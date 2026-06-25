Novak Djokovic và Jannik Sinner chọn Hurlingham làm bệ phóng cho Wimbledon 2026 Thay vì cày ải tại các giải ATP chính thức, Novak Djokovic và Jannik Sinner quyết định hội ngộ tại Giorgio Armani Tennis Classic để tìm lại cảm giác sân cỏ tốt nhất trước mục tiêu Grand Slam thứ 3 trong năm.

Trong thế giới quần vợt hiện đại, việc quản lý khối lượng thi đấu và lựa chọn thời điểm rơi phong độ là một nghệ thuật. Trước thềm Wimbledon 2026, hai ngôi sao sáng nhất của làng banh nỉ là Novak Djokovic và Jannik Sinner đã đưa ra một quyết định chiến lược: bỏ qua mọi giải đấu ATP chính thức trên mặt sân cỏ để dồn toàn lực cho màn tổng duyệt tại Giorgio Armani Tennis Classic.

Chiến lược "tĩnh lặng" trước cơn bão sân cỏ

Sự kiện biểu diễn danh giá diễn ra tại Câu lạc bộ Hurlingham (London) từ lâu đã trở thành điểm đến ưa thích của các tay vợt hàng đầu. Đây không chỉ là một giải đấu giao hữu; đó là nơi các nhà vô địch tìm kiếm sự thích nghi tinh tế với mặt sân cỏ truyền thống mà không phải chịu áp lực điểm số hay mật độ thi đấu dày đặc của hệ thống ATP Tour.

Đối với Novak Djokovic, lộ trình này đã trở thành một công thức thành công quen thuộc. Trong kỷ nguyên thống trị của mình, tay vợt người Serbia thường xuyên bỏ qua các giải khởi động như Queen's Club hay Halle Open. Thay vào đó, anh chọn cách tập luyện kín và chỉ xuất hiện tại Hurlingham để tinh chỉnh những cú giao bóng và khả năng di chuyển trên mặt sân trơn trượt trước khi bước vào All England Club.

Sự thay đổi đầy toan tính của Jannik Sinner

Trái ngược với thói quen của Nole, quyết định của Jannik Sinner lại gây ra sự chú ý lớn. Tay vợt số 1 thế giới từng có hai năm liên tiếp tham dự Halle Open để làm nóng máy. Dù từng thất bại trước Alexander Bublik tại Đức mùa trước, Sinner vẫn chứng minh được bản lĩnh khi sau đó lên ngôi vô địch Wimbledon. Việc thay đổi lộ trình trong năm 2026 cho thấy tay vợt người Ý đang ưu tiên việc bảo vệ nền tảng thể lực và sự hưng phấn tâm lý hơn là tích lũy điểm số tại các giải nhỏ.

Djokovic và Sinner sẽ dự giải đấu biểu diễn để chuẩn bị cho Wimbledon năm nay.

Đại diện Ban tổ chức Giorgio Armani Tennis Classic chia sẻ: "Chúng tôi rất vui mừng khi chào đón những tay vợt xuất sắc nhất thế giới đến Hurlingham. Sự trở lại của Novak Djokovic cùng lần đầu tiên góp mặt của Jannik Sinner hứa hẹn mang đến một tuần thi đấu đỉnh cao cho người hâm mộ."

Quy tụ dàn sao tinh hoa của ATP Tour

Sức hút của Hurlingham năm nay không chỉ dừng lại ở hai cái tên dẫn đầu. Giải đấu còn ghi nhận sự góp mặt của Ben Shelton – tay vợt đang xếp hạng 5 thế giới với lối chơi bùng nổ, cùng Flavio Cobolli, người vừa gây tiếng vang với danh hiệu Á quân Roland Garros. Danh sách tham dự còn kéo dài với những tên tuổi bảo chứng cho chất lượng chuyên môn như Casper Ruud, Tommy Paul, Karen Khachanov và Cameron Norrie.

Mặc dù không mang tính cạnh tranh chính thức, nhưng với sự hiện diện của nhóm tinh hoa ATP, Giorgio Armani Tennis Classic thực tế là một môi trường mô phỏng hoàn hảo cho những vòng đấu cuối cùng tại Wimbledon. Đây là cơ hội cuối cùng để các ngôi sao hoàn thiện cảm giác bóng, kiểm tra độ ổn định của những cú volley và sẵn sàng cho mục tiêu chinh phục chiếc cúp vàng danh giá tại London.