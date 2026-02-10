Novak Djokovic ôm đầu thán phục cú nhảy lịch sử bị cấm 50 năm của Ilia Malinin tại Olympic Chứng kiến màn trình diễn nghẹt thở với cú lộn ngược phi thực tế của Ilia Malinin tại Olympic 2026, huyền thoại tennis Novak Djokovic đã không giấu nổi sự kinh ngạc trên khán đài.

Trên mặt băng tại Olympic Mùa đông 2026 ở Milan, Ilia Malinin không chỉ mang về tấm huy chương vàng quý giá cho đội tuyển Mỹ mà còn tạo nên một trong những khoảnh khắc mang tính biểu tượng nhất lịch sử trượt băng nghệ thuật. Màn trình diễn đỉnh cao này đã khiến Novak Djokovic, một biểu tượng của sự bền bỉ và bản lĩnh thể thao, phải đứng bật dậy và ôm đầu thảng thốt vì không tin vào mắt mình.

Malinin (ảnh nhỏ) nhận lời tán dương, khâm phục từ vợ chồng Djokovic (ảnh lớn)

Cú lộn ngược bị cấm nửa thế kỷ và khoảnh khắc làm 'đứng hình' Olympic

Tối ngày 8/2, nội dung đồng đội trượt băng nghệ thuật bước vào giai đoạn quyết định khi tuyển Mỹ và Nhật Bản đang bám đuổi sát sao về điểm số. Trọng trách đè nặng lên vai Ilia Malinin, vận động viên 21 tuổi vốn được mệnh danh là "Quad God" (Thánh nhảy 4 vòng). Tuy nhiên, những gì Malinin thực hiện còn vượt xa kỳ vọng về một bài thi thông thường.

Bên cạnh chuỗi cú nhảy 4 vòng với tốc độ và kỹ thuật chuẩn xác, Malinin đã mạo hiểm thực hiện cú lộn ngược trên không (backflip) – một động tác từng bị cấm thi đấu chính thức trong gần 50 năm. Điều khiến cả khán đài bùng nổ là việc vận động viên này tiếp đất hoàn hảo chỉ bằng một lưỡi giày đơn duy nhất. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên kể từ năm 1976, một cú nhảy như vậy được thực hiện hợp lệ tại một kỳ Thế vận hội, sau khi Liên đoàn Trượt băng Quốc tế nới lỏng quy định từ năm 2024.

Sự thừa nhận từ huyền thoại Novak Djokovic

Trên khán đài Milano Ice Skating Arena, sự hiện diện của Novak Djokovic đã thu hút nhiều sự chú ý. Chủ nhân của 24 danh hiệu Grand Slam, người vốn đã quá quen thuộc với những áp lực khủng khiếp của thể thao đỉnh cao, đã phải thể hiện sự kinh ngạc tột độ. Hình ảnh tay vợt người Serbia đứng dậy, hai tay ôm đầu khi chứng kiến cú tiếp đất của Malinin đã nhanh chóng trở thành tâm điểm của truyền thông quốc tế.

Djokovic và vợ không tin vào những gì họ chứng kiến

Chia sẻ sau khoảnh khắc lịch sử, Malinin cho biết: "Tôi đã nhìn thấy Djokovic trên khán đài. Việc một huyền thoại như anh ấy phải ôm đầu vì kinh ngạc trước phần thi của tôi là một cảm xúc khó tả. Với tôi, khoảnh khắc này thực sự là 1000 năm có một". Dù cú lộn ngược không được tính điểm kỹ thuật quá cao và chủ yếu mang tính trình diễn, nhưng giá trị tinh thần và sức ảnh hưởng mà nó tạo ra đã khẳng định vị thế ngôi sao số một thế giới của Malinin.

Vượt qua giới hạn của 'Thánh nhảy 4 vòng'

Ilia Malinin, nhà vô địch thế giới các năm 2024 và 2025, hiện là vận động viên duy nhất trong lịch sử thực hiện thành công cú nhảy 4 vòng rưỡi trục (Quad Axel) trong các giải đấu quốc tế. Tại kỳ Olympic này, dù đối mặt với áp lực tâm lý cực lớn, anh vẫn chọn phương án mạo hiểm nhất để định đoạt số phận của tấm huy chương vàng.

Sự thảng thốt của một huyền thoại như Djokovic không chỉ là phản ứng trước một kỹ thuật khó, mà là sự thừa nhận dành cho một tài năng đang phá vỡ những rào cản vật lý thông thường. Malinin không chỉ trượt băng; anh đang tái định nghĩa lại những giới hạn mà con người có thể chạm tới trên mặt băng trơn trượt.