Gibbs-White là kết quả của một thế trận tấn công sắc bén. Forest không chỉ thắng về mặt tỷ số, họ áp đảo hoàn toàn đối thủ về mặt thế trận, điều mà người hâm mộ hiếm khi thấy trong giai đoạn cuối của triều đại cũ.

Bí mật từ bài khởi động và sự thay đổi tư duy phòng ngự

Bên cạnh sự hiệu quả của hàng công, điểm nhấn quan trọng nhất trong màn lột xác này nằm ở khả năng tổ chức phòng ngự. Một chi tiết thú vị đã được giới chuyên môn phát hiện: khoảng 40 phút trước khi bóng lăn, các cầu thủ Forest đã thực hiện một bài khởi động "lạ" dưới sự chỉ đạo sát sao của Pereira. Thay vì các bài tập làm nóng thông thường, toàn đội tập trung cao độ vào việc diễn tập chống các tình huống cố định.

Điều này cho thấy sự tỉ mỉ của chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Dưới thời Sean Dyche, dù đề cao sự chắc chắn, Forest lại thường xuyên để thủng lưới từ các pha bóng chết. Pereira đã nhận diện chính xác điểm yếu này và biến buổi khởi động thành một buổi huấn luyện chiến thuật thu nhỏ. Kết quả là Fenerbahce – đội bóng vốn rất mạnh trong các pha dàn xếp đá phạt – hoàn toàn bất lực trong việc tìm đường vào khung thành Forest.

Dấu ấn cá nhân và tinh thần tập thể hiện đại

Sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Pereira đã giúp các cầu thủ tự tin khai thác triệt để những lỗ hổng trong đội hình Fenerbahce. Nếu chắt chiu hơn trong các cơ hội đối mặt với thủ thành Ederson, đội bóng nước Anh thậm chí có thể rời Istanbul với một tỷ số đậm đà hơn. Tuy nhiên, 3 bàn thắng là quá đủ để chứng minh một Nottingham Forest mới mẻ và đáng sợ hơn.

Morgan Gibbs-White ấn định chiến thắng 3-0 cho Nottingham.

Quan trọng hơn cả kết quả chuyên môn là sự thay đổi về mặt tâm lý. Trong các cuộc phỏng vấn sau trận, Vitor Pereira luôn nhấn mạnh vào giá trị của "chúng tôi" và sức mạnh "tập thể". Cách tiếp cận này giúp các ngôi sao như Morgan Gibbs-White tìm lại cảm hứng chơi bóng tốt nhất của mình. Khác với tư duy có phần cũ kỹ trước đây, Pereira đang xây dựng một đội bóng dựa trên sự gắn kết hiện đại và phát triển kỹ năng thực thụ.

Nhìn chung, chiến thắng 3-0 tại Istanbul không chỉ giúp Nottingham Forest đặt một chân vào vòng tiếp theo của Europa League mà còn gửi đi một thông điệp mạnh mẽ đến Premier League. Kỷ nguyên Vitor Pereira đã bắt đầu, và City Ground đang sẵn sàng cho những đêm hội bóng đá tấn công rực lửa.