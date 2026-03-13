Novak Djokovic gục ngã trước Jack Draper tại Indian Wells sau màn marathon 2,5 giờ Thất bại kịch tính 4-6, 6-4, 6(5)-7 trước Jack Draper khiến Novak Djokovic rời Indian Wells 2026 trong tiếc nuối, dù đã cống hiến pha bóng bền 26 lần chạm vợt đẳng cấp.

Novak Djokovic đã phải dừng bước tại vòng 4 giải Masters 1000 Indian Wells 2026 sau thất bại nghẹt thở trước Jack Draper. Trận đấu kéo dài 2 giờ 37 phút chứng kiến sự bền bỉ của tay vợt người Anh và khoảnh khắc kiệt sức của huyền thoại người Serbia sau một pha bóng được đánh giá là hay nhất giải đấu tính đến hiện tại.

Cuộc marathon thể lực tại Indian Wells

Màn so tài giữa Novak Djokovic và Jack Draper đã diễn ra đúng với kỳ vọng về một trận cầu đỉnh cao. Draper, nhà đương kim vô địch của giải, đã cho thấy nền tảng thể lực sung mãn để vượt qua đàn anh sau ba set đấu căng thẳng với các tỷ số 6-4, 4-6 và 7-6(5).

Djokovic khởi đầu thuận lợi khi làm chủ set đấu thứ nhất, nhưng Draper nhanh chóng lấy lại thế trận trong set hai. Sự giằng co được đẩy lên cao trào ở set quyết định khi cả hai liên tục đẩy nhau tới giới hạn cuối cùng của sức chịu đựng. “Tôi có một cảm giác cay đắng khi thua một trận như thế này. Nhưng tôi cũng tự hào vì bản thân đã chiến đấu hết mình và cống hiến tất cả trên sân,” Nole chia sẻ sau trận đấu.

Djokovic thừa nhận cảm giác cay đắng khi đã bung hết sức để giành điểm số quan trọng nhưng vẫn không thể thắng chung cuộc.

Bước ngoặt từ pha bóng bền 26 lần chạm vợt

Một trong những khoảnh khắc mang tính quyết định của trận đấu đến ngay đầu set ba. Trong một pha bóng kéo dài tới 26 lần chạm vợt, Djokovic đã phô diễn kỹ thuật thượng thừa với các cú bỏ nhỏ và lốp bóng để giành điểm số ngoạn mục. Tuy nhiên, chiến thắng trong pha bóng này lại khiến anh phải trả giá đắt về mặt thể lực.

Ngay sau tình huống đó, tay vợt người Serbia đã đổ gục xuống sân và thở dốc. Hệ quả là anh bị mất năng lượng nhanh chóng và để Draper bẻ hai game giao bóng liên tiếp sau đó. Dù rất nỗ lực đòi lại break ở cuối set để đưa trận đấu vào loạt tie-break, những sai lầm nhỏ ở thời điểm nhạy cảm đã khiến Djokovic không thể lật ngược thế cờ.

Sự trở lại của nhà vô địch và thống kê trận đấu

Phát biểu về đối thủ, Djokovic dành nhiều lời khen ngợi cho Jack Draper, khẳng định tay vợt người Anh đã lấy lại phong độ tiệm cận thời điểm trước khi gặp chấn thương. Nole nhận định Draper là một tay vợt toàn diện, sở hữu thể lực cực tốt và rất phù hợp với điều kiện thi đấu tại Indian Wells.

Djokovic (bên phải) cho rằng trình độ của Draper hiện tại đã tiệm cận với thời điểm chưa chấn thương.

Thống kê cho thấy đây là trận đấu có chất lượng chuyên môn rất cao, làm cân bằng thành tích đối đầu giữa hai tay vợt lên thành 1-1. Dù thất bại, Djokovic vẫn duy trì một hiệu số ổn định trong mùa giải 2026 với 8 chiến thắng và 2 trận thua.

Thông số trận đấu Novak Djokovic Jack Draper Tỷ số set 1 2 Tỷ số chi tiết 6-4, 4-6, 6(5)-7 4-6, 6-4, 7-6(5) Thời gian thi đấu 2 giờ 37 phút 2 giờ 37 phút Thành tích mùa giải 2026 8 thắng - 2 thua Đang cập nhật

Sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả tại Indian Wells đã tiếp thêm năng lượng cho Djokovic trong những phút cuối, nhưng bản lĩnh của Jack Draper đã giúp tay vợt người Anh bảo vệ thành công thành quả để tiến sâu tại giải đấu năm nay.