Novak Djokovic khẳng định sức mạnh tâm lý và bản tin thể thao sáng 13/4

Trong bối cảnh làng quần vợt thế giới đang chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của các tài năng trẻ, Novak Djokovic vẫn giữ được sự tự tin tuyệt đối nhờ bản lĩnh kinh nghiệm. Tay vợt người Serbia nhấn mạnh rằng, ở giai đoạn hiện tại của sự nghiệp, yếu tố tâm lý đóng vai trò quyết định hơn cả sức mạnh thể chất thuần túy.

Chiến thuật tâm lý của Novak Djokovic trước thế hệ trẻ

Mặc dù kế hoạch tham dự Madrid Open của Novak Djokovic vẫn còn bỏ ngỏ tùy thuộc vào tình trạng thể trạng, tay vợt số một thế giới không hề cảm thấy lo lắng về khoảng cách tuổi tác. Trong những chia sẻ mới nhất, Djokovic tiết lộ chìa khóa giúp anh trụ vững trước sự càn quét của các tay vợt trẻ chính là khả năng kiểm soát cảm xúc.

Djokovic phân tích rằng trong thể thao đỉnh cao, sự bình tĩnh tâm lý là nền tảng cốt yếu. Ông khẳng định nếu không có sự tĩnh tại trong tâm trí, sức mạnh thể chất cũng trở nên vô nghĩa. Tay vợt người Serbia thừa nhận bản thân vẫn có những điểm yếu và sai lầm, nhưng quan trọng là không để những điều đó làm ảnh hưởng đến quá trình thi đấu. Việc chấp nhận sai lầm như một phần tất yếu giúp anh duy trì sự tập trung tối đa vào các tình huống bóng tiếp theo.

Novak Djokovic tin rằng sự tĩnh lặng về tâm trí là chìa khóa để vượt qua rào cản tuổi tác.

Tyson Fury và dấu hỏi về phong độ sau chiến thắng trước Makhmudov

Trên sàn đấu Boxing, Tyson Fury vừa giành chiến thắng trước Arslanbek Makhmudov, nhưng kết quả này không đủ để thuyết phục giới chuyên môn. Dù giành chiến thắng bằng tính điểm, Fury vẫn phải nhận nhiều lời chỉ trích về lối chơi thiếu sắc sảo. Sau một thời gian dài nghỉ thi đấu, những cú ra đòn của tay đấm người Anh dường như đã mất đi độ hiểm hóc thường thấy.

Tờ New York Times đánh giá Fury đã bỏ lỡ cơ hội hạ knock-out một đối thủ đã xuống sức rõ rệt. Đây là tín hiệu đáng báo động khi anh đang hướng tới trận đại chiến với Anthony Joshua. Cả hai võ sĩ được dự báo sẽ phải trải qua quá trình chuẩn bị vô cùng khắc nghiệt nếu muốn có được màn trình diễn thuyết phục hơn trong tương lai.

Sự lung lay của đế chế bóng bàn Trung Quốc

Dư luận Trung Quốc đang trải qua cú sốc lớn khi bảng xếp hạng bóng bàn thế giới mới nhất cho thấy sự thưa thớt chưa từng thấy của các vận động viên nước nhà trong nhóm dẫn đầu. Hiện tại, chỉ còn Wang Chuqin (hạng 1) và Lin Shidong (hạng 5) là hai đại diện duy nhất của Trung Quốc góp mặt trong top 10 thế giới.

Sự sụt giảm này xuất phát từ kết quả không như ý tại giải World Cup 2026, nơi phần lớn các tay vợt Trung Quốc bị loại sớm. Theo Sina Sports, áp lực từ các quốc gia khác đang ngày một lớn dần khi trình độ của các vận động viên quốc tế được thu hẹp đáng kể, tạo ra cuộc cạnh tranh gay gắt cho vị trí vô địch tại các giải đấu lớn.

Kickboxing Việt Nam khẳng định vị thế tại Cúp thế giới 2026

Đội tuyển Kickboxing Việt Nam vừa khép lại hành trình ấn tượng tại Cúp thế giới 2026 tổ chức tại Thái Lan với vị trí thứ 3 toàn đoàn. Đây là thành tích lịch sử minh chứng cho sự tiến bộ vượt bậc của võ thuật Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Cụ thể, các vận động viên Việt Nam đã xuất sắc mang về tổng cộng 32 HCV, 33 HCB và 30 HCĐ. Trong bảng tổng sắp huy chương, chủ nhà Thái Lan giữ vị trí dẫn đầu với 89 HCV, trong khi Uzbekistan xếp thứ hai với 36 HCV. Thành công này tạo tiền đề vững chắc cho Kickboxing Việt Nam hướng tới những mục tiêu cao hơn trong chu kỳ thi đấu sắp tới.

