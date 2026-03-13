Nottingham Forest gục ngã trước Midtjylland: Bi kịch dứt điểm tại Europa League Thất bại 0-1 ngay tại City Ground đẩy Nottingham Forest vào thế khó. Sự phung phí cơ hội cùng bài toán xoay tua nhân sự đang đe dọa tham vọng của HLV Vitor Pereira.

Nottingham Forest vừa trải qua một đêm đáng quên tại City Ground khi thất bại 0-1 trước FC Midtjylland trong khuôn khổ Europa League. Dù áp đảo hoàn toàn về số lượng pha hãm thành, sự kém duyên của các chân sút cùng bàn thắng duy nhất của Cho Gue-sung đã khiến đại diện Ngoại hạng Anh rơi vào tình thế cực kỳ hiểm nghèo.

Nghịch lý 22 cú dứt điểm và sự thực dụng của Midtjylland

Trong một đêm mưa bão bao trùm sân vận động, Nottingham Forest đã tự viết nên một kịch bản tồi tệ nhất cho chính mình. Điểm yếu cố hữu trong khâu dứt điểm một lần nữa trở thành rào cản ngăn bước đội bóng của Vitor Pereira vươn tầm châu lục.

Thống kê sau trận đấu cho thấy một sự chênh lệch khủng khiếp nhưng đầy nghiệt ngã:

Thông số Nottingham Forest FC Midtjylland Số cú sút 22 6 Bàn thắng 0 1 Tỷ lệ kiểm soát 58% 42%

Đáng chú ý, đây đã là cú sút thứ 88 của Forest trong 4 trận sân nhà gần nhất, nhưng họ chỉ thu về vỏn vẹn một bàn thắng. Những ngôi sao như Omari Hutchinson, Elliot Anderson hay Morgan Gibbs-White liên tục bắn phá khung thành đối phương nhưng hiệu quả chỉ là con số không tròn trĩnh. Ngược lại, đại diện Đan Mạch chỉ cần đúng 6 lần dứt điểm để kết liễu trận đấu bằng cú đánh đầu cận thành của Cho Gue-sung ở phút 80.

Nottingham Forest nhận thất bại cay đắng ngay tại thánh địa City Ground.

Cái bẫy thể lực và áp lực từ giới thượng tầng

Bên cạnh vấn đề chuyên môn, bài toán nhân sự đang khiến HLV Vitor Pereira đau đầu hơn bao giờ hết. Chủ sở hữu Evangelos Marinakis không giấu giếm khát khao danh hiệu tại Europa League, điều này vô tình tạo ra áp lực buộc ban huấn luyện phải tung ra đội hình mạnh nhất dù lịch thi đấu tại Ngoại hạng Anh đang vô cùng dày đặc.

Việc vắt kiệt sức các trụ cột như Gibbs-White hay Igor Jesus đã để lại hậu quả nhãn tiền. Jair Cunha phải rời sân sớm vì chấn thương, trong khi những bước chạy của các cầu thủ chủ chốt đã bắt đầu lộ rõ sự nặng nề. Sự mệt mỏi này có thể là tiền đề cho một cuộc khủng hoảng rộng hơn khi các đối thủ khó chịu như Fulham và Tottenham đang chờ đợi Forest trong những ngày tới.

HLV Vitor Pereira đang đứng trước bài toán nhân sự nan giải giữa hai đấu trường.

Ngã ba đường hiểm họa

Hiện tại, Forest đang đứng trước hai lựa chọn đầy rủi ro: Tiếp tục dồn lực cho cuộc lội ngược dòng trên đất Đan Mạch hay chấp nhận buông bỏ để tập trung cho cuộc đua trụ hạng tại Premier League. Tại quốc nội, vị trí của họ vẫn chưa hề an toàn khi chỉ xếp trên nhóm cầm đèn đỏ nhờ hiệu số bàn thắng bại.

Nếu không thể cải thiện sự sắc bén trước khung thành, tham vọng vươn tầm châu lục của Forest có thể sẽ trở thành một "phước lành ngược", kéo theo sự sụp đổ dây chuyền tại đấu trường quốc nội. Chuyến hành quân tới Đan Mạch sắp tới không chỉ là trận đấu vì tấm vé đi tiếp, mà còn là bài kiểm tra bản lĩnh cho một tập thể đang bị xiềng xích bởi nỗi lo sợ xuống hạng.