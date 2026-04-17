Nottingham Forest hạ Porto 1-0: Lần đầu vào bán kết Europa League sau 3 thập kỷ Morgan Gibbs-White ghi bàn duy nhất giúp Nottingham Forest đánh bại Porto 10 người tại City Ground, đưa đại diện Ngoại hạng Anh tiến vào bán kết Europa League.

Thánh địa City Ground đã thực sự nổ tung trong niềm phấn khích khi Nottingham Forest viết nên chương mới đầy tự hào trong lịch sử câu lạc bộ. Đánh bại FC Porto với tỷ số 1-0 ở trận lượt về, đoàn quân của huấn luyện viên Vitor Pereira chính thức giành vé vào bán kết Europa League với tổng tỷ số 2-1 sau hai lượt trận. Đây là cột mốc lịch sử đánh dấu sự trở lại của "The Garibaldi" tại vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất ở đấu trường châu lục sau gần 30 năm chờ đợi.

Thẻ đỏ sớm và bước ngoặt định mệnh cho Porto

Trận đấu tại City Ground bắt đầu với một áp lực khổng lồ từ các khán đài. Khác với sự thận trọng ở lượt đi, Nottingham Forest chủ động dâng cao đội hình ngay từ tiếng còi khai cuộc. Sức ép liên tục của đội chủ nhà đã khiến hàng thủ Porto lúng túng, dẫn đến sai lầm không thể cứu vãn ngay ở phút thứ 8.

Trong một nỗ lực ngăn chặn pha đột phá của đối phương, trung vệ Jan Bednarek đã có tình huống vào bóng bằng gầm giày quyết liệt quá mức cần thiết. Sau khi nhận được tín hiệu từ tổ trọng tài VAR, trọng tài chính Danny Makkelie đã trực tiếp tham khảo màn hình và không ngần ngại rút tấm thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Bednarek. Quyết định này ngay lập tức đẩy Porto vào thế chống đỡ cực kỳ khó khăn khi trận đấu thậm chí còn chưa đi qua được 10 phút đầu tiên.

Nottingham Forest sớm chơi hơn người sau tấm thẻ đỏ của Jan Bednarek.

Khoảnh khắc rực sáng của Morgan Gibbs-White

Tận dụng tối đa ưu thế về quân số, Nottingham Forest chỉ mất thêm 4 phút để cụ thể hóa lợi thế trên bảng tỷ số. Phút 12, Neco Williams – người có một ngày thi đấu chói sáng bên hành lang cánh trái – đã thực hiện pha đi bóng đầy nỗ lực trước khi chuyền bóng thuận lợi cho Morgan Gibbs-White ở sát vòng cấm.

Đội trưởng của Nottingham Forest khống chế một nhịp rồi tung cú dứt điểm quyết đoán. Bóng khẽ chạm chân một hậu vệ Porto đổi hướng, khiến thủ thành Diogo Costa chỉ còn biết đứng nhìn bóng bay vào lưới. Bàn thắng mở tỷ số không chỉ giải tỏa áp lực cho đội chủ nhà mà còn giúp họ hoàn toàn làm chủ thế trận trong suốt hiệp một.

Sự cơ động của bộ đôi Ibrahim Sangare và Nicolas Dominguez ở khu vực trung tuyến đã bóp nghẹt mọi ý tưởng lên bóng của Porto. Nottingham Forest liên tục tạo ra các cơ hội ngon ăn từ những pha leo biên của Neco Williams, khiến hàng thủ 10 người của đại diện Bồ Đào Nha phải hoạt động hết công suất.

Bản lĩnh Porto và tổn thất của Nottingham Forest

Dù chơi thiếu người, Porto vẫn thể hiện bản lĩnh của một "ông lớn" thường xuyên góp mặt tại Champions League. Huấn luyện viên Francesco Farioli đã thực hiện những điều chỉnh chiến thuật hợp lý, giúp Porto duy trì những pha phản công đầy sắc lẹm. Sự nguy hiểm của đội khách được minh chứng qua hai tình huống dứt điểm đưa bóng tìm đến đúng xà ngang của William Gomes và Alan Varela.

Về phía Nottingham Forest, chiến thắng lịch sử này cũng đi kèm với cái giá không hề nhỏ. Huấn luyện viên Vitor Pereira liên tục phải lo lắng khi các trụ cột như Chris Wood, Murillo và cầu thủ vào thay người Hudson-Odoi đều gặp chấn thương và phải rời sân sớm. Điều này buộc đội chủ nhà phải lùi sâu phòng ngự trong những phút cuối để bảo toàn cách biệt mong manh.

Chiến thắng tối thiểu giúp Nottingham Forest đi tiếp tại Europa League.

Cuộc chạm trán "nội bộ" nước Anh tại bán kết

Chiến thắng này giúp Nottingham Forest phá dớp thất bại tại các vòng knock-out trên sân nhà và lần đầu tiên lọt vào bán kết một giải đấu châu lục kể từ mùa giải 1995-96. Trong bối cảnh đội bóng vẫn đang chiến đấu cho mục tiêu trụ hạng tại Ngoại hạng Anh, thành tích tại Europa League như một liều thuốc tinh thần vô giá cho các cầu thủ và người hâm mộ.

Đối thủ của Nottingham Forest ở vòng bán kết sẽ là một đại diện khác của bóng đá Anh – Aston Villa. Đội bóng của huấn luyện viên Unai Emery cũng vừa có chiến thắng hủy diệt 4-0 trước Bologna. Trận bán kết sắp tới hứa hẹn sẽ là một cuộc đối đầu đầy duyên nợ và kịch tính giữa hai đội bóng giàu truyền thống của xứ sở sương mù.

Thông tin trận đấu

Tỷ số: Nottingham Forest 1-0 FC Porto (Chung cuộc 2-1)

Nottingham Forest 1-0 FC Porto (Chung cuộc 2-1) Ghi bàn: Morgan Gibbs-White (12')

Morgan Gibbs-White (12') Thẻ đỏ: Jan Bednarek (8' - Porto)

Jan Bednarek (8' - Porto) Trọng tài: Danny Makkelie