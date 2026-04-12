Novak Djokovic rơi khỏi top 3 thế giới: Lời cảnh báo từ Boris Becker trước thềm Roland Garros Cựu huấn luyện viên Boris Becker lo ngại việc thiếu thực chiến sẽ khiến Djokovic gặp khó tại Roland Garros, trong khi Lakers đón tin về Luka Doncic và Mercedes phản hồi George Russell.

Novak Djokovic đang đối mặt với một trong những giai đoạn thử thách nhất trong sự nghiệp khi chính thức rơi xuống vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng thế giới. Việc liên tục bỏ lỡ các giải đấu quan trọng như Miami Open và rút lui khỏi Monte Carlo Masters không chỉ ảnh hưởng đến điểm số mà còn làm dấy lên những lo ngại về phong độ thực tế của tay vợt sở hữu 24 danh hiệu Grand Slam.

Nỗi lo từ vị trí hạt giống tại Roland Garros

Cựu HLV Boris Becker đã đưa ra lời cảnh báo đanh thép rằng lịch thi đấu hạn chế có thể trở thành "con dao hai lưỡi" đối với Djokovic. Việc không còn duy trì vị thế trong top 3 đồng nghĩa với việc tay vợt người Serbia sẽ mất đi những lợi thế đáng kể khi bốc thăm chia bảng tại Roland Garros 2026.

Thầy cũ lo Djokovic sẽ bị loại sớm ở Roland Garros 2026

Theo phân tích của giới chuyên môn, việc giữ vị trí trong nhóm hạt giống hàng đầu là yếu tố then chốt để tránh phải chạm trán sớm với những đối thủ đang có phong độ cực cao như Carlos Alcaraz hay Jannik Sinner. Nếu tiếp tục tụt hạng, Djokovic có thể phải đối mặt với những "ngọn núi" này ngay từ các vòng đấu đầu tiên, làm giảm đáng kể khả năng bảo vệ tham vọng giành danh hiệu Grand Slam thứ 25.

Lakers và hy vọng mong manh về Luka Doncic

Tại đấu trường NBA, sự chú ý đang đổ dồn vào quá trình hồi phục của Luka Doncic trước thềm vòng play-offs. Huấn luyện viên JJ Redick xác nhận ngôi sao này đang nỗ lực điều trị chấn thương gân kheo cấp độ 2 tại Tây Ban Nha. Dù được dự báo phải nghỉ từ 4-6 tuần, tinh thần quyết tâm trở lại của Doncic đang mang lại tín hiệu tích cực cho toàn đội.

Dù khả năng cao Doncic sẽ vắng mặt trong vòng đối đầu đầu tiên, nhưng sự xuất hiện của anh từ vòng hai (nếu Lakers tiến sâu) sẽ là cú hích tinh thần cực lớn. Hiện tại, Lakers đang có tâm lý tốt sau chiến thắng áp đảo 101-73 trước Phoenix Suns, giúp họ nắm giữ lợi thế sân nhà quan trọng.

Mercedes bác bỏ nhận định của George Russell tại Suzuka

Trong làng đua xe Công thức 1 (F1), một sự bất đồng quan điểm đã xuất hiện tại nội bộ Mercedes sau chặng đua Suzuka. Tay đua George Russell khẳng định anh đã có cơ hội giành chiến thắng nếu xe an toàn không xuất hiện vào thời điểm bất lợi. Tuy nhiên, các nguồn tin nội bộ từ đội đua Đức đã nhanh chóng phủ nhận nhận định này.

Thực tế diễn biến cho thấy Kimi Antonelli đã tận dụng tối đa cơ hội từ lần pit stop "miễn phí" sau tai nạn của Oliver Bearman để duy trì vị thế dẫn đầu. Mercedes tin rằng chiến thắng của tay đua người Ý là kết quả của chiến thuật hợp lý và khả năng tận dụng thời cơ, thay vì chỉ đơn thuần là do sự thiếu may mắn của Russell.

Jannik Sinner và triết lý tại cuộc đua số 1 thế giới

Khép lại bản tin là những chia sẻ đầy điềm tĩnh của Jannik Sinner về cuộc đua giành ngôi vị số 1 thế giới với Carlos Alcaraz. Dù cơ hội đòi lại vị trí dẫn đầu đang mở rộng tại Monte Carlo, tay vợt người Ý khẳng định anh không đặt nặng áp lực về điểm số hay thứ hạng.

Chiến thuật của Sinner hiện tại là tập trung hoàn toàn vào việc thích nghi và cải thiện kỹ năng trên mặt sân đất nện. Anh nhấn mạnh rằng việc duy trì phong độ và sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cảm giác bóng quan trọng hơn việc chạy đua theo một lịch thi đấu dày đặc chỉ để tích lũy điểm số.