Novak Djokovic giải thích lý do nghỉ thi đấu một tháng trước thềm Indian Wells Tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic tiết lộ chiến lược chọn lọc giải đấu sau Australian Open, cùng thông tin về màn tái hợp của Emma Raducanu và trận đấu của Mayweather.

Sau thất bại tại chung kết Australian Open, Novak Djokovic đã gây bất ngờ khi hoàn toàn vắng bóng trong các giải đấu suốt một tháng qua. Sự im hơi lặng tiếng của tay vợt người Serbia đã đặt ra nhiều dấu hỏi về thể trạng và kế hoạch thi đấu của anh trước khi chính thức trở lại tại giải Masters 1000 Indian Wells.

Chiến lược chọn lọc giải đấu của Novak Djokovic

Chia sẻ chân thành trước giới truyền thông tại Indian Wells, Djokovic thừa nhận anh không còn đặt nặng việc tham dự mọi giải đấu trong hệ thống ATP. Ở giai đoạn này của sự nghiệp, ưu tiên hàng đầu của anh là duy trì trạng thái tốt nhất cho các giải đấu lớn nhất hành tinh.

"Thực tế là tôi không có một lịch trình thi đấu cố định nào cả. Mọi tính toán chủ yếu xoay quanh các giải Grand Slam. Tôi buộc phải chọn lọc kỹ lưỡng và chỉ ra sân khi cảm thấy thực sự sẵn sàng cả về mặt chuyên môn lẫn cảm xúc," tay vợt người Serbia nhấn mạnh.

Giải thích về sự hiện diện tại Indian Wells lần này, Djokovic cho biết dù kết quả những năm gần đây không như ý, nhưng đây vẫn là địa điểm mang lại cho anh nguồn cảm hứng to lớn từ những ngày đầu sự nghiệp. Anh hy vọng sự kết nối cảm xúc này sẽ giúp bản thân tìm lại phong độ cao nhất.

Emma Raducanu và kỳ vọng từ sự tái hợp với Mark Petchey

Cũng tại Indian Wells, tâm điểm chú ý đổ dồn vào Emma Raducanu khi cô xác nhận tái hợp với HLV cũ Mark Petchey. Mỹ nhân làng quần vợt Anh quốc tỏ ra vô cùng hào hứng với sự thay đổi này sau một thời gian dài tìm kiếm sự ổn định trong ban huấn luyện.

Raducanu chia sẻ: "Tôi cảm thấy rất tích cực khi được làm việc lại với ông ấy. Quan trọng nhất là tôi đang tìm lại được chính mình với lối chơi phù hợp nhất. Sự tiến bộ rõ rệt trong những buổi tập gần đây khiến tôi tự tin hơn rất nhiều vào hành trình sắp tới."

Mayweather kiểm tra y tế cho trận tái đấu Pacquiao

Trong một diễn biến khác của làng võ thuật, Floyd "Money" Mayweather đang chuẩn bị những bước cuối cùng cho trận đấu biểu diễn với kình địch Manny Pacquiao vào tháng 9 tới. Ở tuổi 49, "Độc cô cầu bại" người Mỹ bắt buộc phải trải qua một buổi kiểm tra y tế toàn diện để đảm bảo đủ điều kiện thi đấu chuyên nghiệp.

Dù đã rời xa sàn đấu đỉnh cao từ năm 2017, Mayweather vẫn duy trì chế độ tập luyện nghiêm ngặt. Giới chuyên gia dự báo tay đấm này sẽ dễ dàng vượt qua các bài kiểm tra sức khỏe nhờ nền tảng thể lực vượt trội so với độ tuổi, dọn đường cho màn tái đấu được mong chờ bậc nhất lịch sử boxing.

Verstappen thực tế về sức mạnh của Red Bull

Trong thế giới F1, nhà đương kim vô địch Max Verstappen đã đưa ra những nhận định thận trọng về sức mạnh của chiếc xe Red Bull trong mùa giải mới. Dù có kết quả đua thử khả quan, tay đua người Hà Lan cho rằng đội đua của mình vẫn còn khoảng cách cần khỏa lấp trước các đối thủ lớn.

"Về mặt hiệu suất thuần túy, chúng tôi vẫn phải cải thiện rất nhiều nếu muốn thực sự thống trị trước Ferrari hay Mercedes. Đây là thực tế mà đội ngũ kỹ thuật đã dự báo từ trước và chúng tôi đang nỗ lực tối đa để tinh chỉnh chiếc xe," Verstappen khẳng định.

Lời khuyên về bản lĩnh của Rory McIlroy

Tại làng golf, cựu số một thế giới Rory McIlroy đã có những chia sẻ đầy cảm xúc nhằm an ủi người bạn thân Shane Lowry sau thất bại đáng tiếc tại Cognizant Classic. McIlroy đã dùng chính ký ức tồi tệ của mình tại PGA National 2014 để làm bài học động viên đồng nghiệp.

McIlroy nhắn nhủ: "Hai hố đấu tệ hại không thể định nghĩa cả một năm thi đấu. Tôi từng mắc sai lầm nghiêm trọng ở lỗ thứ 18 nhưng vẫn đứng dậy để giành thêm 2 danh hiệu Major ngay sau đó. Quan trọng là cách chúng ta vượt qua nỗi thất vọng để tiến về phía trước."