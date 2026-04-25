Nottingham Forest hủy diệt Sunderland 5-0: Bước ngoặt trụ hạng và màn phô diễn sức mạnh Chiến thắng 5-0 trước Sunderland giúp Nottingham Forest nới rộng khoảng cách với Tottenham lên 8 điểm, tiến gần hơn tới tấm vé trụ hạng Ngoại hạng Anh mùa này.

Nottingham Forest vừa tạo nên một trong những chiến thắng ấn tượng nhất mùa giải khi vùi dập Sunderland với tỷ số 5-0 ngay tại Stadium of Light. Kết quả này không chỉ khẳng định sức mạnh tấn công của thầy trò huấn luyện viên Vitor Pereira mà còn giúp họ tạo ra khoảng cách an toàn 8 điểm với nhóm xuống hạng trong bối cảnh vòng 34 Ngoại hạng Anh đã cận kề những ngày quyết định.

Nottingham vùi dập Sunderland 5-0.

Cơn ác mộng tại Stadium of Light

Trận đấu sớm trở thành màn trình diễn đơn phương khi Sunderland nỗ lực triển khai bóng từ phần sân nhà nhưng liên tục vấp phải sự áp sát mãnh liệt từ đối thủ. Bước ngoặt đầu tiên đến ở phút 17, cú đánh đầu nối của Igor Jesus đập trúng hậu vệ Trai Hume đi thẳng vào lưới, khiến thủ thành Roefs hoàn toàn bất lực. Bàn phản lưới nhà tai hại này dường như đã đánh sập ý chí chiến đấu của đội chủ nhà.

Cỗ máy tấn công của Nottingham Forest tiếp tục vận hành trơn tru dưới sự dẫn dắt của nhạc trưởng Morgan Gibbs-White. Phút 31, sai lầm từ thủ môn Roefs khi chuyền bóng thẳng vào chân Chris Wood đã tạo điều kiện để Gibbs-White kiến tạo cho tiền đạo này nhân đôi cách biệt. Chỉ 3 phút sau, chính Gibbs-White tự mình ghi tên lên bảng điện tử bằng một pha dứt điểm quyết đoán, nâng tỷ số lên 3-0.

Morgan Gibbs-White đóng góp 1 bàn, 1 kiến tạo trận này.

Sự sụp đổ của hệ thống phòng ngự Sunderland

Sự lúng túng của hàng thủ "Mèo đen" lên đến đỉnh điểm khi Igor Jesus tung cú vô lê sấm sét ở phút 37, ấn định tỷ số 4-0 ngay trong hiệp một. Thống kê cho thấy đây là lần đầu tiên sau gần một thập kỷ, Sunderland để thủng lưới tới 4 bàn ngay trong 45 phút đầu tiên của một trận đấu chính thức. Đội khách hoàn toàn áp đảo về mọi mặt, từ tỷ lệ kiểm soát bóng đến chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG).

Nottingham trút cơn mưa bàn thắng vào lưới đối thủ.

Bước sang hiệp hai, tốc độ trận đấu giảm xuống khi kết quả đã được an bài. Sunderland có những nỗ lực yếu ớt nhằm tìm kiếm bàn thắng danh dự. Phút 61, Ballard đưa được bóng vào lưới nhưng VAR đã từ chối bàn thắng do lỗi va chạm với thủ thành Matz Sels trước đó. Tình huống này chính thức dập tắt hy vọng về một cuộc lội ngược dòng thần kỳ của đội chủ nhà.

Củng cố vị thế và hướng tới Europa League

Nhằm chuẩn bị cho trận bán kết Europa League quan trọng gặp Aston Villa, HLV Vitor Pereira đã chủ động rút các trụ cột ra nghỉ sớm. Tuy nhiên, Nottingham vẫn có thêm bàn thắng ở những phút bù giờ. Elliot Anderson đã phối hợp nhịp nhàng với Awoniyi trước khi dứt điểm ấn định thắng lợi đậm đà 5-0.

Cầu thủ ghi bàn Phút Trai Hume (Phản lưới) 17' Chris Wood 31' Morgan Gibbs-White 34' Igor Jesus 37' Elliot Anderson 90+5'

Với 3 điểm có được, Nottingham Forest hiện đã bỏ xa vị trí thứ 18 của Tottenham Hotspur tới 8 điểm (dù thi đấu nhiều hơn một trận). Đây là bước đệm tinh thần cực lớn để đội bóng hướng tới mục tiêu trụ hạng thành công và tiến xa tại đấu trường châu lục.