Novak Djokovic rơi khỏi Top 5 thế giới, 'truyền nhân Nadal' Rafael Jodar bứt phá tại Roland Garros Thất bại tại vòng 3 Roland Garros 2026 khiến Novak Djokovic tụt xuống vị trí thứ 7. Ngược lại, Rafael Jodar và thế hệ trẻ ATP bùng nổ, làm thay đổi trật tự bảng xếp hạng tennis thế giới ngày 1/6.

Sự thống trị của Novak Djokovic tại đỉnh cao quần vợt thế giới đang lung lay dữ dội sau tuần thi đấu đầu tiên tại Roland Garros 2026. Trong khi các cựu vương sa sút, một làn sóng tài năng trẻ, dẫn đầu bởi Rafael Jodar, đang thực hiện cuộc hoán ngôi ngoạn mục trên bảng xếp hạng trực tiếp (Live Ranking).

Djokovic và cú trượt dài khỏi nhóm hạt giống hàng đầu

Cú sốc lớn nhất tại Paris tính đến ngày 1/6 chính là việc Novak Djokovic dừng bước sớm ở vòng 3. Kết quả này không chỉ khiến tay vợt người Serbia trở thành cựu á quân mà còn khiến anh bị trừ tới 700 điểm. Trên bảng xếp hạng trực tiếp, Djokovic đã tụt 3 bậc, rơi xuống vị trí thứ 7 thế giới.

Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, chủ nhân của 24 danh hiệu Grand Slam văng khỏi Top 5 ATP. Ở tuổi 39, khoảng cách về điểm số giữa anh và nhóm bám đuổi như Daniil Medvedev hay Taylor Fritz hiện đã bị thu hẹp đáng kể. Ngược lại, Jannik Sinner vẫn vững vàng ở ngôi vương với 13.500 điểm, bỏ xa Carlos Alcaraz ở vị trí thứ hai.

Jodar (bên trái) thăng tiến thứ hạng tốt nhất sự nghiệp, Djokovic (bên phải) tụt xuống 7 thế giới

Hiện tượng Rafael Jodar và sự trỗi dậy của thế hệ Gen Z

Trong khi các tượng đài gặp khó, Rafael Jodar đang trở thành tâm điểm của giới mộ điệu. Tay vợt 19 tuổi người Tây Ban Nha, người được kỳ vọng là "truyền nhân của Rafael Nadal", đã lập kỳ tích khi lọt vào tứ kết một kỳ Grand Slam ngay trong những lần tham dự đầu tiên. Chiến tích này giúp Jodar nhảy vọt 6 bậc, vươn lên hạng 23 thế giới – thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp non trẻ của anh.

Làn sóng bứt phá của các tay vợt trẻ không chỉ dừng lại ở Jodar. Jakub Mensik (20 tuổi) tăng 6 bậc lên hạng 21, trong khi Joao Fonseca (19 tuổi) cũng áp sát Top 20 khi vươn lên vị trí thứ 25. Sự thăng tiến đồng loạt của các tài năng dưới 21 tuổi đang tạo ra một diện mạo mới đầy năng động cho ATP Tour.

Biến động mạnh tại bảng xếp hạng WTA

Ở nội dung đơn nữ, đương kim vô địch Roland Garros 2025 – Coco Gauff – là người chịu tổn thất nặng nề nhất. Việc bị loại sớm tại vòng 3 khiến ngôi sao người Mỹ mất 1.870 điểm và tụt từ hạng 4 xuống hạng 6 thế giới. Tận dụng sai lầm này, Jessica Pegula và Amanda Anisimova đã tiến lên để chiếm lĩnh vị trí trong Top 5.

Bảng xếp hạng tennis đơn Nam - ATP (Cập nhật 1/6)

TT Tay vợt Tuổi Biến động Điểm 1 Jannik Sinner (Ý) 24 0 13.500 2 Carlos Alcaraz (Tây Ban Nha) 23 0 9.960 3 Alexander Zverev (Đức) 29 0 5.705 4 Felix Auger-Aliassime (Canada) 25 +2 4.240 5 Ben Shelton (Mỹ) 23 0 3.920 6 Alex de Minaur (Úc) 27 +1 3.905 7 Novak Djokovic (Serbia) 39 -3 3.760 8 Daniil Medvedev (Nga) 30 0 3.760 9 Taylor Fritz (Mỹ) 28 0 3.720 10 Alexander Bublik (Kazakhstan) 28 0 2.930

Bảng xếp hạng tennis đơn Nữ - WTA (Cập nhật 1/6)

TT Tay vợt Tuổi Biến động Điểm 1 Aryna Sabalenka (Belarus) 28 0 8.900 2 Elena Rybakina (Kazakhstan) 26 0 8.143 3 Iga Swiatek (Ba Lan) 25 0 6.733 4 Jessica Pegula (Mỹ) 32 +1 6.056 5 Amanda Anisimova (Mỹ) 24 +1 5.848 6 Coco Gauff (Mỹ) 22 -2 4.879 7 Elina Svitolina (Ukraine) 31 0 4.315 8 Mirra Andreeva (Nga) 19 0 4.181 9 Victoria Mboko (Canada) 19 0 3.670 10 Karolina Muchova (CH Séc) 29 0 3.438

Cuộc đua thứ hạng tại Paris vẫn chưa dừng lại. Với việc Roland Garros 2026 bước vào giai đoạn quyết định, những biến động lớn hơn trên bảng xếp hạng ATP và WTA chính thức dự kiến sẽ còn tiếp diễn trong những ngày tới.