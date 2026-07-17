Novak Djokovic tái xuất sau Wimbledon 2026: Đi tìm nụ cười tại quê hương Balkan Rời London sau thất bại trước Jannik Sinner, Novak Djokovic xuất hiện rạng rỡ trong trận đấu biểu diễn tại Bosnia & Herzegovina, đánh dấu bước chạy đà cho mục tiêu Grand Slam thứ 25.

Thất bại trước Jannik Sinner tại bán kết Wimbledon 2026 có thể là một nốt trầm trong sự nghiệp vĩ đại của Novak Djokovic, nhưng nó không thể dập tắt được sức hút và tầm ảnh hưởng của tay vợt sở hữu 24 danh hiệu Grand Slam. Chỉ ít ngày sau khi rời All England Club, Nole đã tái xuất đầy rạng rỡ tại Medjugorje, Bosnia & Herzegovina, trong một sự kiện mang đậm tính biểu tượng của quần vợt khu vực Balkan.

Khoảnh khắc thư giãn của nhà huyền thoại

Sự kiện được tổ chức nhằm chúc mừng lễ khánh thành Trung tâm Quần vợt Ivan Dodig, một công trình tâm huyết của cựu tay vợt số 29 thế giới. Tại đây, Djokovic không chỉ là khách mời danh dự mà còn trực tiếp ra sân trong trận đấu biểu diễn đầy kịch tính. Anh đánh cặp cùng Mate Pavic – cựu số 1 thế giới nội dung đôi – để đối đầu với bộ đôi chủ nhà Ivan Dodig và Marin Cilic (nhà vô địch US Open 2014).

Bầu không khí tại Medjugorje trở nên bùng nổ khi những ngôi sao hàng đầu cùng tề tựu. Đáng chú ý, sự xuất hiện của huyền thoại Boris Becker trên khán đài càng làm tăng thêm sức nặng cho sự kiện. Dù chỉ là một trận giao hữu, nhưng những pha xử lý đẳng cấp và tinh thần thể thao cao thượng của các vận động viên đã mang đến một bữa tiệc quần vợt thực thụ cho người hâm mộ địa phương.

Từ trái sang phải: Mate Pavic, Boris Becker, Novak Djokovic và Ivan Dodig.

Di sản của Ivan Dodig và tinh thần Balkan

Việc Djokovic có mặt tại sự kiện này một lần nữa khẳng định mối quan hệ gắn bó khăng khít của anh với cộng đồng quần vợt Balkan. Trong suốt sự nghiệp, Nole luôn duy trì tình bạn thân thiết với các ngôi sao Croatia như Marin Cilic hay người thầy cũ Goran Ivanisevic.

Đối với Ivan Dodig, việc khánh thành trung tâm quần vợt mang tên mình là một cột mốc quan trọng sau sự nghiệp lẫy lừng với 7 danh hiệu Grand Slam nội dung đôi. Đây được xem là nỗ lực nhằm ươm mầm các tài năng trẻ cho khu vực, nơi vốn luôn sản sinh ra những tay vợt có ý chí chiến đấu kiên cường.

Nhìn lại Wimbledon và tham vọng Grand Slam thứ 25

Sự xuất hiện rạng rỡ này cũng giúp xua đi những hoài nghi về phong độ của Djokovic sau trận thua trước Jannik Sinner. Tại Wimbledon 2026, Djokovic đã thể hiện một hành trình ấn tượng khi lần lượt vượt qua Wu Yibing, Stefanos Tsitsipas, Arthur Rinderknech, Roman Safiullin và Felix Auger-Aliassime. Tuy nhiên, trước một Sinner đang ở đỉnh cao phong độ, tay vợt người Serbia đã phải dừng bước ở bán kết năm thứ hai liên tiếp trên mặt sân cỏ.

Sau khoảng thời gian thư giãn tại Bosnia & Herzegovina, Novak Djokovic sẽ chính thức bước vào giai đoạn chuẩn bị quan trọng cho mùa sân cứng Bắc Mỹ. Mục tiêu tối thượng của anh không gì khác ngoài chức vô địch US Open lần thứ 5 tại New York. Đó không chỉ là danh hiệu, mà còn là nỗ lực để chạm tới cột mốc lịch sử: danh hiệu Grand Slam thứ 25 trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp.