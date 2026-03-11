Novak Djokovic vượt kỷ lục của Rafael Nadal và cột mốc lịch sử của Carlos Alcaraz tại Indian Wells 2026 Novak Djokovic chính thức vượt qua Rafael Nadal về số lần lọt vào vòng 4 Masters 1000, trong khi Carlos Alcaraz thiết lập những thống kê ấn tượng tại Indian Wells.

Indian Wells 2026 đang chứng kiến những bước ngoặt lịch sử khi các huyền thoại và ngôi sao đương đại liên tiếp thiết lập những cột mốc vô tiền khoáng hậu. Tâm điểm thuộc về Novak Djokovic với kỷ lục mới tại hệ thống Masters 1000 và sự trỗi dậy mạnh mẽ của Carlos Alcaraz tại giải đấu được ví như Grand Slam thứ 5.

Novak Djokovic độc chiếm kỷ lục lịch sử của Rafael Nadal

Novak Djokovic vừa chính thức ghi tên mình vào lịch sử tennis thế giới với tư cách là tay vợt có số lần lọt vào vòng 4 các giải ATP Masters 1000 nhiều nhất. Sau chiến thắng kịch tính 6-4, 1-6, 6-4 trước Aleksandar Kovacevic, tay vợt người Serbia đã có lần thứ 113 góp mặt ở vòng 16 đội tại hệ thống giải đấu này.

Nole có lần thứ 113 vào vòng 4 các giải ATP 1000

Thành tích này giúp Nole chính thức vượt qua kỷ lục 112 lần của đại kình địch Rafael Nadal, xác lập một tiêu chuẩn mới kể từ khi hệ thống Masters 1000 ra đời vào năm 1990. Đáng chú ý, ở độ tuổi 38, Djokovic vẫn duy trì thể lực bền bỉ để trở thành tay vợt lớn tuổi thứ hai lọt vào vòng 4 một giải Masters, chỉ xếp sau Ivo Karlovic.

Dù phải trải qua hai trận đấu liên tiếp kéo dài ba set đầy bào mòn, nhà vô địch Indian Wells 5 lần vẫn thể hiện bản lĩnh thép trong những thời khắc quyết định. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2017 tay vợt Serbia góp mặt ở vòng 16 tay vợt mạnh nhất tại Indian Wells Garden. Đối thủ tiếp theo của anh sẽ là đương kim vô địch Jack Draper.

Carlos Alcaraz và những thống kê tiệm cận huyền thoại

Tại một diễn biến khác, đương kim số một thế giới Carlos Alcaraz cũng không hề kém cạnh khi có màn lội ngược dòng ngoạn mục trước Arthur Rinderknech với tỷ số 6-7(6), 6-3, 6-2. Chiến thắng này không chỉ nối dài chuỗi trận toàn thắng của anh trong năm 2026 lên con số 14 mà còn củng cố vị thế thống trị sau các danh hiệu tại Australian Open và Doha.

Alcaraz đã có 22 chiến thắng trong 25 trận đầu tiên tại giải Indian Wells

Tay vợt trẻ người Tây Ban Nha đã chạm mốc 22 chiến thắng sau 25 trận đầu tiên tại Indian Wells, một hiệu suất đáng kinh ngạc chỉ xếp sau huyền thoại Jimmy Connors (23 trận thắng). Đặc biệt, Alcaraz đang sở hữu tỷ lệ thắng 48,1% trong các trận đấu Masters 1000 sau khi để thua set đầu tiên, chỉ kém đôi chút so với Jannik Sinner (48,6%) trong nhóm tay vợt có ít nhất 20 trận.

Cơn lốc kỷ lục quét qua Indian Wells Garden

Giải đấu năm nay còn ghi nhận hàng loạt dấu ấn đậm nét ở cả nội dung nam và nữ. Iga Swiatek tiếp tục khẳng định sức mạnh khi trở thành tay vợt đầu tiên kể từ thời Agnieszka Radwanska và Caroline Wozniacki có 6 năm liên tiếp lọt vào vòng 4 tại đây. Cô cũng lập kỷ lục với 42 chiến thắng trước các đối thủ từng vô địch WTA 1000, vượt qua Victoria Azarenka.

Bất ngờ lớn nhất đến từ Rinky Hijikata, tay vợt đầu tiên vượt qua vòng loại trong lịch sử giải đấu đánh bại một đối thủ trong top 10 thế giới bằng màn lội ngược dòng. Cùng lúc đó, Daniil Medvedev cũng ghi dấu ấn khi đánh bại Sebastian Baez 6-4, 6-0, chính thức trở thành tay vợt đầu tiên đạt mốc 15 trận thắng trong mùa giải 2026.