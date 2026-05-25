Novak Djokovic đối mặt nguy cơ văng khỏi top 4 ATP, Sinner và Alcaraz thống trị tuyệt đối Bảng xếp hạng tennis ngày 25/5 ghi nhận Jannik Sinner và Carlos Alcaraz tạo khoảng cách khổng lồ với nhóm bám đuổi, trong khi Novak Djokovic chịu áp lực lớn tại Roland Garros.

Bảng xếp hạng tennis thế giới ngày 25/5 phác họa một bức tranh phân cực rõ nét của quần vợt đỉnh cao. Trong khi thế hệ trẻ với Jannik Sinner và Carlos Alcaraz đang thiết lập sự thống trị tuyệt đối, tượng đài Novak Djokovic lại đứng trước ngưỡng cửa rời khỏi nhóm 4 tay vợt mạnh nhất thế giới sau kỳ Roland Garros tới đây.

Thế song mã Sinner - Alcaraz và khoảng cách không tưởng

Vị thế số 1 thế giới của Jannik Sinner hiện tại gần như không thể lung lay. Tay vợt người Ý vừa tích lũy thêm 50 điểm để đạt mốc 14.750 điểm, duy trì khoảng cách an toàn gần 3.000 điểm so với người xếp thứ hai là Carlos Alcaraz (11.960 điểm).

Sinner và Alcaraz đang tạo ra một tiêu chuẩn hoàn toàn khác biệt so với phần còn lại của ATP.

Đáng chú ý, sự áp đảo của hai ngôi sao trẻ này được thể hiện rõ nhất khi so sánh với nhóm bám đuổi. Alexander Zverev, dù giữ vị trí thứ ba, nhưng chỉ sở hữu 5.705 điểm – con số chưa bằng một nửa so với tổng điểm của Sinner. Điều này cho thấy một kỷ nguyên mới đã thực sự bắt đầu, nơi các tay vợt kỳ cựu đang dần bị bỏ lại phía sau về mặt điểm số tích lũy.

Áp lực nghẹt thở cho Novak Djokovic

Tuần qua chứng kiến sự sụt giảm đáng lo ngại của Novak Djokovic. Huyền thoại người Serbia bị trừ 250 điểm, khiến quỹ điểm hiện tại chỉ còn 4.460 điểm. Thách thức thực sự nằm ở Roland Garros, nơi Nole phải bảo vệ tới 800 điểm. Nếu không thể tiến sâu tại Paris, kịch bản Djokovic văng khỏi top 4 là hoàn toàn khả thi.

Mối đe dọa lớn nhất đối với Djokovic chính là Ben Shelton. Tay vợt người Mỹ đã vươn lên hạng 5 với 4.070 điểm, chỉ còn kém Nole chưa đầy 400 điểm. Lợi thế của Shelton nằm ở việc anh chỉ phải bảo vệ 200 điểm tại giải Grand Slam trên mặt sân đất nện, tạo tâm lý thoải mái hơn nhiều trong cuộc đua giành vị trí trong top 4.

Làn sóng trẻ ATP và sự trỗi dậy của Learner Tien

Bên cạnh cuộc chiến ở thượng tầng, nhóm tài năng trẻ cũng đang tạo ra những cú hích mạnh mẽ. Learner Tien, tay vợt 20 tuổi người Mỹ, đã tăng 2 bậc để lần đầu tiên chạm tới vị trí thứ 18 thế giới sau chức vô địch Geneva Open. Lối chơi tốc độ và sự ổn định của Tien đang biến anh thành một trong những gương mặt đáng xem nhất mùa giải năm nay.

Tommy Paul cũng ghi dấu ấn đậm nét khi nhảy 5 bậc lên hạng 21. Ngược lại, Andrey Rublev và Flavio Cobolli là những cái tên gây thất vọng khi lần lượt đánh mất điểm số quan trọng và tụt hạng trên bản đồ ATP.

WTA: Emma Navarro bứt phá ngoạn mục

Tại BXH đơn nữ, Aryna Sabalenka vẫn giữ vững ngôi hậu với 9.960 điểm, theo sau là Elena Rybakina và Iga Swiątek. Điểm nhấn lớn nhất tuần qua thuộc về Emma Navarro. Tay vợt người Mỹ đã thực hiện cú nhảy vọt 14 bậc để vươn lên hạng 25 thế giới – mức tăng trưởng mạnh nhất trong top 30 WTA.

Bảng xếp hạng ATP - Top 10 (Cập nhật 25/5)