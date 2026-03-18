Novak Djokovic rút lui khỏi Miami Open: Huyền thoại lo ngại về nhịp thi đấu Việc Novak Djokovic vắng mặt tại Miami Open do chấn thương vai làm dấy lên những phân tích về chiến thuật chọn giải đấu. Emma Raducanu và Lewis Hamilton cũng có những động thái mới.

Novak Djokovic vừa chính thức xác nhận rút lui khỏi Miami Open, giải đấu mà tay vợt người Serbia từng là Á quân năm ngoái, do gặp vấn đề với chấn thương vai. Quyết định này không chỉ khiến người hâm mộ hụt hẫng mà còn đặt ra những câu hỏi về chiến lược quản lý thể lực và duy trì phong độ của tay vợt số một thế giới trong giai đoạn quan trọng của mùa giải.

Nỗi lo về nhịp thi đấu của Novak Djokovic

Huyền thoại Martina Navratilova, chủ nhân của 18 danh hiệu Grand Slam đơn, đã bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về lịch thi đấu hạn chế của Djokovic. Chia sẻ trên Sky Sports, bà nhấn mạnh rằng dù đẳng cấp của Djokovic là không thể bàn cãi, việc thiếu hụt các trận đấu thực chiến ngoài hệ thống Grand Slam có thể khiến anh mất đi nhịp độ cần thiết.

Navratilova cho rằng Djokovic đang thi đấu quá ít ngoài các giải Grand Slam

Theo Navratilova, điều kiện thi đấu tại Miami với bóng nặng và thời tiết khắc nghiệt là thử thách lớn đối với một vận động viên đang gặp chấn thương vai. Bà lưu ý: "Bạn vẫn cần thi đấu để giữ nhịp. Dù Djokovic hiểu rõ cơ thể mình hơn ai hết, nhưng việc ra sân quá ít trước các giải đấu lớn là một canh bạc về mặt cảm giác bóng".

Emma Raducanu và bước chuyển mình sang sân đất nện

Trong khi đó, Emma Raducanu đang chuẩn bị cho sự trở lại tại giải Upper Austria Ladies Linz diễn ra từ ngày 6 đến 12/4. Đây được xem là bước chạy đà quan trọng cho mùa giải đất nện 2026 của tay vợt người Anh sau khi cô lỡ hẹn với Miami Open.

Đáng chú ý, giải đấu thuộc hệ thống WTA 500 này đã có sự thay đổi mang tính lịch sử khi chuyển từ mặt sân cứng trong nhà sang sân đất nện trong nhà. Tại đây, Raducanu sẽ cùng tài năng trẻ Alex Eala (Philippines) thử sức trên mặt sân mới, đánh dấu kỳ tổ chức thứ 35 của giải đấu lâu đời này.

Biến động ở hạng nặng Boxing và lời cảnh báo từ Lewis Hamilton

Ở một diễn biến khác, đội ngũ của Oleksandr Usyk đang tích cực đàm phán để bảo vệ các đai vô địch WBC, IBF và WBA. Tay vợt người Ukraine đang đối mặt với áp lực từ Murat Gassiev về việc tước đai WBA, trong bối cảnh anh sắp có trận đấu giao thoa với huyền thoại kickboxing Rico Verhoeven vào tháng 5.

WBC cho biết họ có thể chấp nhận đưa đai vô địch ra bảo vệ nếu xét thấy đẳng cấp của đối thủ tương xứng, tuy nhiên các tổ chức quyền anh thế giới vẫn đang giữ thái độ thận trọng trước tính chất của trận đấu này.

Tại đấu trường F1, Lewis Hamilton dù vừa giành bục podium đầu tiên cùng Ferrari tại GP Trung Quốc nhưng đã đưa ra những nhận định thực tế. Cựu vô địch thế giới cảnh báo đội đua Italia rằng khoảng cách với Mercedes vẫn còn rất lớn. "Khi Mercedes đạt phong độ như hiện tại, họ không hề dễ bị đánh bại. Chúng tôi biết mình còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn thực sự cạnh tranh ngôi vương", Hamilton khẳng định.