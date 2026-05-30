Novak Djokovic gục ngã tại Roland Garros sau 5 set kịch tính và màn nổi nóng với quay phim Cựu số 1 thế giới Novak Djokovic bất ngờ dừng bước tại vòng 3 Roland Garros trước tài năng trẻ Joao Fonseca, khép lại hy vọng giành Grand Slam thứ 25 trong một ngày thi đấu đầy áp lực.

Hành trình chinh phục danh hiệu Grand Slam thứ 25 của Novak Djokovic đã chính thức khép lại tại vòng 3 Roland Garros. Trong một trận đấu kịch tính kéo dài 5 set, tay vợt người Serbia đã để thua trước tài năng trẻ 18 tuổi người Brazil, Joao Fonseca, với các tỷ số 6-4, 6-4, 3-6, 5-7, 5-7.

Djokovic để thua Fonseca trong trận đấu kéo dài dưới cái nóng 33°C tại Paris

Sự ức chế tâm lý và màn đối đầu với cameraman

Trận đấu diễn ra dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt với nền nhiệt lên tới 33°C tại Paris. Sau khi dẫn trước 2 set đầu tiên, Djokovic bắt đầu bộc lộ dấu hiệu xuống sức và đánh mất sự tập trung. Đỉnh điểm của sự ức chế xảy ra khi một nhân viên quay phim tiến quá gần khu vực thi đấu của anh.

Cựu số 1 thế giới đã không giữ được bình tĩnh và hét lớn đầy mỉa mai: “Anh có thể lại gần mặt tôi hơn nữa không? Trời ơi, hãy giữ khoảng cách chút đi”. Dù nhân viên quay phim đã lùi lại sau đó, nhưng trạng thái tâm lý bất ổn đã khiến Djokovic không thể kiểm soát thế trận, tạo cơ hội cho đối thủ lội ngược dòng.

Lời khen ngợi từ Joao Fonseca

Bất chấp thất bại, Djokovic vẫn nhận được sự tôn trọng lớn từ đối thủ trẻ tuổi. Phát biểu sau chiến thắng chấn động, Joao Fonseca chia sẻ sự kinh ngạc trước nền tảng thể lực của đàn anh: “Tôi chỉ cố gắng đánh bóng mạnh nhất có thể. Djokovic gần như không mắc lỗi, cảm giác anh ấy vẫn thi đấu như một tay vợt mới 20 tuổi vậy. Đến cuối trận, thể lực của anh ấy dường như còn tốt hơn cả tôi, thật khó tin”.

Tay vợt người Brazil cũng gây ấn tượng mạnh với khả năng giao bóng xuất sắc trong trận đấu này. Anh hài hước so sánh mình với huyền thoại giao bóng John Isner khi thực hiện hàng loạt điểm trực tiếp quan trọng để xoay chuyển cục diện trận đấu.

Charles Leclerc đặt mục tiêu giành pole tại Monaco GP

Bên cạnh những diễn biến tại Roland Garros, làng đua xe công thức 1 cũng đang đổ dồn sự chú ý vào Charles Leclerc trước thềm Monaco GP. Sau màn trình diễn không như ý tại Canadian GP, tay đua của đội Ferrari đang đặt quyết tâm rất cao tại chặng đua quê nhà.

Leclerc nhận định về các đối thủ: “Chúng tôi cần thận trọng với Mercedes vì họ đang cho thấy sự toàn diện ở cả góc cua lẫn đoạn thẳng. Tuy nhiên, Monaco là nơi tôi tin rằng mình có cơ hội giành vị trí xuất phát đầu tiên (pole) cao nhất trong năm. Tôi hy vọng điều đó sẽ trở thành hiện thực để tìm lại phong độ”.