Nottingham Forest trước nghịch lý lịch sử: Giấc mơ Champions League hay thảm họa xuống hạng? Tiến vào bán kết Europa League nhưng đối mặt nguy cơ xuống hạng, Nottingham Forest đang đứng trước kịch bản trớ trêu: đá Champions League khi đang ở giải hạng Nhất.

Sáng thứ Bảy làm khách tại Championship, tối thứ Ba hành quân đến Bernabeu đối đầu Real Madrid tại Champions League. Kịch bản tưởng chừng chỉ xuất hiện trong trò chơi điện tử này đang dần trở thành một thực tế khắc nghiệt và đầy trớ trêu đối với Nottingham Forest vào mùa giải tới.

Forest đã vào bán kết Europa League

Ánh hào quang châu Âu và vực thẳm quốc nội

Chiến thắng kiên cường 1-0 trước Porto không chỉ đưa Nottingham Forest hiên ngang bước vào bán kết Europa League sau 42 năm chờ đợi, mà còn mở ra con đường dẫn đến Istanbul. Tại đó, phần thưởng cho nhà vô địch không chỉ là chiếc cúp bạc mà còn là tấm vé trực tiếp tham dự Champions League mùa sau. Đây là một kỳ tích đối với đội bóng từng hai lần vô địch Cúp C1 trong quá khứ.

Tuy nhiên, đằng sau sự phấn khích tại đấu trường châu lục là một thực tại nghiệt ngã tại Ngoại hạng Anh. Nottingham Forest đang lơ lửng sát vực thẳm xuống hạng. Sự mâu thuẫn này tạo nên một trong những nghịch lý lớn nhất lịch sử bóng đá Anh: một đội bóng có thể vừa nâng cao danh hiệu châu Âu, vừa phải chấp nhận xuống chơi tại Championship.

Cái giá của sự hỗn loạn

Chủ tịch Evangelos Marinakis đã không tiếc tay đầu tư tới 180 triệu bảng để nâng cấp đội hình. Thế nhưng, tiền bạc không mua được sự ổn định. Việc thay đổi tới 4 đời huấn luyện viên chỉ trong một mùa giải đã đẩy CLB vào thế hỗn loạn. Vitor Pereira, người đang nắm quyền hiện tại, thừa nhận ông đang phải thực hiện một "màn ảo thuật" để cân bằng giữa tham vọng châu Âu và nhiệm vụ sinh tồn tại giải quốc nội.

"Ưu tiên số một là giữ đội bóng ở lại Ngoại hạng Anh. Sẽ là thảm họa nếu chúng tôi phải xuống hạng Nhất," Pereira thẳng thắn chia sẻ. Ông nhấn mạnh rằng dù rất khao khát vô địch Europa League, ông không muốn trở thành người phải chịu trách nhiệm cho một thảm họa tại quê nhà.

Bài toán lịch thi đấu không lời giải

Nếu kịch bản "Champions League tại Championship" xảy ra, Nottingham Forest sẽ đối mặt với một cơn ác mộng về hậu cần và thể lực. Championship vốn nổi tiếng là giải đấu khắc nghiệt nhất thế giới với 46 vòng đấu. Khi Champions League mở rộng lên 36 đội với thể thức mới, số lượng trận đấu tăng thêm sẽ tạo ra sự chồng chéo kinh hoàng với lịch thi đấu giữa tuần của giải hạng Nhất.

Ipswich từng đá UEFA Cup 2002/03 ngay sau khi xuống hạng

Trong quá khứ, những đội bóng như Ipswich (2002), Birmingham City (2011) hay Wigan (2013) từng thi đấu tại Europa League (hoặc UEFA Cup) khi đã xuống hạng. Tuy nhiên, cường độ của những giải đấu đó chưa thể so sánh với thể thức Champions League hiện đại. Các đội bóng ở Championship thường không có chiều sâu đội hình đủ tốt để xoay tua liên tục cho hai đấu trường đỉnh cao.

Sáu trận đấu còn lại tại Ngoại hạng Anh sẽ là những trận chung kết thực sự cho số phận của Nottingham Forest. Họ đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử: hoặc trở thành một vị khách sang trọng tại đấu trường danh giá nhất châu lục với tư thế của một đội bóng Ngoại hạng Anh, hoặc trở thành một "gã khổng lồ" vật lộn trong lịch thi đấu không lối thoát của Championship.