Nottingham Forest lọt vào vòng 16 đội Europa League sau màn rượt đuổi kịch tính tại City Ground Dù để thua Fenerbahce 1-2 ở lượt về, Nottingham Forest vẫn làm nên lịch sử khi giành vé đi tiếp với tổng tỷ số 4-2 nhờ bản lĩnh và những điều chỉnh chiến thuật sắc bén.

Tấm vé tiến vào vòng 16 đội Europa League lần đầu tiên trong lịch sử của Nottingham Forest không hề dễ dàng như cách tập thể này đã phô diễn ở lượt đi. Dù phải chịu thất bại 1-2 trước Fenerbahce ngay trên thánh địa City Ground, thầy trò huấn luyện viên Vitor Pereira vẫn chính thức đi tiếp với tổng tỷ số 4-2 chung cuộc. Đây là thành quả của sự kết hợp giữa lợi thế tích lũy, những điều chỉnh nhân sự mang tính bước ngoặt và bản lĩnh thép trong những thời khắc ngặt nghèo nhất.

Nottingham Forest giành vé đi tiếp tại Europa League đầy bản lĩnh.

Cơn ác mộng từ Kerem Akturkoglu và cú sốc đầu hiệp hai

Nền tảng quan trọng nhất giúp "The Tricky Trees" tiến sâu chính là chiến thắng vang dội 3-0 tại Istanbul cách đây một tuần. Tuy nhiên, chính lợi thế quá lớn này dường như đã vô tình tạo ra tâm lý chủ quan trong hiệp thi đấu đầu tiên của trận lượt về. Nottingham Forest đã trải qua những phút giây nghẹt thở khi đối mặt với một Fenerbahce không còn gì để mất.

Ngôi sao Kerem Akturkoglu bên phía đại diện Thổ Nhĩ Kỳ đã có một ngày thi đấu chói sáng. Anh liên tục khuấy đảo hàng phòng ngự đội chủ nhà và cụ thể hóa ưu thế bằng một cú đúp ấn tượng. Đáng chú ý nhất là tình huống ghi bàn trên chấm phạt đền ngay ở giây thứ 25 của hiệp hai, một cú sốc thực sự dội gáo nước lạnh vào tham vọng bảo toàn tỷ số của Forest.

Khi tổng tỷ số sau hai lượt trận bị rút ngắn xuống còn 3-2, áp lực ngàn cân bắt đầu đè nặng lên vai các cầu thủ chủ nhà. Kịch bản về một cuộc lội ngược dòng không tưởng của Fenerbahce bắt đầu hiện hữu rõ nét hơn bao giờ hết trong sự lo lắng của các cổ động viên tại City Ground.

Sức ép từ phía Fenerbahce là không đủ để giành vé đi tiếp.

Cú xoay bài quyết định của Vitor Pereira

Trong bối cảnh niềm tin đang lung lay dữ dội, tân huấn luyện viên Vitor Pereira đã chứng minh giá trị của một nhà cầm quân lão luyện bằng quyết định thay đổi nhân sự mang tính bước ngoặt. Ngay sau khi nhận bàn thua đầu hiệp hai, ông thực hiện một quyết định táo bạo khi tung cùng lúc bốn cầu thủ vào sân: Ola Aina, Callum Hudson-Odoi, Ibrahim Sangare và Igor Jesus.

Sự thay đổi này ngay lập tức mang lại luồng sinh khí mới cho lối chơi của Nottingham Forest. Ibrahim Sangare với khả năng càn lướt đã giúp tuyến giữa lấy lại quyền kiểm soát, trong khi Igor Jesus tạo ra sức ép lớn hơn hẳn lên hàng thủ đối phương, buộc Fenerbahce không thể dâng đội hình quá cao như trước.

Nút thắt của trận đấu cuối cùng được tháo gỡ ở phút 68. Từ một tình huống phối hợp bài bản của hai cầu thủ dự bị, Ola Aina thực hiện cú tạt bóng chính xác để Hudson-Odoi bình tĩnh xử lý và dứt điểm tung lưới đối phương. Bàn thắng quý như vàng này không chỉ giúp đội chủ nhà tái lập khoảng cách hai bàn an toàn mà còn trực tiếp dập tắt ý chí đang lên cao của đại diện Thổ Nhĩ Kỳ.

Dấu ấn cá nhân và tấm vé lịch sử

Bên cạnh dấu ấn chiến thuật từ băng ghế huấn luyện, không thể không nhắc đến vai trò của các cá nhân tiêu biểu như Elliot Anderson và Stefan Ortega. Anderson đã có một trận đấu xuất sắc trong vai trò "trạm trung chuyển", khi anh là người chạm bóng và thực hiện nhiều đường chuyền nhất đội, giúp Nottingham Forest giữ nhịp trận đấu trong những thời điểm bão táp nhất.

Ở phía dưới khung gỗ, thủ thành Stefan Ortega xứng đáng được vinh danh với những pha cứu thua xuất thần. Những tình huống cản phá các cú dứt điểm hiểm hóc của Cherif hay Marco Asensio đã đảm bảo rằng cánh cửa vào vòng sau của đại diện Ngoại hạng Anh không bị đóng sập lại trước sự vùng lên mạnh mẽ của đối thủ.

Cũng cần phải nói thêm, việc Fenerbahce hành quân đến Anh với đội hình sứt mẻ nghiêm trọng do chấn thương đã khiến họ hụt hơi trong 20 phút cuối trận. Dù Kerem Akturkoglu đã nỗ lực hết mình, nhưng một cánh én không thể làm nên mùa xuân trước một tập thể Nottingham Forest lỳ lợm.

Vượt qua những giây phút đầy kịch tính, Nottingham Forest chính thức ghi tên mình vào vòng 16 đội mạnh nhất Europa League. Đây là phần thưởng xứng đáng cho bản lĩnh của một đại diện Ngoại hạng Anh, đồng thời là lời nhắc nhở về sự tập trung tối đa cần thiết nếu họ muốn tiến xa hơn tại sân chơi châu lục đầy khắc nghiệt.