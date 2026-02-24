Novak Djokovic lập kỷ lục 17 mùa vào chung kết Grand Slam, vượt mặt Federer và Nadal Ở tuổi 38, Novak Djokovic thiết lập cột mốc vô tiền khoáng hậu với 17 mùa giải góp mặt tại chung kết Grand Slam, khẳng định vị thế bền bỉ nhất lịch sử quần vợt thế giới.

Novak Djokovic vừa chính thức xác lập kỷ lục 17 mùa giải khác nhau lọt vào ít nhất một trận chung kết Grand Slam sau thành tích tại Australian Open 2026. Cột mốc này không chỉ là một con số thống kê đơn thuần, mà còn giúp tay vợt người Serbia vượt qua hai đại kình địch Roger Federer và Rafael Nadal (cùng có 15 mùa), khẳng định một chuẩn mực về sự bền bỉ chưa từng có trong kỷ nguyên Mở.

Kỷ lục vô tiền khoáng hậu của 'The Djoker'

Hành trình của Djokovic bắt đầu từ trận chung kết Grand Slam đầu tiên vào năm 2007. Kể từ thời điểm đó đến nay, anh chỉ có duy nhất ba mùa giải không thể góp mặt ở trận đấu cuối cùng của một giải Major. Sự hiện diện dày đặc ở các vòng đấu lớn nhất, trải dài qua gần hai thập kỷ, cho thấy khả năng duy trì phong độ đỉnh cao đáng kinh ngạc trước mọi biến động về mặt thể lực và xu hướng chiến thuật của quần vợt hiện đại.

Djokovic, 38 tuổi (người đứng giữa) vẫn đủ sức vào chung kết Grand Slam, cạnh tranh ngôi vô địch

Đáng chú ý, việc lọt vào trận chung kết tại Melbourne đầu năm nay cũng giúp tay vợt 38 tuổi chạm mốc 38 lần tranh ngôi vô địch tại các giải Grand Slam. Con số này phản ánh một phẩm chất xuyên suốt sự nghiệp của Djokovic: liên tục tái tạo bản thân để thích nghi với bối cảnh mới. Anh đã thành công vượt qua thời kỳ thống trị của nhóm "BIG 3" để tiếp tục đứng vững trước sự vươn lên mạnh mẽ của thế hệ kế cận giàu sức mạnh và tốc độ.

Bản lĩnh vượt qua các thế hệ đối thủ

Điểm khác biệt lớn nhất của Djokovic nằm ở khả năng thích nghi qua nhiều “đời đối thủ”. Nếu như trước đây anh từng có những cuộc đối đầu kinh điển với Federer và Nadal, thì hiện tại, tay vợt Serbia vẫn là rào cản lớn nhất đối với các ngôi sao trẻ như Jannik Sinner, Carlos Alcaraz hay Alexander Zverev.

Tại Australian Open 2026, hành trình của Djokovic mang đậm dấu ấn bản lĩnh khi anh đánh bại Jannik Sinner trong một trận bán kết kéo dài hơn bốn giờ đồng hồ. Trong trận đấu đó, Djokovic đã cứu thành công phần lớn các break-point đối mặt và kiểm soát hoàn toàn những game giao bóng dưới áp lực cực cao. Đây là mẫu chiến thắng đặc trưng của Nole: không cần quá áp đảo về thể chất nhưng cực kỳ chính xác và lạnh lùng ở những thời điểm quyết định.

38 tuổi, Nole vẫn có cách riêng để đánh bại đối thủ hàng đầu, Jannik Sinner (bên trái)

Di sản về độ bền cạnh tranh

Mặc dù thất bại trước Carlos Alcaraz trong bốn set ở trận chung kết và chưa thể chạm tay vào danh hiệu Grand Slam thứ 25, nhưng tầm ảnh hưởng của Djokovic vẫn không hề thuyên giảm. Giữa làn sóng trẻ hóa mạnh mẽ của quần vợt nam từ năm 2024, việc một tay vợt sắp bước sang tuổi 39 vẫn đủ trình độ và thể lực để thi đấu trận cuối cùng tại một giải Major là một hiện tượng đặc biệt.

Nhìn chung, di sản mà Novak Djokovic để lại không chỉ nằm ở số lượng danh hiệu đồ sộ mà còn ở độ bền cạnh tranh – thứ được coi là khó sao chép nhất trong thể thao đỉnh cao. Sự ổn định qua 17 mùa giải khác nhau đã đưa anh vào một vị thế riêng biệt, vượt xa các tiêu chuẩn thông thường của một vận động viên chuyên nghiệp.