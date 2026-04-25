Nottingham Forest vùi dập Sunderland 5-0: Mốc 39 điểm lịch sử và vực thẳm chờ đợi Tottenham Chiến thắng hủy diệt 5-0 trước Sunderland giúp Nottingham Forest chạm mốc 39 điểm, tạo ra khoảng cách an toàn trong khi đẩy Tottenham và West Ham vào cuộc đua trụ hạng đầy rủi ro.

Nottingham Forest vừa tạo nên một trong những màn trình diễn áp đảo nhất mùa giải khi đánh bại Sunderland với tỷ số 5-0 ngay tại Stadium of Light. Kết quả này không chỉ mang về 3 điểm mà còn giúp đoàn quân của HLV Vitor Pereira chạm ngưỡng 39 điểm - con số được coi là "tấm vé thông hành" để ở lại Ngoại hạng Anh dựa trên các dữ liệu lịch sử.

Cú hích 6 phút và sự tàn nhẫn của Forest

Trận đấu được định đoạt chỉ trong một quãng thời gian ngắn ngủi của hiệp một. Từ thế trận cân bằng, Forest đã tận dụng triệt để những sai lầm hệ thống của hàng thủ Sunderland để ghi liên tiếp 4 bàn thắng chỉ trong vòng 6 phút. Chris Wood, trong ngày trở lại sau chấn thương đầu gối, đã khai thông thế bế tắc bằng một pha dứt điểm quyết đoán.

Sự thăng hoa tiếp nối với các pha lập công của Igor Jesus và Elliot Anderson. Tuy nhiên, linh hồn trong lối chơi của Forest chính là Morgan Gibbs-White. Với bàn thắng ấn định tỷ số, tiền vệ này đã ghi dấu ấn với 7 pha lập công trong 7 trận gần nhất, một hiệu suất khủng khiếp đối với một cầu thủ đang chiến đấu trong cuộc đua trụ hạng. Cựu danh thủ Jamie Redknapp nhận định đây chính là "kết quả của mùa giải" đối với đội bóng miền Trung nước Anh.

Forest đã chạm ngưỡng ''an toàn'', qua đó đẩy Spurs lún sâu hơn vào cuộc đua trụ hạng.

Quy luật 39 điểm: Khi lịch sử đứng về phía Vitor Pereira

Dù HLV Vitor Pereira vẫn tỏ ra thận trọng khi tuyên bố 39 điểm "vẫn chưa đủ", nhưng các số liệu thống kê từ Opta và lịch sử giải đấu lại kể một câu chuyện khác. Trong 15 mùa giải gần nhất, chưa có đội bóng nào cán mốc 39 điểm mà phải xuống hạng. Thực tế, điểm số trung bình của đội xếp thứ 18 thường chỉ dao động quanh mức 34,5 điểm, và thậm chí giảm xuống còn 29,6 điểm trong 5 năm gần đây.

Biểu đồ thể hiện số điểm cần thiết để một đội bóng trụ lại Ngoại hạng Anh (được tính bằng: Số điểm của đội xếp thứ 18 + 1 điểm). Đường kẻ ngang đứt đoạn đánh dấu mốc 39 điểm. Trong suốt 15 mùa giải gần đây (vùng được tô xám), không có mùa giải nào yêu cầu quá 39 điểm để trụ hạng, thậm chí số điểm này còn thấp hơn rất nhiều trong những năm qua.

Với vị trí thứ 14 hiện tại, Forest đang gác đội xếp thứ 18 là Tottenham tới 8 điểm. Với việc Leeds United cũng đã có 40 điểm, khả năng xuống hạng của hai đội bóng này hiện được đánh giá thấp hơn 1%.

Vực thẳm cho Bắc London: Tottenham và West Ham đối diện thảm họa

Ngược lại với niềm vui tại Nottingham, bầu không khí tại Tottenham đang trở nên u ám hơn bao giờ hết. Đội bóng của Roberto De Zerbi vẫn chưa biết đến mùi chiến thắng trong năm mới. Sau trận hòa 2-2 đầy thất vọng trước Brighton, Spurs hiện là ứng cử viên số một cho suất xuống hạng còn lại với tỷ lệ 61,01%. De Zerbi thừa nhận các cầu thủ đang phải chịu áp lực tâm lý cực lớn khi chơi bóng trong tình cảnh này.

West Ham của Nuno Espirito Santo dù khá khẩm hơn khi xếp thứ 17 với 33 điểm, nhưng nguy cơ vẫn hiện hữu. Dù có phong độ ổn định hơn người hàng xóm với 2 chiến thắng trong 5 trận gần nhất, West Ham vẫn đối diện với 37,98% khả năng phải xuống chơi tại Championship. Cuộc chiến trụ hạng giờ đây dường như chỉ còn là câu chuyện riêng của hai đại diện thành London.

Lịch thi đấu những vòng cuối của nhóm cầm đèn đỏ

Đội bóng Điểm số Đối thủ quan trọng sắp tới Nottingham Forest 39 Chelsea, MU, Newcastle West Ham 33 Arsenal, Newcastle, Everton Tottenham 31 Aston Villa, Chelsea, Everton

Sự trỗi dậy mạnh mẽ của Forest cùng với sự sa sút không phanh của Tottenham đã xoay chuyển hoàn toàn cục diện bảng xếp hạng. Trong khi thầy trò Pereira có thể bắt đầu thở phào, thì tại Bắc London, một cuộc chiến sinh tồn thực sự mới chỉ bắt đầu.