Novak Djokovic đối đầu Jack Draper tại Indian Wells: Thử thách từ sức trẻ Sau chiến thắng nhọc nhằn trước Kovacevic, Novak Djokovic sẽ chạm trán Jack Draper tại vòng 4 Indian Wells 2026, đối thủ đang sở hữu phong độ cao sau khi bình phục chấn thương.

Trận đấu tại vòng 4 Indian Wells giữa Novak Djokovic và Jack Draper không chỉ là cuộc đọ sức về kỹ thuật mà còn là bài kiểm tra bản lĩnh cho cả hai tay vợt ở những giai đoạn khác nhau của sự nghiệp. Với Djokovic, đây là cơ hội để khẳng định quyền uy, trong khi với Draper, đây là cột mốc đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ sau quãng thời gian điều trị chấn thương.

Bản lĩnh của tượng đài Novak Djokovic

Novak Djokovic vẫn cho thấy đẳng cấp của một tượng đài ATP khi vượt qua Aleksandar Kovacevic với tỷ số 6-4, 1-6, 6-4 ở vòng đấu trước. Dù chưa đạt phong độ hủy diệt như nhiều mùa giải trước, tay vợt người Serbia vẫn cực kỳ nguy hiểm ở những thời điểm then chốt nhờ khả năng phòng thủ bền bỉ, kỹ thuật trả giao bóng thượng hạng và kinh nghiệm dày dạn tại các giải Masters 1000.

Mặt sân cứng chậm đặc trưng tại Indian Wells có thể là một lợi thế cho Djokovic trong việc triển khai lối chơi điều phối, nhưng đồng thời cũng đòi hỏi nền tảng thể lực sung mãn để theo đuổi những loạt bóng bền. Đáng chú ý, bản lĩnh ở những game đấu quyết định vẫn là thứ vũ khí giúp Nole đứng vững trước áp lực từ các tay vợt trẻ.

Sức trẻ và vũ khí từ tay trái của Jack Draper

Ở phía bên kia lưới, Jack Draper đang bước vào trận đấu lớn nhất kể từ khi trở lại sau chấn thương. Tay vợt người Anh đã thể hiện phong độ thuyết phục khi đánh bại Francisco Cerundolo với tỷ số 6-1, 7-5. Draper sở hữu lối chơi hiện đại với những cú thuận tay nặng topspin từ tay trái, thứ vũ khí có thể phát huy tối đa hiệu quả trên mặt sân có độ nảy cao như tại California.

Djokovic đấu Draper

So với lần chạm trán tại Wimbledon 2021 (nơi Djokovic thắng sau 4 set), Draper của năm 2026 đã trưởng thành hơn rất nhiều về cả thể lực lẫn bản lĩnh thi đấu. Khả năng giao bóng tốt cùng những pha tấn công sớm của tay vợt người Anh được dự báo sẽ gây ra không ít khó khăn cho hạt giống hàng đầu người Serbia. Nhìn chung, dù Djokovic vẫn được đánh giá cao hơn nhờ kinh nghiệm, nhưng sức trẻ và sự hưng phấn của Draper hứa hẹn sẽ tạo nên một cuộc đối đầu kịch tính tại vòng 4.