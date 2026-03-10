Novak Djokovic phản đối áp dụng thể thức 5 set cho tennis nữ tại Grand Slam Novak Djokovic cho rằng thể thức 5 set quá khắc nghiệt đối với các tay vợt nữ, đồng thời thị trường F1 dậy sóng với cuộc đối đầu giữa Christian Horner và Toto Wolff.

Novak Djokovic vừa bày tỏ quan điểm thẳng thắn về đề xuất thay đổi thể thức thi đấu tại các giải Grand Slam nữ. Theo tay vợt người Serbia, việc áp dụng thể thức 5 set là một thử thách quá lớn về mặt thể chất và tinh thần, đòi hỏi sự chuẩn bị hoàn toàn khác biệt so với tiêu chuẩn hiện tại.

Djokovic và sự khắc nghiệt của thể thức 5 set

Đề xuất này bắt nguồn từ Craig Tiley, cựu giám đốc điều hành Australian Open, với ý tưởng cho phép các tay vợt nữ thi đấu 5 set kể từ vòng tứ kết Grand Slam. Tuy nhiên, chủ nhân của 24 danh hiệu Grand Slam không mặn mà với thay đổi này do lo ngại về sự bào mòn thể lực.

Djokovic phản đối thể thức 5 set tại các nội dung của nữ

Djokovic phân tích rằng việc chuyển sang thể thức 5 set đòi hỏi một hệ thống chuẩn bị hoàn toàn khác. Ông dẫn chứng về trận chung kết lịch sử với Rafael Nadal tại Australian Open 2012 kéo dài gần 6 tiếng đồng hồ để minh chứng cho cường độ khủng khiếp mà các tay vợt phải đối mặt. "Cảm giác như khi bạn chuẩn bị cho một giải Grand Slam theo thể thức 5 set, bạn đang chuẩn bị cho một thứ hoàn toàn khác biệt về cả thể lực lẫn tinh thần," Djokovic chia sẻ.

Mối lương duyên bất ngờ giữa Medvedev và Learner Tien

Bên cạnh những tranh cãi về thể thức, giải Indian Wells cũng chứng kiến một sự kết hợp thú vị ở nội dung đánh đôi. Tài năng trẻ Learner Tien tiết lộ chính Daniil Medvedev đã chủ động mời anh sát cánh. Dù dừng bước ngay tại vòng 1 trước cặp Arthur Rinderknech và Valentin Vacherot, Tien thừa nhận đây là trải nghiệm quý giá khi được thi đấu cùng một trong những tay vợt hàng đầu thế giới.

Học trò Mayweather nhắm đến đại chiến với Pacquiao

Trong làng Boxing, võ sĩ triển vọng Curmel Moton đang bày tỏ khát khao được góp mặt trong sự kiện diễn ra vào ngày 19/9 tới. Đây là thời điểm dự kiến tổ chức trận đại chiến giữa Floyd Mayweather và Manny Pacquiao. Moton, hiện đang sở hữu thành tích 9 trận toàn thắng dưới sự quản lý của Mayweather, hy vọng sẽ có một suất thi đấu trong các trận phụ (undercard) của sự kiện tỷ đô này.

Cuộc chiến vương quyền tại F1: Horner đối đầu Wolff

Thị trường F1 đang nóng lên với cuộc đua sở hữu cổ phần đội Alpine. Hai nhân vật quyền lực nhất giới đua xe là Toto Wolff (Mercedes) và Christian Horner (cựu lãnh đội Red Bull) đang trực tiếp cạnh tranh để mua lại 24% cổ phần của đội đua này. Đáng chú ý, đây là động thái lớn đầu tiên của Horner sau khi rời Red Bull vào tháng 7/2025 do bê bối đời tư, hứa hẹn tái hiện cuộc đối đầu rực lửa giữa hai kình địch lâu năm trên một cương vị mới.