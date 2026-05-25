Novak Djokovic lập kỷ lục 82 lần dự Grand Slam sau màn ngược dòng tại Roland Garros Đánh bại đối thủ cao 2m03 sau 4 set, Novak Djokovic vượt Roger Federer để trở thành tay vợt có số lần dự vòng chính Grand Slam nhiều nhất lịch sử với 82 lần.

Novak Djokovic vừa thực hiện màn lội ngược dòng đẳng cấp với tỷ số 5-7, 7-5, 6-1, 6-4 trước Giovanni Mpetshi Perricard tại vòng 1 Roland Garros 2026. Chiến thắng này không chỉ giúp nhà đương kim vô địch Olympic đi tiếp mà còn chính thức phá vỡ kỷ lục mọi thời đại của Roger Federer về số lần tham dự vòng đấu chính các giải Grand Slam.

Cột mốc lịch sử và khởi đầu đầy sóng gió

Bước vào thảm đỏ đất nện Paris chỉ hai ngày sau sinh nhật tuổi 39, Djokovic chính thức thiết lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu với 82 lần tham dự vòng đấu chính Grand Slam, vượt qua con số 81 của huyền thoại Roger Federer. Tuy nhiên, ngày vui của tay vợt người Serbia suýt chút nữa đã trở thành cơn ác mộng trước sức trẻ của đối thủ nước chủ nhà.

Djokovic (bên phải) thua set 1, nhưng sau đó tìm ra cách để hạ "máy giao bóng" 2m03 của nước chủ nhà

Đối mặt với Perricard - tay vợt sở hữu chiều cao 2m03 và những cú giao bóng sấm sét lên tới 230 km/h, Djokovic đã bị ngợp hoàn toàn trong set đầu tiên. Một cú giao bóng kép ở thời điểm quyết định khiến Nole để mất break và thua 5-7. Theo thống kê từ Olympics Official, đây là lần đầu tiên kể từ năm 2010, Djokovic mới lại để mất một set đấu ngay tại vòng 1 của Roland Garros.

Djokovic vượt thêm 1 kỷ lục khủng của Federer

Chiến thuật "4 chạm" và nghệ thuật bào mòn thể lực

Đứng trước đối thủ dội bom tới 16 cú ace, Djokovic đã thay đổi chiến thuật một cách linh hoạt. Thay vì đua tốc độ, anh liên tục thay đổi vị trí trả giao bóng để bẻ gãy góc sút của Perricard. Bước ngoặt đến ở game thứ 12 của set 2, khi Djokovic kéo đối thủ vào loạt đôi công dài 17 lần chạm vợt, khiến tay vợt Pháp kiệt sức do thể hình quá khổ.

Khi Perricard có dấu hiệu sa sút thể lực và dính chấn thương chuột rút ở set 3, Djokovic lập tức áp dụng "quy luật 4 chạm". Anh chủ động điều bóng sâu về hai góc sân, ép đối thủ phải di chuyển liên tục. Thống kê cho thấy Perricard hoàn toàn bất lực trong các pha bóng bền kéo dài quá 4 lần chạm vợt. Set 3 kết thúc chóng vánh 6-1 và set 4 là 6-4, khép lại cuộc đối đầu kéo dài gần 3 tiếng đồng hồ.

Tài năng trẻ Perricard cũng thừa nhận sự lép vế về mặt tư duy chiến thuật trước huyền thoại

Bản lĩnh của tay vợt vĩ đại nhất lịch sử

Phát biểu sau trận đấu, Djokovic thừa nhận Perricard là một trong những đối thủ có vũ khí giao bóng dị biệt nhất mà anh từng đối đầu. Ở tuổi 39, Nole chia sẻ rằng thách thức lớn nhất là việc chuẩn bị thể trạng cho các trận đấu 5 set, nhưng sự ủng hộ từ khán giả đã giúp anh duy trì ngọn lửa chiến đấu.

Về phía Perricard, tài năng trẻ này cũng thẳng thắn thừa nhận sự bền bỉ của đàn anh đã "tra tấn" và bẻ gãy hoàn toàn thể lực của mình trong hai set cuối. Tại vòng 2, đối thủ tiếp theo của Djokovic sẽ là Valentin Royer, một tay vợt khác của nước chủ nhà Pháp. Chiến thắng này mở ra cơ hội lớn để huyền thoại người Serbia hướng tới danh hiệu Grand Slam thứ 25 trong sự nghiệp.