Nottingham Forest đè bẹp Fenerbahce 3-0: Màn ra mắt rực rỡ của Vitor Pereira Thắng lợi 3-0 ngay trên sân khách giúp Nottingham Forest đặt một chân vào vòng 16 đội Europa League, đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng của HLV Vitor Pereira.

Nottingham Forest đã tạo nên một trong những cú sốc lớn nhất tại lượt đi vòng play-off Europa League khi đánh bại Fenerbahce với tỷ số 3-0 ngay tại Istanbul. Chiến thắng này không chỉ mang về lợi thế khổng lồ cho đại diện Ngoại hạng Anh mà còn là màn chào sân ấn tượng của tân HLV Vitor Pereira trước đội bóng cũ.

Forest hủy diệt Fenerbahce ngay trên đất khách.

Siêu phẩm mở màn của Murillo

Dù phải thi đấu dưới sức ép nghẹt thở từ các khán đài sân Sukru Saracoglu, Nottingham Forest vẫn nhập cuộc đầy tự tin và chủ động kiểm soát thế trận. Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 21 khi trung vệ Murillo thực hiện một pha dâng cao đầy táo bạo từ phần sân nhà. Sau đường chuyền của Elliot Anderson, cầu thủ người Brazil tung cú nã đại bác bằng chân trái từ khoảng cách rất xa, đưa bóng găm thẳng vào góc lưới trong sự bất lực của thủ thành Ederson.

Bàn mở tỷ số sớm giúp đại diện Ngoại hạng Anh chơi càng thanh thoát hơn, trong khi dàn sao bên phía Fenerbahce bộc lộ rõ sự lúng túng. Dù sở hữu những tên tuổi kỳ cựu như N'Golo Kante hay Marco Asensio, đoàn quân của HLV Domenico Tedesco hoàn toàn bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đối phương trước lối chơi pressing tầm cao khoa học của đội khách.

Sự tỏa sáng của Igor Jesus và Morgan Gibbs-White

Trước khi hiệp một khép lại, Forest đã kịp nhân đôi cách biệt sau một tình huống dàn xếp phạt góc mẫu mực ở phút 43. Đội trưởng Morgan Gibbs-White thực hiện pha đánh đầu nối thông minh để Igor Jesus băng vào dứt điểm cận thành. Đây đã là pha lập công thứ 7 của tiền đạo người Brazil tại Europa League mùa này. Phía bên kia chiến tuyến, Fenerbahce đòi một quả phạt đền sau tình huống bóng chạm tay Murillo trong vòng cấm, nhưng VAR đã từ chối vì xác định cánh tay đặt ở vị trí tự nhiên.

Gibbs-White ghi điểm với ông thầy mới.

Ngay đầu hiệp hai, hy vọng lội ngược dòng của đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ sớm bị dập tắt. Phút 50, từ đường kiến tạo dọn cỗ của Igor Jesus, Gibbs-White băng xuống dứt điểm tinh tế hạ gục Ederson. Dù trọng tài phải mất vài phút để kiểm tra VAR, bàn thắng vẫn được công nhận trong niềm vỡ òa của các cổ động viên đội khách.

Sự áp đảo tuyệt đối về chỉ số chuyên môn

Thế trận một chiều được duy trì đến cuối trận khi Forest liên tục bắn phá cầu môn đối phương. Nếu những Nicolas Dominguez hay Williams nắn nót hơn trong các pha đối mặt, tỷ số có lẽ đã không dừng lại ở con số 3. Thống kê sau trận cho thấy sự áp đảo của đại diện xứ sương mù với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 2.87, so với con số 0.48 khiêm tốn của chủ nhà.

Thất bại này còn khiến Fenerbahce chịu tổn thất lực lượng nghiêm trọng khi tiền vệ Fred nhận thẻ vàng và sẽ vắng mặt ở trận lượt về do án treo giò. HLV Vitor Pereira đã chứng minh sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện của ban lãnh đạo Forest là hoàn toàn đúng đắn khi giúp câu lạc bộ có chiến thắng sân khách lớn nhất lịch sử tại đấu trường châu Âu. Với lợi thế ba bàn, cánh cửa lọt vào vòng 16 đội đang rộng mở hơn bao giờ hết với Nottingham Forest.

Kết quả chung cuộc: Fenerbahce 0-3 Nottingham Forest

Ghi bàn: Murillo (21'), Igor Jesus (43'), Morgan Gibbs-White (50')