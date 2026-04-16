Novak Djokovic xác nhận dự Madrid Open và loạt tin tức thể thao nóng nhất sáng 16/4 Tay vợt Novak Djokovic chính thức trở lại tại Madrid Open sau thời gian nghỉ ngơi; Jamie Murray tuyên bố giải nghệ và Conor McGregor ấn định ngày tái xuất UFC.

Tâm điểm của làng quần vợt thế giới đang đổ dồn về sự trở lại của Novak Djokovic. Theo thông báo chính thức từ ban tổ chức, tay vợt người Serbia sẽ góp mặt tại giải Madrid Open sắp tới. Đây là bước đi quan trọng của tay vợt số 1 thế giới sau giai đoạn thi đấu không như ý và phải rút lui khỏi các giải đấu lớn gần đây.

Djokovic và mục tiêu chinh phục danh hiệu Madrid Open thứ 4

Sau khi gây thất vọng với việc bị loại sớm tại Indian Wells, Djokovic đã quyết định bỏ qua hai giải Masters 1000 quan trọng là Miami Open và Monte Carlo để tập trung hồi phục thể lực. Quyết định tái xuất vào cuối tháng Tư tại thủ đô Tây Ban Nha cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng của anh cho mùa giải sân đất nện.

Djokovic sẽ tái xuất tại Madrid Open sắp tới

Lịch sử đối đầu của Djokovic tại Madrid Open khá ấn tượng với 3 lần đăng quang, gần nhất là vào năm 2019. Tuy nhiên, ở mùa giải năm ngoái, anh đã để lại nhiều tiếc nuối khi dừng bước ngay từ vòng hai trước Matteo Arnaldi. Lần trở lại này không chỉ là cơ hội để anh tích lũy điểm số mà còn là bài kiểm tra quan trọng trước thềm Roland Garros.

Jamie Murray tuyên bố giải nghệ sau sự nghiệp lẫy lừng

Làng quần vợt Vương quốc Anh vừa nhận tin buồn khi Jamie Murray, người từng giữ vị trí số 1 thế giới ở nội dung đôi, chính thức thông báo từ giã sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp. Jamie Murray không chỉ nổi tiếng với tư cách là anh trai của Andy Murray mà còn là một tượng đài ở nội dung đánh đôi.

Trong suốt sự nghiệp, anh đã giành tổng cộng 34 danh hiệu lớn nhỏ. Đáng chú ý nhất là sự kết hợp ăn ý với em trai Andy Murray để mang về chức vô địch Davis Cup 2015 lịch sử cho tuyển quần vợt Vương quốc Anh, chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 79 năm của quốc gia này.

Conor McGregor ấn định ngày trở lại đấu trường UFC

Sau những lùm xùm pháp lý kéo dài với cựu võ sĩ Artem Lobov, ngôi sao MMA Conor McGregor đã sẵn sàng cho ngày trở lại. Thông qua luật sư, võ sĩ người Ireland bày tỏ sự hài lòng khi các tranh chấp đã được giải quyết dứt điểm, giúp anh có thể tập trung hoàn toàn vào việc tập luyện.

Dự kiến, McGregor sẽ tái xuất lồng bát giác vào ngày 11/7 tới tại Las Vegas (Mỹ). Đối thủ tiềm năng của anh được đồn đoán là Max Holloway. Trên các nền tảng mạng xã hội, "Gã điên" đã bắt đầu hâm nóng bầu không khí bằng những hình ảnh tập luyện cường độ cao kèm lời khẳng định sẽ hạ knock-out đối thủ để khẳng định vị thế.

Lando Norris lo ngại về quy định mới của F1 năm 2026

Trong một diễn biến khác tại đường đua tốc độ, tay đua Lando Norris của đội McLaren đã lên tiếng bày tỏ sự không hài lòng về các quy định kỹ thuật dự kiến áp dụng cho mùa giải 2026. Norris cho rằng những thay đổi về động cơ đang làm giảm quyền kiểm soát của tay đua trên đường chạy.

Nhà đương kim vô địch hy vọng ban tổ chức sẽ sớm có những điều chỉnh phù hợp trước chặng Miami Grand Prix sắp tới. Theo Norris, vấn đề cốt lõi không nằm ở thiết kế khí động học của chiếc xe mà chính là các quy định khắt khe về động cơ đang gây khó khăn cho việc tối ưu hóa hiệu suất thi đấu.