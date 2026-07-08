Novak Djokovic vào bán kết Wimbledon 2026: Bản lĩnh thép trước máy giao bóng Auger-Aliassime Novak Djokovic tiến gần hơn tới Grand Slam thứ 25 sau chiến thắng kịch tính trước Felix Auger-Aliassime tại tứ kết Wimbledon 2026, khẳng định đẳng cấp ở những thời điểm quyết định nhất.

Trên mặt cỏ xanh mướt của sân Trung tâm, Novak Djokovic một lần nữa chứng minh tại sao anh là thực thể vĩ đại nhất mà quần vợt từng sản sinh. Đối đầu với một Felix Auger-Aliassime đang ở độ chín của sự nghiệp và sở hữu những cú giao bóng như nã đại bác, tay vợt người Serbia đã phải trải qua những giây phút nghẹt thở trước khi giành vé vào bán kết Wimbledon 2026.

Set 1: Màn marathon thể lực và loạt Tie-break điên rồ

Trận đấu bắt đầu với một kịch bản tiên liệu trước: Auger-Aliassime dùng sức trẻ và những cú giao bóng sấm sét để gây áp lực, trong khi Djokovic đóng vai "bức tường thành" kiên cố. Trong suốt 12 game đấu đầu tiên của set 1, không một tay vợt nào khuất phục được đối phương ở game cầm giao bóng. Djokovic dù có 2 cơ hội giành set-point ở game thứ 10 nhưng đã bỏ lỡ đáng tiếc.

Sự kịch tính được đẩy lên đỉnh điểm trong loạt tie-break kéo dài tới 22 điểm. Auger-Aliassime liên tục tung ra những cú ace uy lực, nhưng bản lĩnh của người đang giữ kỷ lục Grand Slam đã lên tiếng đúng lúc. Djokovic giành chiến thắng sát sao 12-10 trong loạt đấu súng, khép lại set 1 sau hơn một giờ đồng hồ tra tấn thể lực.

Novak Djokovic liên tục phải gặp đối thủ có cú giao "khủng" ở Wimbledon năm nay.

Set 2: Sự trỗi dậy của Felix Auger-Aliassime

Bước sang set 2, tay vợt người Canada không hề nao núng sau thất bại sít sao. Auger-Aliassime duy trì hiệu suất giao bóng cực cao với những "game trắng" ấn tượng. Bước ngoặt đến ở game thứ 8 khi Djokovic bất ngờ mắc lỗi kép tai hại, trao cơ hội break-point hiếm hoi cho đối thủ. Không bỏ lỡ thời cơ, FAA bẻ giao bóng thành công và nhanh chóng kết thúc set đấu với tỉ số 6-3, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Phân tích chiến thuật cho thấy, trong set đấu này, Auger-Aliassime đã chủ động đẩy tốc độ bóng lên rất cao, khiến Djokovic không có nhiều thời gian để điều chỉnh bộ chân. Tỉ lệ ăn điểm giao bóng một của tay vợt Canada đạt mức ấn tượng, gây ra vô vàn khó khăn cho khả năng trả giao bóng của Nole.

Bản lĩnh nhà vua và tấm vé vào bán kết

Dù để đối thủ gỡ hòa, nhưng kinh nghiệm dày dạn đã giúp Djokovic làm chủ tình hình trong những set đấu tiếp theo. Sự bền bỉ trong các loạt bóng bền (rally) và khả năng đọc tình huống xuất sắc đã giúp hạt giống số 3 hóa giải hoàn toàn lối chơi thiên về sức mạnh của đối thủ. Chiến thắng chung cuộc phản ánh đúng cục diện trận đấu: Auger-Aliassime có sức trẻ, nhưng Djokovic có chìa khóa để mở mọi ổ khóa khó nhất trên mặt sân cỏ.

Thống kê phong độ của Novak Djokovic

Thời gian Giải đấu Đối thủ Tỉ số 05/07/2026 Wimbledon Roman Safiullin 3-1 03/07/2026 Wimbledon Arthur Rinderknech 3-1 02/07/2026 Wimbledon Stefanos Tsitsipas 3-0 30/06/2026 Wimbledon Wu Yibing 3-1

Với chiến thắng này, Novak Djokovic chính thức ghi tên mình vào vòng bán kết Wimbledon 2026. Đối thủ tiếp theo của anh sẽ là người thắng trong cặp đấu giữa Alexander Zverev và Jiri Lehecka. Hành trình chinh phục danh hiệu Grand Slam thứ 25 của huyền thoại người Serbia đang trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.