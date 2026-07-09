Novak Djokovic vào bán kết Wimbledon 2026 sau trận marathon 5 giờ lịch sử Đánh bại Felix Auger-Aliassime sau 5 set đấu kịch tính, Novak Djokovic trở thành tay vợt lớn tuổi thứ hai trong lịch sử lọt vào bán kết Wimbledon, tiếp tục hành trình chinh phục Grand Slam thứ 25.

Novak Djokovic vừa viết tiếp một chương hào hùng trong sự nghiệp vĩ đại của mình tại Wimbledon 2026. Trong trận tứ kết kéo dài tới 5 giờ 15 phút – trận đấu dài nhất mà tay vợt người Serbia từng trải qua trên mặt sân cỏ London (ngoại trừ trận chung kết lịch sử với Roger Federer năm 2019) – Nole đã khuất phục sức trẻ của Felix Auger-Aliassime để ghi tên mình vào vòng 4 tay vợt mạnh nhất.

Cuộc khổ chiến của bản lĩnh và sức bền

Trận đấu không chỉ là cuộc đọ sức về chuyên môn mà còn là bài kiểm tra khắc nghiệt về giới hạn chịu đựng của một vận động viên đã bước sang tuổi 39. Ngay từ set đầu tiên, Djokovic đã khiến người hâm mộ lo lắng khi phải nhờ đến sự chăm sóc của các nhân viên y tế vì vấn đề ở bắp chân. Tuy nhiên, sự lì lợm vốn đã trở thành thương hiệu của chủ nhân 24 danh hiệu Grand Slam đã giúp anh đứng vững trước những đợt giao bóng sấm sét từ đối thủ người Canada.

Djokovic ăn mừng ngạo nghễ sau chiến thắng trước Auger-Aliassime.

Trận đấu diễn ra với sự cân bằng đến khó tin. Trong tổng số 374 điểm được ghi, khoảng cách giữa hai tay vợt chỉ vỏn vẹn là 4 điểm. Felix Auger-Aliassime đã chơi một trong những trận đấu hay nhất sự nghiệp khi liên tục đẩy Djokovic vào thế bám đuổi bằng lối chơi tấn công rực lửa. Dẫu vậy, ở những thời điểm quyết định của set 5, kinh nghiệm dày dạn đã giúp Nole giữ được cái đầu lạnh để dứt điểm trận đấu.

Những con số thống kê ấn tượng

Chiến thắng này không chỉ đưa Djokovic vào bán kết mà còn giúp anh thiết lập những cột mốc lịch sử mới tại All England Club. Dưới đây là những thông số đáng chú ý từ cuộc đối đầu này:

Thông số Chi tiết Tổng thời gian thi đấu 5 giờ 15 phút Tổng số điểm thi đấu 374 điểm Kỷ lục độ tuổi Tay vợt lớn tuổi thứ 2 vào bán kết Wimbledon (Kỷ nguyên Mở)

Chia sẻ sau trận đấu, Djokovic không giấu nổi sự tự hào: "Được góp mặt trong một trận đấu kéo dài hơn 5 giờ là điều thật đặc biệt. Đây chắc chắn là một trong những trận hay nhất tôi từng chơi tại Wimbledon. Ở tuổi này, việc vẫn có thể cạnh tranh và đánh bại những đối thủ trẻ hơn mình tới 15 tuổi là điều rất đặc biệt."

Thử thách cực đại mang tên Jannik Sinner

Vượt qua Auger-Aliassime, thử thách tiếp theo của Djokovic sẽ là đương kim vô địch Jannik Sinner. Tay vợt người Ý đang thể hiện phong độ hủy diệt sau chiến thắng thuyết phục trước Jan-Lennard Struff để tiến vào bán kết. Đây sẽ là màn tái hiện trận bán kết năm ngoái, nơi Sinner đã giành chiến thắng để sau đó đăng quang ngôi vương.

Djokovic sẽ phải gặp Sinner ở bán kết Grand Slam sân cỏ năm nay - một thử thách thực sự lớn.

Cuộc đối đầu giữa kinh nghiệm của huyền thoại Djokovic và sức trẻ của đương kim vô địch Sinner hứa hẹn sẽ là trận chung kết sớm của giải đấu. Với Djokovic, mỗi trận thắng lúc này không chỉ là một tấm vé đi tiếp, mà còn là lời khẳng định đanh thép về vị thế của anh trong ngôi đền huyền thoại của làng quần vợt thế giới.