Novak Djokovic cân bằng kỷ lục 105 trận thắng của Federer tại Wimbledon Đánh bại Arthur Rinderknech sau 4 set đấu kịch tính, Novak Djokovic chính thức san bằng cột mốc lịch sử của Roger Federer tại All England Club, tiến gần hơn tới Grand Slam thứ 25.

Novak Djokovic vừa viết tiếp một chương mới trong cuốn sách kỷ lục của quần vợt thế giới. Tại vòng 3 Wimbledon 2026, tay vợt người Serbia đã khuất phục "máy giao bóng" Arthur Rinderknech để chính thức cân bằng cột mốc 105 trận thắng đơn nam tại giải đấu này của huyền thoại Roger Federer.

Bản lĩnh trước áp lực từ những cú giao bóng sấm sét

Chiến thắng với tỷ số 7-5, 6-4, 1-6, 7-6 (7-4) sau hơn 3 giờ đồng hồ không hề là một cuộc dạo chơi với hạt giống hàng đầu. Arthur Rinderknech, với chiều cao 1m96, đã biến mặt sân cỏ thành sàn diễn của những cú giao bóng uy lực. Tay vợt người Pháp tung ra tới 21 cú ace và ghi tổng cộng 67 điểm winner, gây ra vô vàn khó khăn cho hệ thống phòng ngự của Djokovic.

Tuy nhiên, sự khác biệt nằm ở khả năng kiểm soát sai số. Trong khi đối thủ chơi mạo hiểm, Djokovic duy trì sự ổn định đáng kinh ngạc khi chỉ mắc 16 lỗi tự đánh hỏng trong suốt 4 set đấu. Anh tận dụng tối đa những sơ hở nhỏ nhất của đối phương để bẻ giao bóng ở những thời điểm then chốt trong set 1 và set 2.

Novak Djokovic gặp không ít thử thách trước lối đánh rất trực diện của Arthur Rinderknech.

"Được góp phần tạo nên lịch sử của quần vợt là điều vô cùng đặc biệt. Wimbledon luôn là giải đấu trong mơ của tôi từ khi còn nhỏ. Tôi không bước vào sân với suy nghĩ phải giành chiến thắng thứ 105 hay 106, mà chỉ tập trung làm mọi cách để vượt qua trận đấu", tay vợt 39 tuổi chia sẻ sau trận đấu đầy cảm xúc.

Sự căng thẳng và mục tiêu tiếp theo

Nole thừa nhận anh đã trải qua những giây phút căng thẳng hơn thường lệ. Sau khi để thua chóng vánh 1-6 ở set 3, sự tập trung đã giúp anh đứng vững trong loạt tie-break cân não của set 4 để dứt điểm trận đấu. Đối thủ tiếp theo của chủ nhân 24 danh hiệu Grand Slam tại vòng 4 sẽ là Roman Safiullin, người vừa đánh bại tài năng trẻ Joao Fonseca với tỷ số 3-0.

Sau Rinderknech, Djokovic sẽ gặp tay vợt có cú giao chất lượng khác ở vòng 4 là Roman Safiullin.

Sinner tiến bước, Medvedev gác vợt đầy bất ngờ

Cùng ngày thi đấu, đương kim vô địch Jannik Sinner tiếp tục thể hiện phong độ hủy diệt. Tay vợt người Ý vượt qua Jenson Brooksby với tỷ số 6-4, 6-3, 6-4 để ghi tên mình vào vòng kế tiếp. Đối thủ của Sinner sẽ là Shintaro Mochizuki, tay vợt Nhật Bản đang trở thành hiện tượng sau khi loại hạt giống Rafael Jodar.

Cú sốc lớn nhất thuộc về Daniil Medvedev. Hạt giống số 8 người Nga đã phải dừng bước sớm sau thất bại 0-3 trước Jan-Lennard Struff. Những thất bại liên tiếp trong các loạt tie-break đã khiến Medvedev không thể lật ngược thế cờ, chấp nhận rời giải đấu trong sự tiếc nuối của người hâm mộ.

Cập nhật kết quả các giải đấu thể thao đáng chú ý

Bên cạnh không khí sôi động tại Wimbledon, đấu trường bóng đá thế giới cũng đang chứng kiến những cuộc đối đầu nảy lửa. Dưới đây là tổng hợp kết quả các trận đấu gần nhất:

Ngày Trận đấu Tỷ số 01/07 Mexico vs Ecuador 2 - 0 01/07 Anh vs D.R. Congo 2 - 1 02/07 Bỉ vs Senegal 3 - 2 02/07 Mỹ vs Bosnia & Herzegovina 2 - 0 03/07 Tây Ban Nha vs Áo 3 - 0 03/07 Bồ Đào Nha vs Croatia 2 - 1 04/07 Argentina vs Cape Verde 3 - 2 04/07 Colombia vs Ghana 1 - 0

Với phong độ hiện tại và sự hưng phấn sau khi cân bằng kỷ lục của Federer, Novak Djokovic đang cho thấy anh vẫn là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch Wimbledon năm nay. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm dày dạn và bản lĩnh thép ở những thời điểm quyết định chính là vũ khí giúp anh vượt qua những đối thủ trẻ khỏe và đầy khao khát.