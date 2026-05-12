Novak Djokovic nhận lời khuyên then chốt trước Roland Garros và biến động chấn thương của Marc Marquez Huyền thoại Greg Rusedski thúc giục Novak Djokovic tham dự thêm giải đấu để tìm lại cảm giác trên sân đất nện; Marc Marquez xác nhận nghỉ thi đấu do gãy chân sau tai nạn tại Pháp.

Novak Djokovic đang đứng trước những thách thức lớn trong quá trình chuẩn bị cho Roland Garros sau thất bại bất ngờ ngay tại vòng mở màn Italian Open. Để cứu vãn phong độ trên mặt sân bụi đỏ, tay vợt số một thế giới hiện nhận được những tư vấn chiến thuật quan trọng từ các chuyên gia hàng đầu.

Chiến lược tái đấu của Novak Djokovic trước thềm Roland Garros

Cựu danh thủ quần vợt Greg Rusedski vừa đưa ra lời khuyên khẩn thiết dành cho Nole trong buổi phát sóng gần nhất. Ông cho rằng tay vợt người Serbia cần bổ sung ngay một giải đấu vào lịch trình tuần tới để làm quen với nhịp độ thi đấu trên sân đất nện, thay vì nghỉ ngơi chờ đợi Grand Slam tại Paris.

Theo Rusedski, việc thi đấu ngay trước thềm một giải lớn không phải là điều xa lạ với Djokovic. Minh chứng là vào năm ngoái, Nole đã tiến sâu vào bán kết Roland Garros sau khi tích lũy cảm giác bóng từ các giải đấu diễn ra sát ngày khởi tranh. Sự thiếu hụt các trận đấu thực tế tại Rome vừa qua đang dấy lên lo ngại về khả năng bắt nhịp của anh tại Pháp.

Marc Marquez gãy chân, vắng mặt tại chặng đua MotoGP tiếp theo

Làng đua xe thế giới đón nhận tin không vui khi Marc Marquez, cựu vô địch MotoGP, xác nhận gặp chấn thương nghiêm trọng sau tai nạn tại Pháp. Kết quả kiểm tra y tế cho thấy tay đua người Tây Ban Nha bị gãy chân và buộc phải rút lui khỏi chặng đua sắp tới để điều trị phục hồi.

Đáng chú ý, Marquez tiết lộ anh sẽ tận dụng khoảng thời gian dưỡng thương này để thực hiện phẫu thuật tháo bỏ các vít cố định xương – di chứng từ hai vụ tai nạn nghiêm trọng trước đó. Đây được xem là bước đi cần thiết để anh có thể trở lại với trạng thái thể lực tốt nhất trong tương lai.

Tyson Fury sẵn sàng cho trận tái đấu kinh điển với Usyk

Trên sàn đấu boxing hạng nặng, kịch bản về một trận đại chiến thứ ba giữa Tyson Fury và Oleksandr Usyk đang dần thành hiện thực. Sau khi võ sĩ người Ukraine ngỏ ý muốn hoàn tất chuỗi trận đối đầu, Fury đã ngay lập tức đáp trả bằng sự tự tin cao độ.

Tay đấm người Anh khẳng định sẽ giải quyết Anthony Joshua trước khi quay lại hoàn tất mục tiêu với Usyk. Văn phong đầy khiêu khích của Fury với cụm từ "bữa thịt thỏ" cho thấy quyết tâm đòi lại vị thế của mình trong làng quyền Anh thế giới, hứa hẹn những cuộc đối đầu bùng nổ về mặt truyền thông lẫn chuyên môn.

Rory McIlroy trấn an người hâm mộ về chấn thương trước PGA Championship

Trong khi đó, tại làng golf, Rory McIlroy đã chính thức lên tiếng về tình trạng sức khỏe sau khi bị bắt gặp đi tập tễnh tại sân tập. Tay golf hàng đầu thế giới khẳng định đây chỉ là một sự cố nhỏ liên quan đến vết phồng rộp dưới móng ngón chân út ở chân phải.

Mặc dù vết thương gây ra những cơn nhói khó chịu do vị trí nhạy cảm, McIlroy tin tưởng rằng sự can thiệp của đội ngũ y tế sẽ giúp anh kịp bình phục 100% phong độ trước khi bước vào tranh tài tại PGA Championship. Sự lạc quan của McIlroy là tín hiệu tích cực cho người hâm mộ đang mong chờ màn trình diễn của anh tại giải Major sắp tới.