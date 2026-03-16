Novak Djokovic rút lui khỏi Miami Open 2026 vì chấn thương vai, nguy cơ rời top 3 ATP Ngôi sao người Serbia lỡ hẹn Miami Masters sau chấn thương vai tại Indian Wells. Việc mất 650 điểm á quân khiến Djokovic đối mặt kịch bản văng khỏi top 3 ATP.

Novak Djokovic đã chính thức xác nhận việc rút lui khỏi Miami Open 2026 do gặp phải vấn đề ở vai phải. Quyết định này không chỉ khiến giải đấu tại Hard Rock Stadium mất đi một trong những biểu tượng lớn nhất mà còn trực tiếp đẩy tay vợt 38 tuổi vào cuộc khủng hoảng thứ hạng trên bảng xếp hạng ATP toàn cầu.

Djokovic rút lui đáng tiếc tại Miami Masters, nơi anh từng 6 lần giành chức vô địch

Chấn thương vai chặn đứng hành trình tại Sunshine Double

Thông báo được ban tổ chức Miami Open đưa ra vào ngày 15/3, xác nhận Djokovic sẽ không thể góp mặt tại giải đấu mà anh từng có tới 6 lần lên ngôi vô địch. Đây được xem là một cú sốc đối với cộng đồng quần vợt, bởi Miami Masters luôn là địa điểm ghi dấu những thành công rực rỡ nhất trong sự nghiệp của tay vợt người Serbia.

Nguyên nhân chính dẫn đến sự vắng mặt này là chấn thương vai phải phát sinh sau chiến dịch tại Indian Wells Masters 2026. Tại giải đấu đó, Djokovic đã dừng bước ở vòng 4 nội dung đơn nam và vòng 2 nội dung đôi nam khi đứng cặp cùng Stefanos Tsitsipas. Dù không đưa ra thông tin chi tiết về mức độ nghiêm trọng, việc rút lui cho thấy Djokovic đang ưu tiên quá trình hồi phục để chuẩn bị cho mùa giải đất nện quan trọng phía trước.

Kịch bản rời top 3 ATP hiện hữu

Việc không tham dự Miami Open 2026 mang lại hệ quả nặng nề cho Djokovic trên bảng xếp hạng. Do đang là đương kim Á quân (thất bại trước Jakub Mensik trong trận chung kết năm 2025), anh sẽ bị trừ toàn bộ 650 điểm tích lũy từ mùa trước.

Hơn nữa, sự trỗi dậy của các đối thủ bám đuổi như Alexander Zverev, Lorenzo Musetti và Alex de Minaur đang tạo ra áp lực cực lớn. Chỉ cần các tay vợt này tiến sâu tại giải, Djokovic gần như chắc chắn sẽ tụt khỏi vị trí thứ 3 thế giới. Đây là một bước lùi đáng tiếc đối với chủ nhân của 24 danh hiệu Grand Slam, đặc biệt khi anh đang có khởi đầu mùa giải 2026 tương đối ổn định với 7 chiến thắng và vị trí chung kết tại Australian Open.

Làn sóng rút lui làm rung chuyển Miami Open 2026

Sự vắng mặt của Djokovic không phải là mất mát duy nhất của giải đấu năm nay. Danh sách các tay vợt phải bỏ cuộc vì lý do sức khỏe đang nối dài, gây ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng chuyên môn của chặng thứ hai trong chuỗi "Sunshine Double".

Holger Rune: Tiếp tục vắng mặt do chấn thương gân Achilles chưa hồi phục.

Tallon Griekspoor: Chưa thể trở lại sau vấn đề gân kheo tại Dubai.

Lorenzo Sonego: Rút lui do chấn thương cổ tay kéo dài.

Jaume Munar và Shang Juncheng: Đồng loạt xác nhận không thể thi đấu vì lý do thể lực.

Mặc dù thiếu vắng nhiều ngôi sao, Miami Open 2026 vẫn hứa hẹn những diễn biến kịch tính với sự góp mặt của dàn hào thủ trẻ. Đương kim vô địch Jakub Mensik sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ danh hiệu trước sự thách thức từ Carlos Alcaraz, Jannik Sinner và Alexander Zverev.

Thông tin tổng quan về Miami Open 2026

Hạng mục Chi tiết Thời gian 19/3 - 30/3/2026 Địa điểm Hard Rock Stadium, Miami (Mỹ) Tính chất ATP Masters 1000 Tiền thưởng vô địch 1.151.380 USD Điểm thưởng vô địch 1000 điểm ATP Kỷ lục vô địch Novak Djokovic & Andre Agassi (6 lần)

Với việc Djokovic không thể thi đấu, kỷ lục 40 danh hiệu Masters 1000 của anh sẽ tạm thời dừng lại. Người hâm mộ hiện đang đổ dồn sự chú ý vào lễ bốc thăm diễn ra vào ngày 17/3 để xác định những cặp đấu tâm điểm mới tại giải đấu năm nay.