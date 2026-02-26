Now Nudge trên Galaxy S26: Tính năng AI mới giúp smartphone chủ động thấu hiểu người dùng Now Nudge trên One UI 8.5 cho phép Galaxy S26 tự động gợi ý hành động và truy xuất thông tin theo ngữ cảnh, mang lại trải nghiệm di động thông minh vượt trội.

Now Nudge là tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) đột phá được Samsung giới thiệu cùng dòng Galaxy S26, đánh dấu bước chuyển mình từ phản ứng thụ động sang chủ động của Galaxy AI. Công cụ này được thiết kế để thấu hiểu ngữ cảnh và ý định của người dùng, giúp tối ưu hóa việc xử lý tác vụ hàng ngày một cách tự nhiên hơn.

Now Nudge là một trong những tính năng AI thú vị nhất của dòng Galaxy S26

Cơ chế hoạt động của Now Nudge trên One UI 8.5

Được tích hợp sẵn trong giao diện One UI 8.5, Now Nudge vận hành như một hệ thống AI khai thác dữ liệu từ các ứng dụng để đưa ra gợi ý tinh tế. Thay vì xuất hiện dưới dạng thông báo làm phiền, các gợi ý này hiển thị trực tiếp trên thanh công cụ của bàn phím Samsung Keyboard, cùng vị trí với tính năng dự đoán văn bản thông thường.

Khác với các công cụ tự động sửa lỗi truyền thống, Now Nudge đi sâu vào phân tích nội dung trên màn hình để hỗ trợ người dùng hoàn thành công việc hoặc truy xuất thông tin nhanh chóng mà không cần thực hiện các thao tác tìm kiếm thủ công.

Now Nudge có thể giúp bạn hoàn thành công việc nhanh chóng hoặc truy xuất thông tin khi cần

Các kịch bản ứng dụng thực tế của Now Nudge

Samsung chia tính năng này thành hai nhóm công dụng chính: tối ưu năng suất và gợi nhớ thông tin. Dưới đây là những ví dụ cụ thể về cách Now Nudge hỗ trợ người dùng:

Chia sẻ hình ảnh thông minh: Khi nhận được yêu cầu gửi ảnh từ một chuyến đi, AI sẽ tự động hiểu ngữ cảnh và đề xuất các tấm hình liên quan từ Thư viện để đính kèm ngay lập tức.

Khi nhận được yêu cầu gửi ảnh từ một chuyến đi, AI sẽ tự động hiểu ngữ cảnh và đề xuất các tấm hình liên quan từ Thư viện để đính kèm ngay lập tức. Quản lý lịch trình chủ động: Nếu có tin nhắn về một cuộc họp, Now Nudge sẽ chạy ngầm để kiểm tra ứng dụng Lịch và đưa ra cảnh báo nếu phát hiện xung đột thời gian.

Nếu có tin nhắn về một cuộc họp, Now Nudge sẽ chạy ngầm để kiểm tra ứng dụng Lịch và đưa ra cảnh báo nếu phát hiện xung đột thời gian. Tự động điền biểu mẫu: Công cụ sẽ đề xuất các thông tin cá nhân phù hợp để điền vào biểu mẫu trực tuyến dựa trên dữ liệu đã lưu trữ trong hệ thống Personal Data Intelligence.

Now Nudge sẽ giúp bạn có được trải nghiệm smartphone thông minh hơn bao giờ hết.

Khả năng kiểm soát quyền riêng tư

Để đảm bảo tính bảo mật, Samsung cho phép người dùng toàn quyền kiểm soát Now Nudge. Người dùng có thể vô hiệu hóa toàn bộ hệ thống Personal Data Intelligence hoặc tắt riêng lẻ từng công cụ trong phần Cài đặt Bảo mật và quyền riêng tư. Điều này đảm bảo AI chỉ hoạt động khi người dùng cảm thấy thoải mái và thực sự cần sự hỗ trợ.

Thông số kỹ thuật các phiên bản Galaxy S26 Series

Dòng Galaxy S26 không chỉ gây ấn tượng bởi phần mềm AI mà còn sở hữu cấu hình phần cứng mạnh mẽ, làm nền tảng cho các tính năng thông minh vận hành mượt mà.

Thông số Galaxy S26 Galaxy S26 Plus Galaxy S26 Ultra Vi xử lý Exynos 2600 (2nm) Exynos 2600 (2nm) Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm) Màn hình 6.3 inch, 120Hz, 2600 nits 6.7 inch QHD+, 120Hz, 2600 nits 6.9 inch 2K, 120Hz, 2600 nits Camera chính 50MP (Hỗ trợ quay Log 10 bit) 50MP (Hỗ trợ quay Log 10 bit) 200MP (Zoom 100x) Dung lượng Pin 4300 mAh 4900 mAh 5000 mAh Sạc nhanh 25W 45W 60W Bộ nhớ RAM 12GB 12GB 12GB

Với sự kết hợp giữa phần cứng thế hệ mới và các tính năng AI chủ động như Now Nudge, Galaxy S26 series hứa hẹn sẽ định nghĩa lại cách người dùng tương tác với điện thoại thông minh trong tương lai gần.