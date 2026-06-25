Nottingham Forest nhắm Lucas Bergvall: Liệu có thể khỏa lấp khoảng trống của Elliot Anderson? Trước sự quan tâm từ Manchester City và Manchester United dành cho Elliot Anderson, Nottingham Forest đang coi Lucas Bergvall là mục tiêu số một để củng cố tuyến giữa.

Nottingham Forest đang đứng trước một bài toán nhân sự đầy thách thức: làm thế nào để duy trì sự ổn định ở tuyến giữa nếu mất đi ngôi sao sáng nhất? Kể từ khi cập bến City Ground từ Newcastle với mức giá 35 triệu bảng cách đây hai năm, Elliot Anderson đã vươn mình trở thành linh hồn trong lối chơi của đội bóng. Tuy nhiên, sức hút từ những gã khổng lồ như Manchester City và Manchester United đang khiến tương lai của tiền vệ người Anh trở nên bất định.

Lucas Bergvall trẻ tuổi và đầy tiềm năng. Ảnh: Getty Images.

Để chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất, ban lãnh đạo Forest đã đưa Lucas Bergvall của Tottenham Hotspur vào tầm ngắm. Tiền vệ 20 tuổi người Thụy Điển, người hiện đang cùng đội tuyển quốc gia chinh chiến tại World Cup, được xem là phương án thay thế đầy triển vọng nhờ những phẩm chất kỹ thuật có nhiều nét tương đồng với Anderson.

Sự tương đồng kinh ngạc trong kỹ năng kéo bóng

Điểm mạnh nhất giúp Anderson tỏa sáng tại Forest chính là khả năng tịnh tiến bóng (progressive carries). Thật thú vị khi các số liệu thống kê chỉ ra rằng Bergvall sở hữu kỹ năng này gần như tương đương. Trong hai mùa giải gần nhất tại Ngoại hạng Anh, tiền vệ người Thụy Điển đạt trung bình 2,98 lần rê bóng thành công mỗi 90 phút với tỷ lệ thành công 50%. Con số này không hề kém cạnh so với 2,8 lần rê bóng và tỷ lệ 49% của Anderson.

Bên cạnh kỹ thuật cá nhân, thể chất của Bergvall cũng là một điểm cộng lớn. Quãng thời gian rèn luyện tại môi trường khắc nghiệt như London đã giúp anh tích lũy được nền tảng sức mạnh cần thiết để tranh chấp ở khu vực trung tuyến. Đây là yếu tố then chốt giúp anh có thể thích nghi nhanh chóng với lối đá giàu năng lượng mà huấn luyện viên Forest đang xây dựng.

Những khoảng trống cần được lấp đầy

Dù có sự tương đồng về khả năng đột phá, Bergvall vẫn còn những hạn chế so với người đàn anh nếu xét về khả năng điều tiết. Tại Forest, Anderson cùng với Ibrahim Sangare đảm nhiệm vai trò lùi sâu nhận bóng từ hàng thủ và luân chuyển lên phía trên một cách mượt mà. Đây là kỹ năng mà Bergvall cần phải cải thiện đáng kể nếu muốn thực sự thay thế vai trò của Anderson.

Khả năng chuyền bóng xuyên tuyến (line-breaking passes) của tiền vệ trẻ này cũng là một dấu hỏi. Thống kê cho thấy anh chỉ đạt 9,2 đường chuyền mở ra không gian mỗi 100 lần thử, trong khi con số này của Anderson lên tới 15,8. Điều này phản ánh sự khác biệt về tầm nhìn và kinh nghiệm trận mạc giữa một tài năng trẻ đang lên và một trụ cột đã khẳng định được đẳng cấp.

Lucas Bergvall là ngôi sao của ĐTQG Thuỵ Điển. Ảnh: Gettty Images.

Bến đỗ lý tưởng để hồi sinh sự nghiệp

Nottingham Forest từ lâu đã nổi tiếng là "mảnh đất lành" cho các tài năng trẻ muốn khẳng định mình. Những ví dụ điển hình như Morgan Gibbs-White, Anthony Elanga hay Callum Hudson-Odoi đều đã lột xác mạnh mẽ khi được trao cơ hội tại đây. Với Bergvall, việc rời Tottenham có thể là một bước lùi để tiến hai bước.

Tại Tottenham, dù từng đoạt giải Cầu thủ xuất sắc nhất mùa 2024-25 do người hâm mộ bình chọn, nhưng chấn thương cổ chân dai dẳng đã khiến anh chỉ có vỏn vẹn 4 lần đá chính trong năm 2026. Việc chuyển đến một môi trường ít áp lực hơn như Forest sẽ giúp Bergvall tìm lại sự tự tin và có nhiều cơ hội ra sân thường xuyên hơn để lấy lại cảm giác bóng tốt nhất.

Sự cạnh tranh từ Aston Villa và Newcastle

Không chỉ Forest, cả Aston Villa và Newcastle United cũng đang theo dõi sát sao tình hình của Bergvall. Tại Aston Villa, nếu Youri Tielemans rời đi, Bergvall có thể là một phương án bổ sung đầy thú vị. Dù không có khả năng điều tiết lối chơi thượng thặng như Tielemans, nhưng sự năng nổ và khả năng đột phá của anh sẽ là mảnh ghép hoàn hảo khi kết hợp với Boubacar Kamara, giúp Villa gia tăng chiều sâu đội hình cho đấu trường Champions League.

Trong khi đó, Newcastle coi Bergvall là phương án xoay tua chất lượng cho Joelinton hoặc Joe Willock. Đặc biệt khi tương lai của Sandro Tonali đang bị đặt dấu hỏi trước sự chèo kéo từ chính Tottenham, Newcastle cần một tiền vệ có thể lực dồi dào và lối chơi trực diện để duy trì cường độ pressing đặc trưng.

Quyết định cuối cùng thuộc về Bergvall. Dù gia nhập Forest để đảm bảo suất đá chính hay thử sức tại các đội bóng tham dự cúp châu Âu, tiền vệ 20 tuổi này vẫn cần tích lũy thêm kinh nghiệm và sự kỷ luật. Nếu được mài giũa đúng cách, anh hoàn toàn có thể trở thành một trong những tiền vệ trung tâm hàng đầu tại Ngoại hạng Anh trong tương lai gần.