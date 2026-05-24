Novak Djokovic bổ nhiệm Viktor Troicki: Chiến lược săn Grand Slam thứ 25 tại Roland Garros Trước thềm Roland Garros 2026, Novak Djokovic bất ngờ tái hợp người đồng đội cũ Viktor Troicki trên băng ghế huấn luyện nhằm tìm kiếm sự ổn định tâm lý và hóa giải sức mạnh của Jannik Sinner.

Ngay trước thềm Roland Garros 2026, Novak Djokovic đã thực hiện một bước đi chiến thuật quan trọng khi chính thức bổ nhiệm Viktor Troicki vào vị trí huấn luyện viên. Trong bối cảnh đang khao khát cột mốc 25 Grand Slam lịch sử, tay vợt người Serbia không chọn một cái tên hào nhoáng mà tìm đến sự thấu hiểu tuyệt đối từ một người đồng đội cũ.

Sự lựa chọn mang tính thấu hiểu: Tại sao là Viktor Troicki?

Trên trang cá nhân, Djokovic xác nhận sự hợp tác này bằng thông điệp: “Chào mừng người bạn, người đồng đội và giờ là HLV của tôi… Viktor Troicki”. Đây là một quyết định mang tính chiến lược hơn là chuyên môn thuần túy. Troicki không chỉ là người đồng đội đã cùng Nole vô địch Davis Cup 2010, mà còn là người hiểu rõ nhất áp lực và sự cầu toàn của tay vợt vĩ đại nhất lịch sử.

Troicki (bên trái) được chọn vì hiểu rõ Djokovic (bên phải)

Thực tế, ở tuổi 39, Djokovic không còn cần một huấn luyện viên để chỉnh sửa các cú thuận tay hay trái tay. Như Troicki từng chia sẻ: "Một HLV mới sẽ không thể dạy cậu ấy kỹ thuật cơ bản. Điều Novak cần là một người đủ hiểu để chia sẻ áp lực, đưa ra tín hiệu đúng thời điểm và giúp anh tìm được sự bình yên trong trận đấu".

Lịch sử đối đầu và vai trò của "bại tướng"

Dù Troicki từng đối đầu Djokovic 14 lần trên ATP Tour và để thua tới 13 trận, nhưng chiến thắng duy nhất của ông lại diễn ra trên mặt sân đất nện tại Umag năm 2007. Kinh nghiệm thực chiến đối đầu với Nole giúp Troicki nắm bắt được những biến chuyển tâm lý nhỏ nhất của người bạn thân, một yếu tố sống còn trong các trận đấu kéo dài 5 set tại Paris.

Lời khuyên từ Toni Nadal: Chìa khóa hóa giải Jannik Sinner

Song song với sự thay đổi trong ban huấn luyện, Djokovic còn nhận được một gợi ý chiến thuật đắt giá từ Toni Nadal – người đứng sau thành công rực rỡ của Rafael Nadal. Đối thủ lớn nhất ngăn cản Djokovic lúc này không ai khác ngoài Jannik Sinner, tay vợt số 1 thế giới đang sở hữu lối chơi tốc độ cực cao.

Djokovic được khuyên chơi chậm hơn, đưa những đường bóng nảy cao để làm khó Sinner

Toni Nadal phân tích rằng Sinner đạt trạng thái tốt nhất khi trận đấu có tempo (nhịp độ) cao. Do đó, để đánh bại Sinner trên mặt sân đất nện, Djokovic cần phá nhịp bằng cách chơi chậm lại, đưa những đường bóng nảy cao và kéo đối thủ ra khỏi vùng an toàn của lối chơi tấn công dồn dập. Đây là chiến thuật Nole từng thử nghiệm tại bán kết Roland Garros 2025 nhưng chưa thể dứt điểm thành công.

Sự kết hợp giữa kinh nghiệm quản trị tâm lý của Troicki và chiến thuật điều tiết nhịp độ của Toni Nadal có thể là công thức cuối cùng để Djokovic chinh phục danh hiệu Grand Slam thứ 25. Tại Roland Garros năm nay, yếu tố thể trạng hoàn hảo và một chiến thuật đủ khác biệt sẽ là hai biến số quyết định liệu huyền thoại người Serbia có thể một lần nữa đứng trên đỉnh vinh quang.