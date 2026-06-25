Novak Djokovic rút lui khỏi giải khởi động Wimbledon 2026: Dấu hỏi về thể lực ở tuổi 39 Việc rút lui đột ngột khỏi giải Giorgio Armani Tennis Classic mà không rõ lý do khiến lộ trình chinh phục Grand Slam thứ 25 của Novak Djokovic trở nên gập ghềnh hơn bao giờ hết.

Chỉ ít ngày trước khi Wimbledon 2026 chính thức khởi tranh, Novak Djokovic đã tạo ra một cơn địa chấn nhỏ trong giới quần vợt khi quyết định rút lui khỏi giải đấu biểu diễn Giorgio Armani Tennis Classic tại London. Đáng chú ý, tay vợt sở hữu 24 danh hiệu Grand Slam không đưa ra bất kỳ lời giải thích chính thức nào, để lại một dấu hỏi lớn về tình trạng thể lực và sự chuẩn bị của anh cho giải đấu quan trọng nhất trên mặt sân cỏ.

Sự chuẩn bị khác thường và nỗi lo thể trạng

Theo lịch trình ban đầu, Djokovic dự kiến sẽ có màn so tài với Karen Khachanov nhằm làm nóng máy và thích nghi với cảm giác bóng trên mặt sân cỏ. Tuy nhiên, sự rút lui vào phút chót đã khiến kế hoạch này đổ bể. Đây là một động thái hiếm thấy đối với một tay vợt vốn cực kỳ kỷ luật trong việc xây dựng điểm rơi phong độ như Nole.

Kể từ sau thất bại đầy bất ngờ trước tài năng trẻ người Brazil Joao Fonseca tại vòng 3 Roland Garros, Djokovic vẫn chưa tham gia bất kỳ trận đấu chính thức nào. Việc bước vào một giải Grand Slam khắc nghiệt như Wimbledon mà không có trận đấu làm nóng nào trên mặt sân cỏ là một canh bạc thực sự, ngay cả với một huyền thoại đã quá dày dạn kinh nghiệm như anh.

Thể trạng ở tuổi tứ tuần là rào cản lớn nhất đến hành trình chinh phục Grand Slam thứ 25 của Djokovic.

Áp lực từ thế hệ kế cận

Trong khi Djokovic chọn cách ẩn mình, các đối thủ trực tiếp của anh đang cho thấy sự sẵn sàng cao độ. Jannik Sinner, tay vợt số 1 thế giới hiện tại, đã khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu bằng chiến thắng thuyết phục trước Cameron Norrie ngay tại London. Phong độ ổn định và sức trẻ của Sinner đang biến tay vợt người Ý trở thành rào cản lớn nhất đối với bất kỳ ai muốn chạm tay vào chiếc cúp vô địch tại All England Club.

Phân tích về cục diện hiện tại, chuyên gia John McEnroe của ESPN nhận định: "Không còn nghi ngờ gì nữa, Jannik Sinner là ứng viên sáng giá nhất. Cậu ấy đang ở đẳng cấp rất cao và rõ ràng là người được đánh giá cao nhất cho chức vô địch."

Kinh nghiệm liệu có khỏa lấp được khoảng trống thể lực?

Dù Sinner được đánh giá cao hơn về phong độ tức thời, giới chuyên môn vẫn không thể gạch tên Novak Djokovic khỏi danh sách ứng viên. Khả năng điều tiết trận đấu và bản lĩnh trong những thời khắc sinh tử tại Wimbledon là thứ vũ khí mà không tay vợt trẻ nào có thể sánh kịp. McEnroe cũng nhấn mạnh rằng dù kết quả tại Roland Garros không như ý, Djokovic vẫn duy trì được đẳng cấp và khả năng cạnh tranh đáng nể ở những sân chơi lớn.

Tuy nhiên, ở tuổi 39, mỗi quyết định rút lui đều mang theo những tín hiệu về sự quá tải của cơ thể. Hành trình chinh phục danh hiệu Grand Slam thứ 25 để độc chiếm ngôi vị vĩ đại nhất lịch sử của Djokovic đang trở nên thách thức hơn bao giờ hết khi bài toán thể lực chưa có lời giải đáp thỏa đáng.