Novak Djokovic mong muốn cuộc hội ngộ lịch sử cùng Nadal và Federer trước thềm Wimbledon 2026 Sau hơn hai thập kỷ thống trị với 66 danh hiệu Grand Slam, Novak Djokovic thừa nhận khao khát được ngồi lại cùng hai đại kình địch để nhìn lại kỷ nguyên huy hoàng của Big 3.

Trong thế giới thể thao đỉnh cao, hiếm có sự cạnh tranh nào kéo dài và khốc liệt nhưng cũng đầy trân trọng như mối quan hệ giữa Novak Djokovic, Roger Federer và Rafael Nadal. Khi hai trong ba mảnh ghép của "Big 3" đã chính thức gác vợt, người ở lại cuối cùng – Novak Djokovic – vừa bày tỏ một tâm nguyện đầy cảm xúc về một cuộc hội ngộ riêng tư giữa những người đàn ông đã thay đổi lịch sử quần vợt.

Khao khát về một cuộc đối thoại không gián đoạn

Trước thềm Wimbledon 2026, tay vợt người Serbia đã chia sẻ về mong muốn được ngồi lại cùng Federer và Nadal trong một không gian tĩnh lặng, tách biệt khỏi sự ồn ào của truyền thông và người hâm mộ. Đây không phải là một buổi lễ tri ân hay sự kiện quảng bá, mà là một cuộc trò chuyện từ trái tim của những đối thủ lớn nhất đời nhau.

"Tôi rất muốn có cơ hội ngồi xuống cùng cả hai, không bị gián đoạn hay xao nhãng, để cùng nói về mọi thứ," Djokovic bộc bạch. "Chúng tôi có thể chia sẻ cảm giác khi đối đầu nhau, suy nghĩ của mỗi người về đối phương và nhìn lại những gì đã cùng trải qua. Tôi tin rằng đó sẽ là một cuộc trò chuyện vô cùng đặc biệt."

Novak Djokovic cùng Rafael Nadal, Roger Federer trở thành một phần kí ức khó quên với người hâm mộ quần vợt thế giới.

Kỷ nguyên 66 Grand Slam và sự cô đơn của người ở lại

Nhìn vào những con số thống kê, sự thống trị của bộ ba này là vô tiền khoáng hậu. Trong suốt hơn 20 năm, họ đã thâu tóm tổng cộng 66 danh hiệu Grand Slam. Djokovic hiện đang dẫn đầu với 24 chức vô địch, theo sau là Nadal (22) và Federer (20). Sự ra đi của "Tàu tốc hành" năm 2022 và "Vua đất nện" năm 2024 đã để lại một khoảng trống lớn không chỉ trên bảng xếp hạng mà còn trong tâm thức của Djokovic.

Dù vẫn đang duy trì phong độ đỉnh cao và hướng tới việc nâng cao kỷ lục của mình, Nole không giấu được sự hoài niệm. Lần gần nhất cả ba xuất hiện cùng nhau là tại Roland Garros năm ngoái, trong buổi lễ tri ân khi Nadal giải nghệ. Tuy nhiên, đó là những khoảnh khắc của công chúng, không phải là sự riêng tư mà Djokovic đang tìm kiếm.

Thống kê danh hiệu Grand Slam của Big 3

Tay vợt Số danh hiệu Grand Slam Trạng thái Novak Djokovic 24 Đang thi đấu Rafael Nadal 22 Giải nghệ (2024) Roger Federer 20 Giải nghệ (2022)

Thử thách tại Wimbledon 2026

Tạm gác lại những cảm xúc về quá khứ, Djokovic đang tập trung tối đa cho mục tiêu trước mắt tại All England Club. Tại giải đấu năm nay, tay vợt người Serbia được xếp hạng hạt giống số 7. Anh sẽ bắt đầu hành trình chinh phục danh hiệu Grand Slam thứ 25 bằng trận ra quân đối đầu với tay vợt người Trung Quốc - Wu Yibing.

Đáng chú ý, nhánh đấu của Djokovic được đánh giá là khá thử thách khi anh nằm chung nhánh với Jannik Sinner – tay vợt trẻ đang có phong độ cực cao. Dù ở tuổi 39, khát khao chiến thắng của Nole dường như vẫn chưa hề mai một, nhưng sâu thẳm trong đó, anh vẫn mong chờ ngày được tái ngộ hai người bạn, hai đối thủ lớn nhất của đời mình để cùng viết tiếp những trang ký ức cuối cùng về một thời đại vàng son.