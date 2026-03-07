Novak Djokovic đánh bại Stefanos Tsitsipas để tiến vào vòng 3 Wimbledon 2026 Novak Djokovic khẳng định đẳng cấp tại sân Trung tâm khi vượt qua Stefanos Tsitsipas sau hai set đấu đầy thuyết phục với tỷ số 6-3, 6-4, ghi tên mình vào vòng 3 giải Grand Slam sân cỏ.

Tại vòng 2 đơn nam Wimbledon 2026, Novak Djokovic đã có màn trình diễn thượng hạng trước đối thủ đầy duyên nợ Stefanos Tsitsipas. Trên mặt sân Trung tâm huyền thoại, tay vợt người Serbia một lần nữa chứng minh tại sao anh vẫn là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch bằng chiến thắng gọn gàng sau hai set đấu.

Sự áp đảo ngay từ những phút đầu

Bước vào trận đấu, Djokovic nhanh chóng thiết lập thế trận chủ động nhờ khả năng giao bóng ổn định và những cú trả giao hiểm hóc. Ngay ở game thứ 3 của set 1, Nole đã gây áp lực cực lớn lên Tsitsipas. Bước ngoặt đến ở game thứ 4 khi tay vợt người Hy Lạp liên tục mắc lỗi đánh bóng hỏng ở phía trái tay, tạo điều kiện cho Djokovic giành break-point quan trọng để vươn lên dẫn trước 3-1.

Dù Tsitsipas đã nỗ lực tìm kiếm cơ hội đòi lại break, đặc biệt là ở game thứ 6 khi anh có tới 3 cơ hội thắng điểm, nhưng bản lĩnh của kỷ lục gia Grand Slam đã lên tiếng đúng lúc. Djokovic hóa giải mọi nguy hiểm bằng những cú giao bóng uy lực và kết thúc set 1 với tỷ số 6-3 sau một game giao bóng trắng (love game).

Novak Djokovic sẽ có lần thứ 15 đối đầu Stefanos Tsitsipas ở sân chơi chuyên nghiệp, Nole đang áp đảo với thành tích 12 thắng-2 thua.

Bản lĩnh tại "game bản lề"

Sang set 2, Stefanos Tsitsipas đã cải thiện đáng kể tỷ lệ giao bóng một và chơi sòng phẳng với đàn anh trong 8 game đầu tiên. Hai tay vợt liên tục cống hiện những loạt bóng bền (rally) chất lượng cao, khiến khán giả tại sân Trung tâm không khỏi phấn khích. Tuy nhiên, sự khác biệt về kinh nghiệm đã được thể hiện ở giai đoạn cuối set đấu.

Tại game thứ 9 – thời điểm được coi là "game bản lề" của set đấu – Djokovic đã tận dụng triệt để những sai sót trong xử lý bóng của đối phương để giành break quyết định. Dẫn trước 5-4, tay vợt người Serbia không mắc bất cứ sai lầm nào trong game giao bóng cuối cùng để khép lại set 2 với tỷ số 6-4, qua đó kết thúc trận đấu một cách chóng vánh.

Thống kê phong độ và lịch sử đối đầu

Chiến thắng này nâng thành tích đối đầu giữa Novak Djokovic và Stefanos Tsitsipas lên con số 13-2 nghiêng về phía Nole. Dưới đây là thống kê phong độ gần nhất của hai tay vợt:

Cầu thủ Trận gần nhất Kết quả Tỷ số Novak Djokovic vs Wu Yibing Thắng 6-4; 5-7; 6-4; 6-4 Stefanos Tsitsipas vs Hugo Gaston Thắng 6-1; 6-4; 6-2

Với phong độ hủy diệt này, Novak Djokovic đang cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho mục tiêu chinh phục danh hiệu Wimbledon tiếp theo trong sự nghiệp. Đối thủ của anh tại vòng 3 sẽ được xác định sau các cặp đấu diễn ra vào ngày mai.