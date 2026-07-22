Nottingham Forest tiến sát Ousmane Diomande: Mảnh ghép hoàn hảo cho cuộc cách mạng của Oliver Glasner Nottingham Forest đang đẩy nhanh quá trình đàm phán với Sporting CP để hoàn tất thương vụ Ousmane Diomande. Trung vệ 22 tuổi được kỳ vọng là hạt nhân trong sơ đồ 3 trung vệ mà HLV Oliver Glasner đang xây dựng tại City Ground.

Nottingham Forest đang thể hiện tham vọng lớn trên thị trường chuyển nhượng khi tiến vào giai đoạn đàm phán nâng cao với Sporting CP nhằm sở hữu chữ ký của trung vệ Ousmane Diomande. Đây không chỉ là một bản hợp đồng bổ sung nhân sự đơn thuần, mà còn là chìa khóa để HLV Oliver Glasner thực hiện cuộc cách mạng chiến thuật tại đội bóng miền Trung nước Anh.

Ousmane Diomande đang ở rất gần cánh cửa gia nhập Nottingham Forest.

Lời giải cho bài toán sơ đồ 3 trung vệ

Kể từ khi tiếp quản chiếc ghế nóng, HLV Oliver Glasner đã không giấu giếm ý định áp dụng hệ thống 3 trung vệ, cụ thể là sơ đồ 3-4-2-1, vốn đã làm nên thương hiệu của ông tại Wolfsburg và Eintracht Frankfurt. Trong hệ thống này, vị trí trung vệ lệch phải đòi hỏi một cầu thủ không chỉ mạnh mẽ trong tranh chấp mà còn phải có khả năng kéo bóng và luân chuyển trạng thái ấn tượng.

Ousmane Diomande, tuyển thủ Bờ Biển Ngà, được đánh giá là sự lựa chọn lý tưởng. Với chiều cao ấn tượng và tư duy chơi bóng hiện đại, cầu thủ 22 tuổi hoàn toàn phù hợp với triết lý của Glasner. Đáng chú ý, chiến lược gia này từng khao khát có được Diomande khi ông còn dẫn dắt Crystal Palace, và giờ đây, cơ hội để cả hai cùng làm việc tại City Ground đang rộng mở hơn bao giờ hết.

Bảo chứng từ những con số và tiềm năng

Dù mới 22 tuổi, Diomande đã sở hữu bản CV đáng nể với 15 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Bờ Biển Ngà và là nhân tố chủ chốt trong đội hình Sporting CP. Sự trưởng thành vượt bậc từ lò đào tạo Midtjylland (Đan Mạch) đã giúp anh lọt vào tầm ngắm của nhiều ông lớn châu Âu. Đầu năm nay, Sporting đã phải vội vàng gia hạn hợp đồng với anh đến năm 2030 để bảo vệ giá trị tài sản trước sự dòm ngó của các đối thủ.

Việc Forest quyết tâm chiêu mộ Diomande cũng nằm trong chiến lược phát triển bền vững của câu lạc bộ: ưu tiên những tài năng trẻ, giàu tiềm năng và có khả năng gia tăng giá trị chuyển nhượng trong tương lai. Trải nghiệm tại Ngoại hạng Anh được kỳ vọng sẽ là bệ phóng để giá trị của trung vệ này tăng vọt.

Xây dựng hàng thủ thép tại City Ground

Hàng phòng ngự của Nottingham Forest vốn đã có nền tảng rất vững chắc. Ở mùa giải 2024-2025, cặp đôi Murillo và Nikola Milenkovic đã thi đấu bùng nổ, giúp thủ thành Matz Sels chia sẻ danh hiệu Găng tay vàng cùng David Raya của Arsenal. Tuy nhiên, để vận hành trơn tru sơ đồ 3 trung vệ, một mình sự xuất sắc của hai cái tên kể trên là chưa đủ.

Sự xuất hiện của Diomande sẽ tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh và cung cấp thêm chiều sâu đội hình bên cạnh Morato cùng những tài năng trẻ như Jair Cunha hay Zach Abbott. Điều này cho phép Glasner linh hoạt hơn trong việc xoay tua và đối phó với lịch thi đấu khắc nghiệt của bóng đá Anh.

Bên cạnh thương vụ Diomande, Nottingham Forest cũng đang tích cực đàm phán với Tottenham về tiền vệ Lucas Bergvall và thúc đẩy thương vụ chiêu mộ Xaver Schlager từ RB Leipzig. Đội bóng hy vọng sẽ sớm hoàn tất việc ký hợp đồng với Diomande trước khi chuyến tập huấn tiền mùa giải tại Bồ Đào Nha khép lại, nhằm giúp tân binh này có thời gian hòa nhập tốt nhất với các đồng đội mới như người đồng hương Ibrahim Sangare.